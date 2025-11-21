ETV Bharat / entertainment

'दो दिवाने सहर में' हा चित्रपट २०२६च्या व्हॅलेंटाईन डेवर प्रेम पसरवेल, सुंदर फ्रेश जोडीचं फर्स्ट लूक पाहा.

बॉलिवूडचे दोन सुंदर चेहरे आता 'दो दिवाने सहर में' चित्रपटामध्ये एकत्र येत आहे. हा चित्रपट २०२६च्या व्हॅलेंटाईन डे निमित्त प्रदर्शित होणार आहे.

Do deewane sehar mein
'दो दिवाने सहर में' ('दो दिवाने सहर में' (Screen Grab))
मुंबई : झी स्टुडिओज आणि भन्साळी प्रॉडक्शन्सनं त्यांच्या आगामी रोमँटिक ड्रामा 'दो दिवाने सहर में'चा फर्स्ट लूक अनावरण केला आहे. हा चित्रपट आधुनिक प्रेमकथेला पुन्हा एकदा नव्यानं उजाळा देण्यासाठी येणार आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवी उदयवार यांनी केलं आहे. या चित्रपटामध्ये सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर मुख्य भूमिकेत आहेत. आता या चित्रपटाच्या रिलीज झालेल्या पोस्टरवरून असं वाटत आहे की, संजय लीला भन्साळी प्रेक्षकांना काहीतरी विशेष दाखविणार आहे. यावर्षीच्या सर्वात हृदयस्पर्शी जोडप्यांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणारे, सिद्धांत आणि मृणाल एका नव्या अंदाज दिसणार आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन रवी उदयवर करत आहेत.

सिद्धांत चतुर्वेदीचा आगामी चित्रपट : सिद्धांत चतुर्वेदीनं या चित्रपटाबद्दल एका संवादमध्ये म्हटलं, 'दो दीवाने सेहर में'चे शूटिंग करत होतो, तेव्हा मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात काही कठीण काळातून जात होतो. माझ्यासाठी, हा चित्रपट फक्त एक काम नव्हतं, तो एक अनुभव होता, ज्यानं मला सर्जनशीलतेने आव्हान दिले आणि त्या कठीण काळातून मला वैयक्तिकरित्या बाहेर पडण्यास मदत केली." याशिवाय त्यानं हेही सांगितलं की, चित्रपट त्याच्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे त्यानं पुढं म्हटलं, "ते म्हणतात की, काहीही परिपूर्ण नसते. तुम्हाला फक्त अशा व्यक्तीची आवश्यकता आहे जो तुमच्यासाठी जगाशी लढू शकेल आणि तुम्हीही नेहमीच त्यांच्यासाठी उभे राहाल." या चित्रपटाची कथा एका अनोख्या आणि सुंदर प्रेमकथेचे चित्रण करते.

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर दिसणार एकत्र : या चित्रपटाची घोषणा करताना, भन्साळी प्रॉडक्शन्सनं इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'दोन हृदये, एक शहर आणि एक अपूर्ण परिपूर्ण प्रेमकथा.. या व्हॅलेंटाईन डेला, तुम्ही प्रेमाच्या प्रेमात पडाल. 'दो दिवाने शहर में' २९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होत आहे.' संजय लीला भन्साळी, प्रेरणा सिंग, उमेश कुमार बन्सल आणि भरत कुमार हे चित्रपटाची निर्मिती करत आहेत. हा चित्रपट रवी उदयवर फिल्म्सच्या सहकार्यानं तयार केला जात आहे. दरम्यान 'सैयारा'शी स्पर्धा करण्यासाठी, बॉलिवूडमधील या दोन सुंदर चेहरे आता प्रेक्षकांना मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे. ही एक प्रेमकथा २०२६च्या व्हॅलेंटाईन डेवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाद्वारे पहिल्यांदाच सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर एकत्र दिसणार आहेत.

