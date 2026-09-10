दिव्येंदू शर्माचं 'या' अभिनेत्रीनं इंस्टाग्राम अकाउंट बनवलं, नाव घ्या जाणून...
दिव्येंदू शर्माचं इंस्टाग्राम अकाउंट हिंदी चित्रपटसृष्टीतील टॉपच्या अभिनेत्रीनं तयार करून दिल्याचं समोर आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 10, 2026 at 2:58 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता दिव्येंदू शर्मानं खुलासा केला आहे की, 2018 सालच्या 'बत्ती गुल मीटर चालू' या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेत्री श्रद्धा कपूरनं त्याचे इंस्टाग्राम आयडी तयार केले होते. तसेच, त्यानं आपल्या नावाच्या स्पेलिंगमध्ये बदल करण्यामागील कारण आणि ऊर्जा संतुलित करण्याच्या शास्त्रावरील त्याच्या विश्वासाविषयीही सांगितलंय. दिव्येंदू नेहा धुपिया आणि अंगद बेदी यांच्या 'डबल डेट' या शोमध्ये दिसला, जिथे त्यानं हा बदल करण्याचा निर्णय का घेतला आणि आपल्या सभोवतालच्या ऊर्जेशी एकरूप राहण्यावर त्याचा किती दृढ विश्वासाबद्दल काही गोष्टी उघड केल्या.
दिव्येंदू केला खुलासा : दिव्येंदूनं म्हटलं की, "मला कळलं की हे माझं नाव आहे आणि मला ऊर्जांशी ताळमेळ राखायचा आहे. त्यामुळं, जर एखादी गोष्ट मला त्या ऊर्जांशी जुळवून घ्यायला मदत करत असेल, तर मी तिचं करेन."नेहानं दिव्येंदूला विचारलं की त्यानं त्याच्या सोशल मीडिया आणि ईमेल आयडीवर त्याच्या नावाचे स्पेलिंग देखील बदलले आहे का? दिव्येंदूनं यावर म्हटलं, "आम्ही' बत्ती गुल मीटर' चालूवर काम करायला सुरुवात केली, तेव्हा श्रद्धा कपूरनं माझे इंस्टाग्राम अकाउंट तयार केले. त्याआधीही मी 'प्यार का पंचनामा' आणि 'चष्मे बद्दूर' केले होते, पण मी इंस्टाग्रामवर नव्हतो."
अनुपम खेरबद्दल सांगितला किस्सा : यानंतर अभिनेत्यानं त्याच्या ट्विटर अकाऊंटबद्दल एक मजेदार किस्सा देखील यावेळी शेअर केला, ज्यानं हे उघड केलं आहे की, त्याच्या निर्मितीमागे ज्येष्ठ अभिनेता अनुपम खेर होते. "आणि माझे ट्विटर अकाऊंट खेर साहेब, अनुपम खेर जी यांनी तयार केले होते. आम्ही '21 तोपों की सलामी' नावाचा चित्रपट बनवला होता, आणि माझे अकाऊंट तयार करण्यासाठी त्यांनी काहीतरी केले होते." यावेळी या शोमध्ये नेहाबरोबर दिव्येंदू शर्मानं खूप गप्पा आणि मजा केली. दरम्यान अभिनेत्याच्या सांगायचं झालं तर त्याचा 'मिर्झापूर: द मुव्ही' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर चांगलीच कमाई करत आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर अली फजल, पंकज त्रिपाठी आणि इतर कलाकार दिसले आहेत.
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