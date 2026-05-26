दिव्यांका त्रिपाठी आणि विवेक दहिया यांच्या घरी आनंदाची आली बहार, जुळ्या मुलांचं केलं स्वागत
दिव्यांका त्रिपाठी आणि विवेक दहिया यांच्या घरी दोन चिमुकल्याचं आगमन झालं आहे. आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 12:09 PM IST
हैदराबाद : टेलिव्हिजन विश्वातील लाडके जोडपे, दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आणि विवेक दहिया, यांच्या घरी जुळ्या मुलांचे आगमन झाल्यामुळं ते सध्या अत्यंत आनंदी झाले आहेत. विवाहच्या 10 वर्षांनंतर हे जोडपे पहिल्यांदाच पालक झाले आहे. या जोडप्यानं, ही आनंदाची बातमी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. एक ॲनिमेटेड चित्रासह घोषणा शेअर करताना विवेकनं पोस्टमध्ये लिहिलं, "अखेर आमची प्रतीक्षा संपली... 'आमचे मुले' आले आहेत आणि आमचे आयुष्य, आम्ही कधी कल्पनाही केली नव्हती त्यापेक्षाही अधिक सुंदर भासत आहे. माझे 'करण-अर्जुन' आले! 'दिव' आणि मी पालकत्वाच्या या अद्भुत नव्या प्रवासाची सुरुवात करत असताना, आम्हाला तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाची आणि आशीर्वादाची गरज आहे.'
दिव्यांका त्रिपाठी आणि विवेक दहिया झाले पालक : याशिवाय पोस्ट केलेल्या फोटोमध्ये असं लिहिलं गेलं आहे की,'आम्ही आनंदाची मागणी केली होती आणि देवानं म्हटलं, 'दुप्पट घ्या.' आम्हाला जुळ्या मुलांचे वरदान लाभले आहे.' शेअर केलेल्या फोटोमध्ये निळ्या रंगाचे एकसारखे विणलेले कपडे परिधान करून, ढग आणि ताऱ्यांच्या सानिध्यात बसलेली दोन बाळ दाखविण्यात आले आहेत. आता दिव्यांका आणि विवेकचे कुटुंब हा आनंदाचा क्षण साजरा करत आहेत. दरम्यान एक रात्र आधीच, विवेक दहिया आणि दिव्यांका त्रिपाठी एका सुंदर 'डेट नाईट'चा मनसोक्त आनंद लुटताना दिसले होते. विवेकनं सोशल मीडिया अकाउंटवर गर्भवती पत्नीबरोबरचे सुंदर फोटो शेअर केले होते. यात त्यानं कॅप्शन दिलं होतं, 'आठवणीत राहण्यासारखी एक डेट.'
विवेक दहियानं केल्या भावना व्यक्त : दरम्यान दिव्यांका त्रिपाठी आणि विवेक दहिया यांनी 19 मार्च रोजी, गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर, त्यांच्या गरोदरपणाची घोषणा केली होती. यापूर्वी, विवेकला विचारण्यात आले होते, "तुम्ही लवकरच पालक बनणार आहात आणि आयुष्यातील एका अत्यंत सुंदर टप्प्यात प्रवेश करत आहात. जेव्हा तुम्हाला पहिल्यांदा ही आनंदाची बातमी समजली, तेव्हा तुमची भावनिक प्रतिक्रिया काय होती?" आपली सुरुवातीची प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विवेकनं सांगितलं होतं की, "खरं सांगायचं तर, माझी पहिली प्रतिक्रिया म्हणजे काही अफाट उत्साह नव्हता. उलट, मला थोडी अस्वस्थता आणि तणाव जाणवला. जेव्हा दिव्यांका त्रिपाठीनं मला पहिल्यांदा ही बातमी दिली, तेव्हा मला अचानक जाणीव झाली की, आता एक खूप मोठी जबाबदारी सुरू होणार आहे."
यानंतर त्यानं पुढं सांगितलं की, "पुढच्या काही दिवसांत ती भावना हळूहळू माझ्या मनावर रुजू लागली. तेव्हा माझ्या हे लक्षात आले की, ही एक प्रक्रिया आहे आणि प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिक्रिया वेगळी असते. याचा अर्थ असा मुळीच नव्हता की मी आनंदी नव्हतो, कारण, मनाच्या गाभाऱ्यात, ही अशी गोष्ट होती, जी दिव्यांका आणि मी दोघांनाही नेहमीच हवी होती. हा आयुष्यातील एक सुंदर टप्पा आहे, पण माझी पहिली प्रतिक्रिया मात्र अस्वस्थतेची होती, हे मी नेहमीच लक्षात ठेवीन."