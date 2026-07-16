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'ईठा' चित्रपटात मूळ इतिहासाची तोडफोड, विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप

'ईठा' चित्रपटात मूळ इतिहासाला दाखविण्यात आलंं नाही. विठाबाई नारायणगावकर यांच्या कुटुंबीयांनी चित्रपटाच्या निर्मितीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Press conference regarding the movie Eetha
'ईठा' चित्रपटाबद्दल पत्रकार परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 5:02 PM IST

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पुणे : तमाशा सम्राज्ञी विठाबाई नारायणगांवकर यांनी आपल्या अद्वितीय कलेच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या लोककलांना जागतिक स्तरावर मानाचे स्थान मिळवून दिलं आहे. त्यांच्या जीवनाशी संबंधित आगामी 'ईठा' चित्रपट येत असून या चित्रपटावरून आत्ता वाद सुरू झाला आहे. 'ईठा' चित्रपटाच्या टीझरमध्ये मूळ इतिहासाची तोडफोड करून चुकीची माहिती दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप विठाबाई नारायणगांवकर यांचे नातू आणि राज्य शासनाच्या ज्येष्ठ कलावंत अनुदान समितीचे सदस्य धनंजय खुडे यांनी केला आहे.

चित्रपटाची निर्मिती करताना संपूर्ण कुटुंबीयांची संमती घेतली नाही : पुण्यात आज धनंजय खुडे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत भूमिका मांडली. यावेळी विठाबाई नारायणगावकर यांचे नातेवाईक, विविध सामाजिक, सांस्कृतिक आणि तमाशा क्षेत्रातील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. दरम्यान या पत्रकार परिषद धनंजय खुडे म्हणाले की, चित्रपट हे अत्यंत प्रभावी माध्यम असून त्यामधून सादर होणारी माहिती समाजासाठी इतिहासाचा संदर्भ बनत असते. त्यामुळं कोणत्याही ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचा, इतिहास काल्पनिक स्वरूपात किंवा वस्तुस्थितीपासून दूर जाऊन सादर होणार नाही, याची काळजी घेणे ही निर्माते आणि दिग्दर्शकांची नैतिक जबाबदारी आहे.

Eetha Movie
'ईठा' चित्रपट (पोस्टर)
Eetha Movie
'ईठा' चित्रपट (पोस्टर)

चित्रपट निर्मात्यांनी कुटुंबीयांशी चर्चा करून ऐतिहासिक नोंदींची पडताळणी करावी, वादग्रस्त बाबींचा फेरविचार करावा आणि विठाबाई नारायणगांवकर यांच्या कार्याला आणि इतिहासाला न्याय मिळेल, अशी भूमिका घ्यावी, अशी आमची ठाम मागणी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच विठाबाई नारायणगावकर यांच्या चरित्रावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करताना संपूर्ण कुटुंबीयांची संमती घेणे आवश्यक होते. मात्र दिग्दर्शक लक्ष्मण उत्तेकर यांनी अशी कोणतीही परवानगी घेतलेली नसल्याचा आरोपही धनंजय खुडे यांनी केला आहे.

While accepting the Bapusaheb Khude Narayangaonkar Award
बापूसाहेब खुडे नारायणगावकर पुरस्कार स्वीकारताना (ETV Bharat)
Award for the Vithabai Narayangaonkar Tamasha Mandal
विठाबाई नारायणगावकर तमाशा मंडळाला पुरस्कार (ETV Bharat)

नारायणगांवकर कुटुंबाबद्दल माहिती : धनंजय खुडे यांनी सांगितलं की, तमाशा महर्षी कै. शाहीर पठ्ठे बापुराव (श्रीधर कृष्ण कुलकर्णी ) यांचे एकमेव गंडाबंधन शिष्य (बापूसाहेब खुडे) असून त्या काळी त्यांच्या कडून तमाशाचे धडे घेतल्यानंतर भाऊ बापू (मांग) नारायणगांवकर या नावाने स्वातंत्र्य पूर्व इ.सन 1930 ते 1932 या कालावधीत तमाशा मंडळाची स्थापना केली होती. भाऊसाहेब खुडे हे बापुसाहेबांचे सख्खे चुलते होते. शाहीर पठ्ठे बापूराव आणि पवळा या त्याकाळच्या तमाशातील जोडीनंतर या काका-पुतण्याच्या (भाऊ बापू) जोडीनं संपूर्ण महाराष्ट्रात तमाशा कलेला लोकाश्रय मिळवून देण्यात मोलाचे योगदान दिले. या तमाशा फडाला नंतर मात्र चित्रपटाच्या टीझरमध्ये 'भाऊ गावकर तमाशा मंडळ' असा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात त्याचे नाव 'भाऊ बापू (मांग) नारायणगावकर तमाशा मंडळ' असे होते. तसेच राष्ट्रपती पदक स्वीकारण्याचा दाखविलेला प्रसंगही वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

ज्येष्ठ कलावंत अनुदान समितीचे सदस्य धनंजय खुडे (ETV Bharat)

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 1961 साली बापूसाहेब खुडे नारायणगांवकर यांना स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या शुभ हस्ते दिल्ली येथील राष्ट्रपती भवनामध्ये राष्ट्रपती सुवर्ण पदकानं सन्मानित करण्यात आले होते. या मूळ इतिहासाशी छेडछाड कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही. तसेच चित्रपटाचे नावही बदलण्याची आवश्यकता आहे असं यावेळी त्यांनी सांगितल.

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