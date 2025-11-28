ETV Bharat / entertainment

'झूटोपिया २'चं हाँगकाँगमध्ये स्क्रीनिंग रद्द, श्रद्धा कपूरची पोस्ट व्हायरल...

हाँगकाँगमध्ये सार्वजनिक गृहनिर्माण संकुलात आग लागली. यानंतर 'झूटोपिया २'चं स्क्रीनिंग रद्द झालं. आता श्रद्धा कपूरची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 3:45 PM IST

मुंबई : हाँगकाँगमधील एका सार्वजनिक गृहनिर्माण संकुलात लागलेल्या भीषण आगीत डझनभर लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर डिस्नेनं 'झूटोपिया २'चा हाँगकाँग प्रीमियर रद्द केला आहे, ही शहरातील सर्वात घातक आपत्तींपैकी एक आहे. डिस्नेनं त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर माहिती दिली की, त्यांनी हाँगकाँगमध्ये घडलेल्या 'गंभीर घटनेमुळं' चित्रपटाचं स्क्रीनिंग रद्द केलं गेलंय. 'दरम्यान 'झूटोपिया २'चं स्क्रीनिंग २७ नोव्हेंबर २०२५ (गुरुवार) रोजी हाँगकाँग डिस्नेलँड येथे होणार होतं.

'झूटोपिया २'चं स्क्रीनिंग : आता डिस्नेनं अद्याप अपडेट केलेल्या स्क्रीनिंगची तारीख जाहीर केलेली नाही. याशिवाय या कार्यक्रमामध्ये प्रदर्शनाचे फटाके फोडले जाणार होते, तेही फोडले जाणार नाही. 'झूटोपिया २' हा एक अ‍ॅनिमेटेड बडी कॉप कॉमेडी चित्रपट आहे, जो जेरेड बुश आणि बायरन हॉवर्ड यांनी दिग्दर्शित केला आहे. दरम्यान इंग्रजी आवृत्तीतील पात्रांना गिनिफर गुडविन, शकीरा, इद्रिस एल्बा, अ‍ॅलन टुडिक, जेसन बेटमन, नेट टोरेन्स, डॉन लेक, बोनी हंट आणि जेनी स्लेट यांनी आवाज दिला आहे. याशिवाय जूडीच्या व्यक्तिरेखेला आवाज देणारी हिंदी आवृत्तीमध्ये अभिनेत्री श्रद्धा कपूर आहे. हा चित्रपट ज्युडी हॉप्स आणि निक वाइल्ड यांच्या कहाणीभोवती फिरणारा आहे.

श्रद्धा कपूरची पोस्ट : दरम्यान या चित्रपटाबद्दल श्रद्धा कपूरनं म्हटलं होतं, "हा चित्रपट एक संदेश देतो, जो सर्व वयोगटातील लोकांना आवडेल. मी सर्वांना त्यांच्या कुटुंबासह तो पाहण्यासाठी जाण्याचा आग्रह करेन. हा सर्व वयोगटातील लोकांनी आवर्जून पाहावा असा आहे. मी तो माझ्या संपूर्ण कुटुंबासह पाहणार आहे... आणि तुम्ही सर्वांनीही तुमचा चित्रपट पाहावा." 'झूटोपिया २' शुक्रवारी इंग्रजी, हिंदी, तमिळ आणि तेलुगू भाषेत चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. दरम्यान श्रद्धाबद्दल सांगायचं झालं तर, ती ऑगस्ट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'स्त्री ३' चित्रपटात दिसणार आहे. याशिवाय ती 'नागिन'मध्ये मुख्य भूमिका साकारणार आहे. तसेच ती श्रद्धा कपूर दिग्गज मराठी लोककलाकार विठाबाई नारायणगावकर यांच्या जीवनावर आधारित 'ईथा' नावाच्या बायोपिकमध्येही दिसणार आहे. या चित्रपटासाठी श्रद्धानं लावणी या पारंपारिक महाराष्ट्रीयन नृत्यप्रकाराचे प्रशिक्षण सुरू केलं आहे. हा चित्रपट महाराष्ट्रातील तमाशा कलाकारांपैकी एक असलेल्या नृत्यांगना विठाबाई नारायणगावकर यांच्या प्रेरणादायी प्रवासावर आधारित आहे.

