दिशा सालियन प्रकरण: सूरज पांचोलीनं पुन्हा शेअर केली पोस्ट, जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत असल्याचा केला खुलासा...
सूरज पांचोलीनं पुन्हा एकदा सुशांत सिंग राजपूतची मॅनेजर दिशा सालियनच्या मृत्यूप्रकरणावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यानं काही गोष्टींवर प्रकाश टाकला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 24, 2026 at 5:44 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता सूरज पांचोलीनं दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाशी पुन्हा एकदा सविस्तर भाष्य केलंय. त्यानं पूर्वी देखील यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं, आता त्यानं पुन्हा स्पष्ट केलं की, तो या प्रकरणाच्या नव्यानं चौकशीला घाबरत नाही. अभिनेत्यानं तपास यंत्रणेकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. त्यानं म्हटलं, जर तो या प्रकरणात दोषी आढळला, तर कायद्यानं दिलेली शिक्षा कोणताही प्रश्न न विचारता स्वीकारेल.
सूरज पांचोलीनं शेअर केली पोस्ट : 24 सप्टेंबर रोजी, सूरज पांचोलीनं दिशा सालियन प्रकरणावरील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी इंस्टाग्रामचा आधार घेतला. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'मी हे पुन्हा एकदा सांगत आहे, मला हे पुन्हा सांगावं लागत आहे, कारण हे स्पष्ट आहे की, मी हे सांगितल्यावर लोकांना समजत नाही. मी माझ्या आयुष्यात दिवंगत दिशा सालियन किंवा आदित्य ठाकरे यांना कधीही भेटलेलो नाही. एकदाही नाही. थेटपणेही नाही आणि इतर कोणत्याही प्रकारेही नाही. तरीही, ऑनलाइन होणारा छळ थांबलेला जात नाही. मला सर्व प्रकारच्या वाईट नावानं हाक मारली गेली आहे आणि जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या आहेत. लोकांना वाटते की मी घाबरलो असेन. मी नाही.'
सूरजच्या कारकिर्दीवर मोठा परिणाम : या प्रकरणामुळं सूरज पांचोलीच्या आयुष्यावर आणि कारकिर्दीवर मोठा परिणाम होतं आहे. यानंतर पुढं अभित्यानं लिहिलं, 'वर्षानुवर्षे, ज्या गोष्टींशी माझा काहीही संबंध नव्हता, त्यांमध्ये माझे नाव ओढले जात असल्याचं मी पाहिलं आहे. मी माझ्या आयुष्यातील अनेक वर्षे गमावली आहेत, जी मला कधीही परत मिळणार नाहीत. आणि आता, जेव्हा मी अखेर माझे आयुष्य, माझी कारकीर्द आणि माझे भविष्य पुन्हा उभारण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा मी हे पुन्हा घडताना नुसता बसून पाहू शकत नाही. जर मी घाबरलो असतो, तर मी इतर सर्वांसारखा गप्प बसलो असतो. पण मी नेमके याच्या उलट करत आहे. कारण माझ्याकडे लपवण्यासारखे किंवा पळून जाण्यासारखे काहीही नाही.'
स्वतःच्या बाजू मांडत असताना अभिनेत्यानं पुढं लिहिलं, 'मी माझ्या बाजूनं बोलत आहे कारण मला माहित आहे की माझे मन शुद्ध आहे. शेवटी, हे माझे नाव, माझे आयुष्य आणि माझे भविष्य आहे जे मला जगायचे आहे. आणि मी हे सर्व माझ्या स्वतःसाठी करत आहे. जे मी पाहत आहे, त्याकडे मी दुर्लक्ष करू शकत नाही. हे माझ्यासाठी स्पष्ट आहे की, माझ्याविरुद्धचा द्वेष आणि माझे नाव यात ओढण्याचे प्रयत्न हे काही लोकांना माझ्या कुटुंबीयांशी असलेल्या समस्यांमुळं केलं जात आहेत.
राजकीय संबंध नसल्याच्या विषयावर स्पष्टीकरण देताना अभिनेत्यानं लिहिलं, 'समस्या काहीही असो, कृपया त्यासाठी मला शिक्षा देऊ नका. माझ्या मनात कोणाबद्दलही वैयक्तिक द्वेष नाही. माझी कोणतीही राजकीय युती नाही, कोणताही राजकीय अजेंडा नाही आणि कोणाचाही बचाव करण्यात किंवा कोणावरही हल्ला करण्यात मला रस नाही. त्यामुळं, तपास यंत्रणांना माझी एकच विनंती आहे, कृपया या प्रकरणाचा सखोल, सखोल आणि विनाविलंब तपास करा. जर या प्रकरणात माझा सहभाग असल्याचा किंवा मला जोडणारा किंचितही पुरावा आढळला, तर मी कायद्यानं ठरवलेली शिक्षा कोणत्याही प्रश्नाशिवाय भोगायला तयार आहे. पण जर तपास यंत्रणांच्या तपासात हे सिद्ध झाले की, माझा याच्याशी खरोखरच काहीही संबंध नव्हता, तर मी तपास यंत्रणांना आणि तथाकथित लोकांना विनंती करतो की, याबद्दलही स्पष्टपणे सांगावे.
पारदर्शकतेची मागणी : शेवटी, त्यानं स्पष्ट केलं की, तपास निष्पक्ष असेल तर तो कोणत्याही, तपासाला सामोरे जाण्यास तयार आहे. त्यानं पुढं लिहिलं, 'काहींसाठी हे मनोरंजन किंवा जेवतानाची गोष्ट असेल, पण हे माझे आयुष्य आहे. प्रत्येक मथळ्यामागे, प्रत्येक आरोपामागे आणि प्रत्येक अटकळीमागे एक खरा माणूस असतो, ज्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. कारण मी सुद्धा एक माणूस आहे. मला भावना आहेत. माझे एक आयुष्य आहे. आणि मी अखेरीस ते आयुष्य परत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी सहानुभूती मागत नाही. मी कोणालाही माझी बाजू घ्यायला सांगत नाही. मी पारदर्शकतेची मागणी करत आहे. माझ्याकडे लपवण्यासारखे काहीही नाही. मी आणखी काय करू शकतो, हे मला प्रामाणिकपणे माहीत नाही. मी सहकार्य केले आहे. मी प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. मी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, मी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे. मला फक्त एवढेच हवे आहे की, संपूर्ण निःपक्षपातीपणे सत्य समोर यावे.'
यानंतर अभिनेत्यानं जनतेला आवाहन करत लिहिलं, 'ज्या गोष्टीशी माझा काहीही संबंध नाही, त्यामुळं माझ्या आयुष्याची आणखी वर्षे वाया जाण्याची मला भीती वाटते. म्हणून कृपया, सखोल चौकशी करा. लोकांना उत्तरे द्या. आणि जर सत्य हे असेल की, माझा याच्याशी काहीही संबंध नव्हता, तर कृपया अखेरीस मला माझे आयुष्य परत मिळू द्या.'
मृत्यूप्रकरणी पुन्हा चौकशी : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतची काही काळ मॅनेजर म्हणून काम केलेल्या दिशा सालियनचा 2020मध्ये मृत्यू झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनं (CBI) तिच्या मृत्यूची नव्यानं चौकशी सुरू करण्यासाठी नुकतीच एफआयआर दाखल केली आहे. या एफआयआरमध्ये सूरज पांचोली, शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती आणि इतर अनेक नावांचा उल्लेख आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे.
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