तलविंदर सिंग सिद्धू - दिशा पटानी नुपूर सेनॉन आणि गायक स्टेबिन बेन यांच्या लग्नाच्या रिसेप्शनमध्ये दिसले एकत्र
नुपूर सेनॉन आणि गायिका स्टेबिन बेन यांच्या लग्नाचं रिसेप्शन नुकतेच झाले आहे. आता या कार्यक्रमात कथित जोडपे तलविंदर सिंग सिद्धू आणि दिशा पटानी एकत्र दिसले.
Published : January 14, 2026 at 3:54 PM IST
मुंबई - अभिनेत्री नुपूर सेनॉन आणि गायक स्टेबिन बेन यांनी मंगळवार, 13 जानेवारी रोजी मुंबईत लग्नाच्या रिसेप्शनचं आयोजन केलं होतं, यामध्ये अनेक इंडस्ट्रीतील अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित होत्या. सर्वांचे लक्ष नवविवाहित जोडप्यावर असताना, पाहुण्यांमध्ये दोन सेलिब्रिटी जोडपे होते जे डेटिंग करत असल्याची चर्चा आहे. ते दुसरे तिसरे कोणी नसून बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानी आणि पंजाबी गायक तलविंदर सिंग सिद्धू आहेत. पंजाबी गायक तलविंदर सिंग सिद्धू आणि दिशा पटानी यांच्या अफेअरच्या अफवा आहेत. उदयपूरमध्ये क्रिती सेनॉनची बहीण नुपूर सेनॉन आणि गायिका स्टेबिन बेन यांच्या लग्नात हे जोडपे दोघे एकत्र दिसल्यानंतर अटकळी सुरू झाल्या. तलविंदर आणि दिशा या दोघांनीही या अफवांना उत्तर दिले नसले तरी, मंगळवारी, 13 जानेवारी रोजी नुपूरच्या मुंबईतील रिसेप्शनमध्ये ते पुन्हा एकत्र दिसले. या दोघांनी या कार्यक्रमात एकत्र पोझ देणं टाळलं आणि या शिवाय दोघांनी पापाराझींपासून अंतर राखले.
तलविंदर सिंग सिद्धू आणि दिशा पटानी यांच्यातील नात : दिशानं तिची जिवलग मैत्रीण मौनी रॉयबरोबर नुपूर सेनॉन आणि स्टेबिन बेनच्या रिसेप्शनला हजेरी लावली. या सेलिब्रेशनच्या अनेक क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. कार्यक्रमात इतर कलाकार आणि गायकांनी मोकळेपणानं पोझ दिली असताना, मुंबईतील रिसेप्शनमध्ये दिशा आणि तलविंदरच्या गुप्त प्रवेशानं सर्वांचे लक्ष वेधून घेतलं. एकत्र फोटो काढू नये म्हणून दिशा आणि तलविंदर मंगळवारीच्या ग्रँड रिसेप्शनसाठी वेगवेगळे पोहोचले. दिशा बॅकलेस रेड गाऊनमध्ये आणि नेकलाइनमध्ये खूपच सुंदर दिसत होती. याशिवाय तलविंदर क्लासिक ब्लॅक सूटमध्ये दिसला. दिशानं कार्यक्रमस्थळी प्रवेश केल्यानंतर काही वेळातच तलविंदरही तिथे पोहोचला, त्यानं काळा मास्क लावला आणि कॅमेऱ्यांपासून वाचण्याचा प्रयत्न केला.
तलविंदर सिंग सिद्धू आणि दिशा पटानी दिसले एकत्र : दिशा मौनी रॉयबरोबर स्टेजवर पोझ देत असताना, मौनीनं तलविंदरला पापाराझींपासून पळून जाण्यास मदत करताना दिसली. मौनी त्याला बाहेर पडण्याच्या दिशेनं घेऊन गेली, असे दिसते. दरम्यान या कथित जोडप्याचे कार्यक्रमस्थळात एकत्र फोटो काढले गेले नाही. तलविंदर लिफ्टमध्ये रिसेप्शनमधून बाहेर पडला, तेव्हा मौनी रॉय, दिशा, अलेक्झांडर अॅलेक्स इलिक आणि तलविंदरचा जवळचा मित्र आणि कलाकार कणव त्याच्याबरोबर होते. तलविंदर आणि कणव लिफ्टमधून बाहेर पडताना मागे राहिले. या दरम्यान, पापाराझींनी त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर तलविंदरनं कॅमेऱ्यांना त्यांची एक वेगळी पोझ दिली. यानंतर तिथून दोघेही हसत हसत निधत असताना पापाराझींना रेकॉर्डिंग थांबवण्यास सांगितले. सर्व नियोजन असूनही, मौनीचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. दिशा आणि तलविंदर अखेर एकत्र कारमधून कार्यक्रमस्थळाबाहेर पडताना दिसले. दोघेही मागच्या सीटवर बसले होते आणि तलविंदरनं पुन्हा एकदा कॅमेऱ्यांपासून आपला चेहरा लपवण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळं त्यांच्या नात्याबद्दलच्या अटकळांना आणखी बळकटी मिळाली. या रिसेप्शनला क्रिती सेनॉन आणि सलमान खानसह अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित होते. आशुतोष गोवारीकर, करिश्मा तन्ना, रमेश तौराणी, आनंद एल. राय, अर्जुन बिजलानी आणि इतर सेलिब्रिटींनीही नुपूर सेनॉन आणि स्टेबिन बेन यांच्या रिसेप्शनला हजर होते.
