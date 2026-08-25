दिग्दर्शक सुजय डहाकेचा मराठी चित्रपट 'तुझ्या आयला'चा टीझर प्रदर्शित , पाहा व्हिडिओ...
दिग्दर्शक सुजय डहाकेचा मराठी चित्रपट 'तुझ्या आयला'चा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. हा चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल हे जाणून घ्या....
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 2:18 PM IST
हैदराबाद : ‘शाळा’ आणि ‘श्यामची आई’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे दोन वेळा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते दिग्दर्शक सुजय डहाके यांचा 'तुझ्या आयला' चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटाचं काही दिवसापूर्वी मोशन पोस्टर प्रदर्शित झालं होतं. यानंतर या चित्रपटाबद्दल सोशल मीडियावर खूप चर्चा रंगल्या होत्या. या चित्रपटाचा आता टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. यावेळी सुजय डहाके प्रेक्षकांना काहीतरी नवीन दाखविणार आहेत. दरम्यान रुपेरी पडद्यावर हा चित्रपट 25 सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाचा टीझर पाहून अनेकांना या चित्रपटाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आगळेवेगळे शीर्षक असलेल्या चित्रपटामध्ये शाब्दिक हिंसा आणि त्याचा कोवळ्या मनांवर होणारा परिणाम प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.
चित्रपटाचा टीझर कसा आहे ? : 'तुझ्या आयला' चित्रपटाचा टीझरची सुरुवात एका खेळापासून होते, एका ठिकाणी काही शाळेतील मुले जमलेली असल्याची दिसतात आणि ती टॉस करतात. मुलांचा हा खेळा शाब्दिक हिंसावर आधारित असतो, ज्यात दोन मुले काही वाईटप्रकरच्या शिव्या देतात. यानंतर या खेळाला उग्र रुप प्राप्त होते. दोन्ही मुलं एकामेंकांना मारताना दिसतात. टीझरच्या शेवटी एका मुलगा म्हणताना दिसतो की, 'तुझ्या आयला का ' आईच्या ऐकजी तुझ्या बाबाला काही लावलं तर चालेल, यानंतर दुसरा एक मुलगा म्हणतो, की बापावरून चार शिव्या देऊन दाखवा, यानंतर वडिलांवरून काही शिव्या दिल्या जातात, यानंतर म्हटल्या जाते की, जसा खेळ सुरू आहे, तसा चालू द्या उगाच संशोधन करू नका. यानंतर एकजण बरं ठीक आहे, मी तयार आहे, असं म्हणतो.
'तुझ्या आयला' चित्रपटाबद्दल : दरम्यान आता चित्रपटाचे आगळेवेगळे शीर्षक चर्चेचा विषय सोशल मीडियावर बनले आहे. 'तुझ्या आयला' ट्रोलिंग आणि शाब्दिक हिंसा यांच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या 12 वर्षांच्या मुलाभोवती फिरणारी कहाणी आहे. आईलाच अनेकदा शाब्दिक हिंसेचे केंद्र का बनवले जाते, हा टीझर पाहून लक्षात येते. 'शिवी नाय खेळाचं नाव हाय ते' ही चित्रपटाची टॅगलाइन आहे. दरम्यान पॅनोरमा स्टुडिओजच्या वतीनं कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक आणि मुरलीधर छतवानी, कल्ट डिजिटलच्या वतीनं सुनील जैन, आदित्य जोशी, आणि मोहित अरोरा, तर प्रकाश फिल्म्सच्या वतीनं राजेश सिंह यांनी चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. सुशांत वेंगुर्लेकर आणि मेघना प्रमाणिक सहनिर्मात्या आहेत.