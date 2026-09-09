'सुपर डुपर'नंतर समीर आशा पाटील घेऊन येत आहेत प्रेम, भूत आणि कॉमेडीचा भन्नाट ‘अमर प्रेम कथा’!
दिग्दर्शिक समीर आशा पाटील ‘अमर प्रेम कथा’ हा मराठी चित्रपट घेऊन येत आहे. या चित्रपटाचं फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज करण्यात आलंय.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 3:31 PM IST
हैदराबाद : व्हॅलेंटाईन्स डे म्हटलं की प्रेमकथा, रोमँटिक क्षण आणि प्रेमाची गोड गोष्ट हे समीकरण ठरलेलं असतं. मात्र, यंदा या सगळ्याला जर भुताटकीची छटा आणि खळखळून हसवणाऱ्या विनोदाची फोडणी मिळाली तर? प्रेमाच्या याच पारंपरिक चौकटीला वेगळं वळण देत लेखक-दिग्दर्शक समीर आशा पाटील ‘अमर प्रेम कथा’ हा रोमँटिक हॉरर कॉमेडी चित्रपट घेऊन येत आहेत. येत्या व्हॅलेंटाईन्स डेच्या निमित्तानं प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचं पहिलं पोस्टर नुकतंच झळकलं असून, त्यानं सिनेमाच्या वेगळ्या आशयाची उत्सुकता निर्माण केली आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या वेगळ्या विषयांची आणि मनोरंजक मांडणीची छाप उमटवणारे समीर आशा पाटील यांचा दिग्दर्शकीय प्रवास लक्षवेधी राहिला आहे. विनोद, नातेसंबंध आणि हटके कथानक यांचा सुरेख मेळ साधण्याची त्यांची शैली त्यांच्या चित्रपटांमधून दिसून आली आहे. त्यांच्या अलीकडच्या ‘सुपर डुपर’ या चित्रपटाला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद देत यशाची पावती दिली. या यशानंतर समीर आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं देण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यामुळं ‘अमर प्रेम कथा’कडून अपेक्षा अधिकच वाढल्या आहेत.
‘अमर प्रेम कथा’मध्ये हॉररचा धक्का मिळेल : प्रेमकथेच्या केंद्रस्थानी असलेली गोष्ट, त्यात अचानक येणारा हॉररचा धक्का आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या धमाल प्रसंगांना कॉमेडीची साथ असा हा अनोखा फॉर्म्युला ‘अमर प्रेम कथा’मध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे रोमँटिक कॉमेडीच्या नेहमीच्या वाटेपासून वेगळं काहीतरी अनुभवण्याची इच्छा असलेल्या प्रेक्षकांसाठी हा चित्रपट खास ठरू शकतो. चित्रपटाच्या पहिल्या पोस्टरमध्येच त्याच्या अनोख्या विश्वाची झलक मिळते. एका बाजूला दिसणारा मानवी हात आणि दुसऱ्या बाजूला भुताचा हात, या दोघांच्या मध्ये काट्यांनी वेढलेलं लाल गुलाबाचं फूल दिसतं. प्रेमाचं प्रतीक असलेल्या गुलाबाभोवतीचे काटे आणि त्याला मिळालेली भुताटकीची साथ या पोस्टरमधूनच सिनेमाच्या कथानकातील प्रेम आणि भय यांच्यातील अनोखं नातं सूचित होतं. त्यामुळं ही केवळ प्रेमकथा नसून त्यात नेमका कोणता ‘डेडली’ ट्विस्ट दडला आहे, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
‘अमर प्रेम कथा’मध्ये मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय आणि तरुणाईच्या पसंतीचे अनेक कलाकार एकत्र आले आहेत. प्रथमेश परब, रितिका श्रोत्री, ओंकार भोजने, पार्थ भालेराव, रोहित माने, विनायक माळी आणि सयाजी शिंदे यांच्या प्रमुख भूमिका या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहेत. या कलाकारांची विनोदी टायमिंग आणि अभिनयाची वेगळी शैली पाहता, चित्रपटात मनोरंजनाचा तडका दमदार असण्याची शक्यता आहे.
‘अमर प्रेम कथा’ चित्रपटाबद्दल : या चित्रपटाची निर्मिती डॉ. पल्लवी जाधव, डॉ. गजानन जाधव आणि राम जाधव यांनी केली आहे. चित्रपटाचं लेखन आणि दिग्दर्शन समीर आशा पाटील यांनी केलं आहे. प्रेमाच्या उत्सवाला हॉरर आणि कॉमेडीची अनोखी जोड देणारा ‘अमर प्रेम कथा’ 2027च्या व्हॅलेंटाईन्स डेचा रोमँटिक माहोल नक्कीच बदलणार आहे. प्रेम खरंच ‘अमर’ होतं की त्यामागे दडलेलं आहे एखादं भुताटकीचं गूढ, हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहातच जावं लागणार आहे! येत्या व्हॅलेंटाईन्स डेला 'अमर प्रेम कथा’ मधील प्रेमाचा हा ‘डेडली’ ट्विस्ट मोठ्या पडद्यावर येण्यास सज्ज होत आहे.