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दिग्दर्शक पा. रणजीत यांनी 'वेट्टुवम'ची पहिली झलक केली प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ...

दिग्दर्शक पा. रणजीत यांनी 'वेट्टुवम'ची पहिली झलक शेअर केली आहे. आता व्हायरल व्हिडिओत चित्रपटाबद्दल माहिती देण्यात आली आहे.

Vettuvam Movie
'वेट्टुवम' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 19, 2026 at 4:21 PM IST

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हैदराबाद : पा. रणजीत 'वेट्टुवम' हा चित्रपट घेऊन येत आहे. या चित्रपट बातमी पसरताच लोकांमध्ये उत्साह वाढला आहे. घोषणेच्या वेळी वचन दिल्याप्रमाणे, निर्मात्यांनी चित्रपटाची बहुप्रतीक्षित झलक सादर केली. ही झलक खूप वेगळी असून यामध्ये कुठले स्टार्स असणार हेही समोर आलंय. चित्रपटाची कथा वेगवेगळ्या कालखंडात घडते, जिथे प्रेक्षकांना अनेक कलाकार आपापल्या भूमिका साकारताना दिसतील. इतर प्रत्येक चित्रपटाप्रमाणेच, या चित्रपटाचे दिग्दर्शक काहीतरी वेगळे करून अखिल भारतीय स्तरावर एक खळबळ माजविण्यासाठी सज्ज आहे.

'वेट्टुवम'ची पहिली झलक : निर्मात्यांनी 'वेट्टुवम'च्या जगाची ओळख करून देणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. अनेक भाषांमध्ये शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये हिंदीमध्ये पंकज त्रिपाठी, तमिळ आवृत्तीत पा. रणजीत, तेलुगूमध्ये राणा डग्गुबाटी, कन्नडमध्ये किच्चा सुदीप आणि मल्याळममध्ये सौबिन शाहिर यांनी आपला आवाज दिला आहे. हा चित्रपट भूतकाळाच्या परिणामांवर प्रकाश टाकतो, जे आपल्या वर्तमानावर परिणाम करत आहेत. निर्मात्यांनी शेअर केलेल्या आकर्षक फर्स्ट लूकमध्ये वर्चस्वासाठी लढणारे अनेक गट दिसत आहेत. चित्रपटात या लढाईला 'वेट्टुवम' असे नाव देण्यात आले आहे. या चित्रपटाद्वारे मल्लखांब हा पारंपरिक खेळ एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून सादर केला जात आहे, जो आता पडद्यावर जिवंत होणार आहे. फर्स्ट लूकमध्ये कलाकारांची एक दमदार झलकही पाहायला मिळते, ज्यामुळं चित्रपट आणि त्याच्या कथेबद्दल प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढेल.

'वेट्टुवम' चित्रपटामधील स्टार कास्ट : या चित्रपटात आर्या, व्ही.आर. यांच्यासह प्रतिभावान कलाकारांचा समावेश आहे. कलाकारांमध्ये दिनेश, शोभिता धुलिपाला , कलैयरसन, माईम गोपी, गुरू सोमासुंदरम, शबीर कल्लरक्कल, जॉन विजय, साई धीना, आनंद सामी, हरीश उथमन, लिझी, लिंगेश प्रेम कुमार, कविता भारती, अर्जुन, संथा कुमार, मनीषा, निम्मी, विक्रम, नवीन आणि प्रकाश हेही महत्वाच्या भूमिकेत दिसत आहेत.

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित : चित्रपटाला संगीत जी.व्ही. यांनी दिले आहे. रणजीत यांनी यापूर्वी 'कबाली', 'काला', 'सरपट्टा परंबराई' आणि 'थंगलन' यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलं आहे. दरम्यान या चित्रपटाचे पा. रणजीत यांनी दिग्दर्शनच केलेले नाही, तर त्याचे लेखनही केलंय. हा चित्रपट तमिळ, तेलुगू, हिंदी, मल्याळम आणि कन्नड भाषांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान 'लर्न अँड टीच प्रोडक्शन्स' आणि 'नीलम प्रोडक्शन्स' या बॅनरखाली या चित्रपटाची निर्मिती होत असून, तो डिसेंबर 2026मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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TAGGED:

DIRECTOR PA RANJITH
दिग्दर्शक पा रणजीत
VETTUVAM
वेट्टुवम
FIRST GLIMPSE OF VETTUVAM

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