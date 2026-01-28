ETV Bharat / entertainment

भारत रंग महोत्सवात मधुर भांडारकर यांनी रंगभूमी, ओटीटी आणि कलाकारांबद्दल मांडले स्पष्ट मत

दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांनी भारत रंग महोत्सवात हजेरी लावली. यादरम्यान त्यांनी ईटीव्ही भारतशी विशेष बातचीत केली.

Madhur bhandarkar
मधुर भांडारकर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 5:04 PM IST

2 Min Read
मुंबई : प्रसिद्ध भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांना चित्रपटसृष्टीत त्यांच्या कामामुळं खूप प्रसिद्ध आहे. वास्तववादी आणि स्पष्टवक्त्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे, मधुर भांडारकर यांनी 'चांदनी बार' आणि 'फॅशन' सारख्या चित्रपटांद्वारे भारतीय चित्रपटाचे अस्पृश्य पैलू मोठ्या पडद्यावर आणले. राजधानीतील मंडी हाऊस येथील नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या जगातील सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय नाट्य महोत्सव, भारत रंग महोत्सव (भारंगम) मध्ये त्यांचे रंगभूमीवरील प्रेम दिसून आले. या महोत्सवात प्रमुख नाट्य कलाकार सहभागी होत असताना, बॉलिवूड सेलिब्रिटी देखील महोत्सवाच्या भव्यतेत भर घालत आहेत. ईटीव्ही भारतनं चित्रपट दिग्दर्शक मधुर भांडारकर यांच्याशी रंगभूमी, चित्रपट आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल विशेष चर्चा केली. त्यांचे काय म्हणणे होते ते जाणून घेऊया.

प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्याची एक उत्तम संधी : भारंगमला शुभेच्छा देताना ते म्हणाले, "भारंगमचा भाग होण्याचा मला खूप आनंद आहे. यावर्षी भारंगम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित होत आहे ही, एनएसडीसाठी एक मोठी उपलब्धी आहे. अभिनेते बनू इच्छिणाऱ्या सर्व तरुण विद्यार्थ्यांसाठी त्यांची प्रतिभा दाखविण्याची ही एक उत्तम संधी आहे. लोक या कार्यक्रमात मोठ्या उत्साहानं आणि आनंदानं सहभागी होत आहेत, जे खूप आनंददायी आहे. एनएसडीमध्ये रंगभूमी क्षेत्रात उदयास येणाऱ्या तरुण कलाकारांशी संवाद साधण्याचा आनंद झाला."

Images of old plays showcased at the Bharat Rang Mahotsav 2026
भारत रंग महोत्सव 2026मध्ये दाखविण्यात आलेल्या जुन्या नाटकांमधील चित्र (ETV Bharat)

प्रशंसा खूप महत्वाची आहे : चित्रपट आणि नाट्य दिग्दर्शनाबद्दल ते म्हणाले, "चित्रपट दिग्दर्शन करताना आपण कलाकारांना रिटेक करायला लावतो, मात्र जेव्हा रंगभूमीचा विचार केला जातो, तेव्हा परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी असते. कौतुक आवश्यक आहे. नाटकादरम्यान, सर्वकाही लाईव्ह होते. कलाकारांना लाईव्ह पाहणारा प्रेक्षक असतात. अशा परिस्थितीत रिटेक शक्य नसते. प्रत्येक कलाकार पूर्ण समर्पणानं सादरीकरण करतो. जरी एखादा कलाकार संवाद विसरला यानंतर त्याला सामना करावा लागतो आणि पुढे जावे लागते."

ओटीटी उदयोन्मुख कलाकारांना ओळख देत आहे : ओटीटी प्लॅटफॉर्मबद्दल त्यांनी म्हटलं, "ओटीटी प्लॅटफॉर्म प्रेक्षकांवर खोलवर प्रभाव पाडत आहेत. ओटीटी सामान्य लोकांसाठी मनोरंजनाचे एक यशस्वी, परवडणारे आणि सोपे माध्यम बनले आहे. नवीन आणि उदयोन्मुख कलाकारांनाही त्याद्वारे ओळख मिळत आहे. ओटीटीच्या आगमनामुळं देशभरातील आणि जगभरातील कलाकारांना फायदा होत आहे. बऱ्याचदा, प्रतिभावान कलाकारांना चित्रपटांमध्ये संधी नाकारल्या जातात, याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे चित्रपट निर्मितीचा उच्च खर्च. याशिवाय ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लहान कलाकार देखील मुख्य भूमिकेत दिसतात.

मधुर भांडारकर (ETV Bharat)

कोणताही व्यासपीठ खूप लहान नाही : मधुर भांडारकर म्हणाले की ज्या कलाकारांना 10 वर्षांपूर्वी चित्रपटांमध्ये ब्रेक मिळाला नाही, ते आता ओटीटीद्वारे स्वतःची ओळख निर्माण करत आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या प्रत्येक कलाकारानं हे लक्षात ठेवावे की कोणताही व्यासपीठ किंवा पडदा खूप लहान नसतो. प्रत्येक कलाकारानं समर्पणानं काम केले पाहिजे आणि जर तुमच्याकडे प्रतिभा असेल तर तुम्हाला मोठ्या पडद्यावर येण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

देशभरात सादरीकरण : नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामानं आयोजित केलेल्या यावर्षी, देशभरातील 40 केंद्रांमध्ये एकूण 277 भारतीय निर्मिती, ज्यामध्ये 136 निवडक नाटके आणि उर्वरित आमंत्रित निर्मिती तसेच 12 आंतरराष्ट्रीय निर्मितींचा समावेश आहे, देशभरातील 40 केंद्रांमध्ये सादरीकरण केले जात आहे. या नाटकांमध्ये 228 भाषा आणि बोलीभाषांमधील सादरीकरणे असतील. निवडलेली नाटके विविध नाट्यगटांच्या 817 राष्ट्रीय आणि 34 आंतरराष्ट्रीय अर्जांच्या प्रदर्शनाचा परिणाम आहेत. या महोत्सवात 19 विद्यापीठीय निर्मिती आणि 14 स्थानिक निर्मिती देखील असतील. महत्त्वाचे म्हणजे, यावर्षी महिला दिग्दर्शकांच्या 33 निर्मिती पाहण्याची संधी मिळेल. हा कार्यक्रम 20 फेब्रुवारी रोजी संपेल.

