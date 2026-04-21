केदार शिंदे यांच्या ‘गणा धाव रे’मधून श्रद्धा, अध्यात्म आणि भावनांचा अनोखा संगम!

केदार शिंदे यांच्या ‘गणा धाव रे’ या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

‘गणा धाव रे’ चित्रपट (पोस्टर)
Published : April 21, 2026 at 2:20 PM IST

मुंबई : केदार शिंदे हे आजच्या घडीला आशयपूर्ण आणि प्रेक्षकप्रिय दिग्दर्शक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अलीकडच्या काळात मराठी चित्रपटसृष्टीला अनेक यशस्वी चित्रपट दिले आहेत. 'बाईपण भारी देवा' हा त्यांचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट, ज्याला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि दिग्दर्शनासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारही मिळाले आहेत.

‘गणा धाव रे’ चित्रपटाबद्दल केदार शिंदे यांनी व्यक्त केल्या भावना : केदार शिंदे यांनी 'अगं अगं सूनबाई, काय म्हणताय सासूबाई?' मधून विनोद आणि भावनिक क्षणांचा सुंदर मेळ साधत, त्या नात्यामधील गोडवा दाखवला. आता केदार शिंदे त्यांचा नवीन चित्रपट ‘गणा धाव रे’मधून श्रद्धा, अध्यात्म आणि भावनांचा अनोखा संगम साधण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. ‘बी-लाईव्ह प्रॉडक्शन्स’ आणि ‘कलश एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्या संयुक्त विद्यमानं साकारत असलेला ‘गणा धाव रे’ हा मराठी चित्रपट सूरज सिंग, वर्षा कुकरेजा, चैतन्य प्रवीण राणे आणि रिचर्ड पीटर्स यांच्या निर्मितीत तयार होत आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केदार शिंदे करत असून, त्यांच्या संवेदनशील आणि प्रभावी कथनशैलीमुळं या चित्रपटाबद्दल विशेष उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मानवी भावना आणि प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणाऱ्या कथा मांडण्यात पारंगत असलेल्या शिंदे यांनी यावेळी श्रद्धा आणि अध्यात्म यांसारखा गूढ आणि भावनिक विषय हाताळला आहे. “ही कथा मी निवडलेली नाही, उलट तिनेच मला आपल्याकडे ओढून घेतले,” अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

‘गणा धाव रे’ चित्रपटाबद्दल : निसर्गरम्य कोकणात उलगडणारी ही कथा एका सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृढ श्रद्धेभोवती फिरते. भक्ती, दंतकथा आणि माणुसकी यांच्या संगमातून या कथेत एक वेगळा भावनिक प्रवास अनुभवायला मिळणार आहे. गणपती बाप्पांवरील अटळ विश्वास, गावकुसातील परंपरा आणि सामूहिक भावना यांचे प्रभावी चित्रण या चित्रपटात पाहायला मिळेल. वास्तव आणि कल्पनारंजन यांची सुंदर गुंफण करत, भक्त आणि देव यांच्यातील नात्याचा सूक्ष्म शोध घेण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. कोकणातील सण-उत्सव, संस्कृती आणि स्थानिक जीवनशैली यामुळे कथेला अधिक वास्तवदर्शी आणि समृद्ध रूप प्राप्त झाले आहे. ‘गणा धाव रे’ हा फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित नसून श्रद्धा, विश्वास आणि मानवी नात्यांचा अर्थ उलगडणारा प्रवास ठरेल. दमदार विषय, सांस्कृतिक पार्श्वभूमी आणि भावनिक गाभा यामुळं हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक वेगळी अनुभूती देईल आणि ही कथा प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या जोडून ठेवण्यासोबतच विचार करायलाही भाग पाडेल, अशी भावना निर्माते व्यक्त करतात. हा चित्रपट 2 ऑक्टोबर 2026 रोजी रिलीज होईल.

हेही वाचा :

  1. केदार शिंदे यांचा ‘अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई?’ चित्रपट होईल 'या' दिवशी रिलीज...
  2. यंदाची लग्नसराईत हळद रंगणार 'झापुक झुपूक'च्या गाण्यावर, उत्सव आणि मस्तीचा मिलाफ असलेलं गाणं रिलीज
  3. गोलीगत सूरज चव्हाणचा 'झापूक झूपुक' चित्रपट येत्या २५ तारखेला होणार प्रदर्शित....

