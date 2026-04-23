निर्माता डेव्हिड धवन यांनी केलं 'भाईजान'चं कौतुक...

सलमान खाननं चित्रपट निर्माता डेव्हिड धवन यांच्याबरोबर अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलंय. आता 'भाईजान'चं निर्मात्यांनी कौतुक केलंय.

डेव्हिड धवन आणि सलमान खान (IANS/POSTER)
Published : April 23, 2026 at 4:49 PM IST

हैदराबाद : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात मोठ्या सुपरस्टार्सपैकी एक असलेल्या सलमान खाननं गेल्या काही वर्षांत अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ज्यापैकी अनेकांमध्ये त्यानं प्रसिद्ध चित्रपट निर्माता डेव्हिड धवन यांचे चित्रपट केले आहेत. डेव्हिड यांनी सलमानच्या अनेक यशस्वी चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलंय. अभिनेता-दिग्दर्शक जोड्यांपैकी एक असलेली सलमान आणि डेव्हिड यांचे चित्रपट दमदार आहे. दरम्यान या दोघांचे नाते फक्त चित्रपटांपुरते मर्यादित नाही, तर अलीकडेच, डेव्हिड धवन यांनी या विशेष नात्याबद्दल उघडपणे भाष्य केलं, सलमानचे केवळ एक सुपरस्टार म्हणूनच नव्हे, तर एक अत्यंत दयाळू आणि भावनिक व्यक्ती म्हणूनही त्यांनी कौतुक केलं. त्यांनी यावर जोर दिला की, त्यांचे नाते चित्रपटांपुरते मर्यादित नसून त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यापर्यंत विस्तारलेले आहे.

डेव्हिड धवन यांनी सलमान खानबद्दल केलं विधान : डेव्हिड धवन म्हणाले, "माझी आणि त्याची खूप जुनी ओळख आहे. आम्ही एकत्र 8-9 चित्रपट केले आहेत. त्यानं आम्हाला प्रत्येक गोष्टीत नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. जेव्हा कुटुंबाचा प्रश्न येतो, तेव्हा तो फक्त एका व्यक्तीसाठी नाही, तर सर्वांच्या पाठीशी उभा राहतो. मी त्याच्याबरोबर खूप काम केलंय. आमचे खूप चांगले जमते. आम्ही शूटिंगसाठी जगभर एकत्र प्रवास केला आहे. शूटिंग संपल्यानंतरही तो एक अद्भुत व्यक्ती आहे. तो खूप भावनिकसुद्धा आहे. तुम्हाला माहीत आहे, आमचे नाते खूप खास आहे."

सलमान खान आणि डेव्हिड धवनचे हिट चित्रपट : सलमान खान आणि डेव्हिड धवन यांनी एकत्र अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत. तसेच 1990 आणि 2000 च्या दशकातील त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय चित्रपटांमध्ये 'जुडवा', 'बीवी नं. 1', 'मुझसे शादी करोगी' आणि इतर अनेक चित्रपटांचा समावेश आहे. सलमान खानच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर तो सध्या त्याच्या पुढील मोठा प्रोजेक्ट, 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस'च्या तयारीमध्ये व्यग्र आहे. सलमान खान फिल्म्सच्या बॅनरखाली सलमा खान निर्मित या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया यांनी केलंय. 'मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस' चित्रपट शौर्य, त्याग आणि चिकाटीची एक खरी आणि निर्भय कथा सादर करण्याचे आश्वासन देतो. या चित्रपटात चित्रांगदा सिंग देखील एका महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे.

