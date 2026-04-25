दिग्दर्शक भारत कृष्णमाचारी म्हणाले, 'स्वयंभू'चा क्लायमॅक्स, 70 ते 80 दिवसांच्या कालावधीत चित्रित करण्यात आला...

दिग्दर्शक भारत कृष्णमाचारी यांनी आगामी चित्रपट ‘स्वयंभू’ चित्रपटाच्या सेटबद्दल माहिती दिली आहे.

‘स्वयंभू’ चित्रपट (पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 25, 2026 at 4:54 PM IST

हैदराबाद : 'स्वयंभू' हा चित्रपट भारताच्या वैभवशाली सुवर्णकालीन पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. कथेत वारसा, शौर्य आणि सांस्कृतिक परंपरांचा ठसा स्पष्टपणे जाणवतो. ‘सेंगोल’सारख्या प्रतीकांमधून सन्मान आणि परंपरेची सांगड घालणारी कथा उलगडते. भव्य दृश्यरचना आणि ऐतिहासिक धाटणीमुळं चित्रपटाची पार्श्वभूमी प्रभावीपणे उभी राहते. पहिल्या गाण्याच्या ‘रा रा धीवरा’ या टीझरपासूनच ‘स्वयंभू’मधील प्रत्येक गोष्टीला प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभत असून, चित्रपटानं आपले भव्य विश्व साकारत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे. ‘कार्तिकेय 2’च्या यशानंतर अभिनेता निखिल सिद्धार्थच्या आगामी चित्रपटांमध्ये ‘स्वयंभू’नं विशेष स्थान पटकावलं आहे. टीझर प्रदर्शित झाल्यापासूनच चित्रपटाच्या भव्यतेला, मांडणीला आणि प्रभावी कथानकाला व्यापक दाद मिळाली आहे.

भारत कृष्णमाचारी यांनी सेटबद्दल दिली माहिती : विविध विस्तीर्ण लोकेशन्सवर घडणारी कथा मांडताना, निर्मात्यांनी तीन वेगवेगळी आणि भव्य विश्वे उभी केली आहेत. या संदर्भात दिग्दर्शक भारत कृष्णमाचारी म्हणाले, “या चित्रपटासाठी आम्ही तीन स्वतंत्र, भव्य विश्वांची निर्मिती तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी केली, मात्र त्या सर्वांना चित्रपटाच्या प्रवासप्रधान, अ‍ॅक्शन-अ‍ॅडव्हेंचर धाटणीशी सुसंगत ठेवले. पहिले विश्व हैदराबादमधील जानवाडा येथे उभारण्यात आले, जिथे आम्ही सुमारे 6 ते 8 एकर जागा भाड्यानं घेऊन संपूर्ण गावाचा सेट नव्यानं उभारला. या सेटसाठी सुमारे 40 ते 45 दिवसांचा कालावधी लागला, कारण प्रत्येक तपशीलात वास्तवतेवर विशेष भर देण्यात आला. दुसरे विश्व नायिकेच्या कथानकासाठी साकारण्यात आले. मूळ गावाच्या सेटवर आधारित असले तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करून त्याला नवे रूप देण्यात आले, मात्र चित्रपटाच्या एकूण दृश्यभाषेशी त्याची सुसंगती राखली. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाकांक्षी विश्व म्हणजे क्लायमॅक्स, जो अन्नपूर्णा स्टुडिओमध्ये 70 ते 80 दिवसांच्या कालावधीत चित्रित करण्यात आला. येथे दोन विशाल पूल उभारण्यात आले होते, त्यापैकी एक पूल विशेषतः नष्ट करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. हा पूल सुमारे 11 ते 12 फूट रुंद आणि जवळपास 100 फूट लांब होता. याशिवाय, एका मोठ्या स्टुडिओ फ्लोअरवर पर्वताचा भव्य सेट आणि त्यावरील मार्ग तयार करण्यात आला, ज्यामुळं क्लायमॅक्सला अपेक्षित भव्यता प्राप्त झाली."

'स्वयंभू' चित्रपटाबद्दल : भारताच्या सुवर्णकालीन पार्श्वभूमीवर आधारित या चित्रपटाच्या टीझरमध्ये वारसा, शौर्य आणि सांस्कृतिक महत्त्व यांचे प्रभावी दर्शन घडते. ‘सेंगोल’च्या प्रतीकातून परंपरा आणि सन्मानाची कथा उलगडत असल्याचे संकेत मिळतात. निखिल सिद्धार्थ याचा दमदार आणि प्रभावी लूक, भव्य दृश्यरचना आणि अ‍ॅक्शननं परिपूर्ण प्रसंग यामुळं टीझर विशेष ठरतो. या चित्रपटासाठी उद्योगातील नामवंत तंत्रज्ञ आणि सर्जनशील कलाकार एकत्र आले आहेत. दिग्दर्शक भारत कृष्णमाचारी यांच्या नेतृत्वाखाली, ‘केजीएफ’ आणि ‘सालार’साठी प्रसिद्ध असलेले रवी बसरूर यांचे संगीत, ‘बाहुबली’ आणि ‘आरआरआर’चे छायाचित्रकार के. के. सेंथिल कुमार यांची दृश्यरचना, तसेच तम्मिराजू यांचे संपादन अशा अनेक नामांकित कलाकारांचा सहभाग आहे. सुमारे 170 दिवसांच्या चित्रिकरणामुळं हा प्रकल्प अलीकडील काळातील अत्यंत भव्य निर्मितींपैकी एक ठरला आहे. पिक्सेल स्टुडिओजच्या भूवन आणि श्रीकर यांनी ‘स्वयंभू’ची निर्मिती केली असून, भारताच्या समृद्ध इतिहासाला अर्पण म्हणून सादर करण्यात येणारा हा चित्रपट याच वर्षी जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे.

