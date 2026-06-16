दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी 'लगान'चा रिमेक करण्यास दिला नकार, वाचा सविस्तर
'लगान' चित्रपटाच्या 25व्या वर्धापन दिनानिमित्त दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद : 'लगान' या चित्रपटाचा 25वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात येत आहे. दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी या विशेष प्रसंगी स्पष्ट केलं की, प्रेक्षकांच्या सध्याच्या अभिरुचीनुसार या चित्रपटाचा 'रिमेक' करण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. सोमवारी आयोजित या चित्रपटाच्या 25व्या वर्धापन दिनाच्या एका विशेष कार्यक्रमाला त्यांनी हजेरी लावली. या कार्यक्रमात त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केलं, "मला वाटत नाही की एखाद्या चित्रपटाचा रिमेक करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एखादा चित्रपट 'क्लासिक' असेल, तर त्याचं कौतुक केले पाहिजे. म्हणजे केवळ 'लगान'च नाही, तर कोणताही चित्रपट जो तुम्हाला 'क्लासिक' वाटतो, त्याचे तुम्ही कौतुक केले पाहिजे."
दिग्दर्शक आशुतोष गोवारीकर यांनी व्यक्त केल्या भावना : यानंतर त्यांनी पुढं सांगितलं की, "त्याचं अनुकरण करण्याची गरज नाही. चित्रपटासाठी स्वतःची नवीन कल्पना मांडण्याचा प्रयत्न करा, कारण तुम्ही स्वतःचा आवाज आणि स्वतःची कथा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असता." या कार्यक्रमात चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गज व्यक्ती उपस्थित होते. दरम्यान 'लगान' चित्रपटात सुपरस्टार आमिर खान आणि ग्रेसी सिंग यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. या चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर सनी देओलचा 'गदर: एक प्रेम कथा'शी याची टक्कर झाली होती, तसेच या चित्रपटाला 74व्या अकादमी पुरस्कारांमध्ये 'सर्वोत्कृष्ट परदेशी भाषेतील चित्रपट' श्रेणीत नामांकन मिळालं होतं. 'लगान' हा चित्रपट निर्मितीच्या दृष्टीनं एक उत्कृष्ट नमुना मानला जातो. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसचे त्या काळातील अनेक विक्रम मोडले होते.
'लगान' चित्रपटाबद्दल : तसेच अनेक शैक्षणिक संस्थांनी 'टीम बिल्डिंग' या विषयावरील 'केस स्टडी' म्हणून या चित्रपटाचा समावेश केला आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत 'सिंक साऊंड'चा वापर करणारा हा पहिलाच चित्रपट होता. या चित्रपटामधील गाणी खूप लोकप्रिय झाली होती. या चित्रपटाला संगीत ए. आर. रहमान यांनी दिलं होतं. 'लगान'मधील प्रत्येक कलाकाराचा अभिनय हा खूप विशेष होता. या चित्रपटानं जगभरात 65.97 कोटींची कमाई केली होती. हा चित्रपट 25 कोटींमध्ये तयार करण्यात आला होता.