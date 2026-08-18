दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी 'हैवान'साठी खलनायकच्या भूमिकेसाठी केला होता 'या' अभिनेत्याचा विचार, समोर आली महत्वाची माहिती...
प्रियदर्शन हे सध्या 'हैवान' चित्रपटासाठी खूप चर्चेत आहे. या चित्रपटामध्ये जवळपास दोन दशकांनंतर अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान एकत्र काम करणार आहेत.
By Seema Sinha
Published : August 18, 2026 at 4:35 PM IST
मुंबई : प्रियदर्शन हा कदाचित एकमेव दिग्दर्शक आहे ज्यानं यशस्वी दक्षिण भारतीय चित्रपटांचे - त्याच्या स्वत:च्या आधीच्या मल्याळम चित्रपटांसह - हिंदी प्रेक्षकांसाठी रुपांतर करून प्रचंड व्यावसायिक आणि खूप यश मिळवले. 'हेरा फेरी' (2000), 'हंगामा' (2003), आणि 'भागम भाग' (2006) यांसारख्या हिट चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत उत्कृष्ट क्लासिक्समध्ये कॉमेडी करून त्यांनी प्रेक्षकांचं मन जिंकलंय.
त्याचा पुढचा बहुप्रतीक्षित ॲक्शन-थ्रिलर 'हैवान' आहे, जो केवळ प्रतिष्ठित जोडी आणि 90च्या दशकातील 'मैं खिलाडी तू अनारी' सह-कलाकार अक्षय कुमार आणि सैफ अली खान (जवळपास दोन दशकांनंतर) पुन्हा एकत्र आणत नाही तर या चित्रपटासह दिग्दर्शक जवळजवळ 16 वर्षांनी तीव्र, नाट्यमय क्षेत्रात परततो. 11 सप्टेंबर 2026 रोजी रिलीज होणार, 'हैवान' हे प्रियदर्शनच्या 2016च्या प्रशंसित मल्याळम थ्रिलर 'ओप्पम'चे अधिकृत हिंदी रूपांतर आहे, ज्यात दिग्गज मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल मुख्य भूमिकेत होते.
'हैवान हा रिमेक नाही,' प्रियदर्शन स्पष्ट करतो. "प्रत्येक वेळी जेव्हा मी माझ्या स्वत:च्या चित्रपटाचा रिमेक करतो, किंवा त्याचे रुपांतर करतो तेव्हा मी नेहमीच चित्रपट बदलतो. जर तुम्ही 'भूल भुलैया' पाहिला तर तो 'चंद्रमुखी' नाही. मी नेहमीच संस्कृतीनुसार, शहरानुसार जुळवून घेतो, उदाहरणार्थ, 'गर्दीश' हा माझा चित्रपट मूळचा खेडेगावचा आहे, परंतु मी मुंबईच्या अंडरवर्ल्डमध्ये शूट केला आहे. मी फक्त त्याच कथेचा आत्मा वापरतो," असं ते सांगतात.
प्रियदर्शनच्या कारकिर्दीबद्दल मनोरंजक गोष्ट म्हणजे यापूर्वी मल्याळम सिनेमात एक मोठा कॉमेडी कॅटलॉग तयार केला असूनही, त्याचे सुरुवातीचे हिंदी पाऊल नाट्यमय आणि गंभीर कथाकथनावर खूप अवलंबून होते.
गर्दिश (1993), जॅकी श्रॉफ अभिनीत मल्याळम चित्रपट किरीडोम पासून रूपांतरित एक किरकोळ, तीव्र ॲक्शन-क्राइम ड्रामा आहे. त्यानंतर, 'विरासत' (1997) हे एक भावनिक कौटुंबिक नाटक आहे, ज्यानं प्रियदर्शनसाठी समीक्षकांची प्रशंसा मिळवली. हे 2000मधील कॉमेडी 'हेरा फेरी' (मल्याळम हिट रामजी राव स्पीकिंगचा रिमेक) होता ज्यानं प्रियदर्शनच्या कारकिर्दीच्या मार्गाची पुन्हा व्याख्या केली आणि त्याला हिंदी स्लॅपस्टिक आणि प्रसंगनिष्ठ विनोदी चित्रपटात रूपांतरित केले. 'हेरा फेरी'नं अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी आणि परेश रावल यांच्या नीरज व्होरा यांच्या धारदार, स्थानिक संवाद लेखनासह उत्कृष्ट टायमिंग एकत्र केले. चित्रपटाच्या उत्तुंग यशानं प्रियदर्शनला हिंदी चित्रपटसृष्टीचा प्रमुख विनोदी दिग्दर्शक म्हणून मुकूट दिला, ज्यामुळं 'हंगामा' आणि 'भागम भाग' सारखे त्यानंतरचे हिट चित्रपट आले.
"आणि 'हैवान'बद्दल आणखी मनोरंजक काय आहे...", प्रियदर्शन पुढे सांगतो, "हेरा फेरी'सोबत मी हिंदी चित्रपटसृष्टीमध्ये दोन गंभीर आणि नाट्यमय चित्रपटांसह यश मिळवले असताना, मी रातोरात विनोदी कलाकार झालो (मनापासून हसतो). 'हेरा फेरी'नंतर प्रत्येक निर्मात्याला मी कॉमेडी करावी असे वाटत होते. देवाचे आभार, एक निर्माता आहे ज्यानं मला पुन्हा एक गंभीर चित्रपट बनवायचं सांगितलं आणि मी हा चित्रपट बनवायचे ठरवले.
'ओप्पम'मध्ये मोहनलाल यांनी दृष्टीहीन लिफ्ट ऑपरेटर आणि अपार्टमेंट केअरटेकरची भूमिका साकारली होती, तर 'हैवान'मध्ये खान एका अशा दृष्टीहीन मार्शल आर्टिस्ट आणि केअरटेकरची भूमिका साकारत आहेत, ज्याची ज्ञानेंद्रिये अत्यंत तीक्ष्ण आहेत आणि ज्याला 'कलारीपयट्टू' (केरळमधील प्राचीन भारतीय युद्धकला) मध्ये नैपुण्य प्राप्त आहे. या कथानकात तो एका खुनाच्या खोट्या आरोपात अडकतो. कुमार यांची भूमिका एका क्रूर खलनायकाची आणि निर्दयी मारेकऱ्याची असून ती अत्यंत गडद आणि भीतीदायक छटा असलेली आहे. सहाय्यक कलाकारांच्या फळीत सैयामी खेर, श्रिया पिळगावकर आणि बोमन इराणी यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत.
हा थ्रिलर चित्रपट प्रियदर्शन आणि कुमार यांच्यातील आठवा सहयोग असला, तरी खान यांच्यासोबतचा हा त्यांचा पहिलाच चित्रपट आहे. प्रियदर्शन सांगतात, "मला अशा एका अभिनेत्याची गरज होती, जो आजच्या काळातील ठराविक 'हिरो'च्या साच्यात बसणारा नसेल, तर तो एक प्रगल्भ व्यक्ती असावा, जो दृष्टीहीन असूनही आपले आयुष्य जगण्यासाठी संघर्ष करत आहे. मला वाटले की मी सैफसोबत कधीच काम केले नव्हते आणि मला तो आधी ओळखतही नव्हता, पण मी नवाब मन्सूर अली खान पतौडी यांचा मोठा चाहता होतो. मला त्यांना भेटण्याची नेहमीच इच्छा होती, पण ती संधी कधीच मिळाली नाही. मी त्यांचा मोठा चाहता असण्याचे एक कारण म्हणजे त्या काळात मी स्वतः क्रिकेट खेळायचो. नंतर मी सैफला भेटलो आणि त्याला पटकथा ऐकवली, त्यानं ती स्वीकारली."
प्रियदर्शन पुढे म्हणतात, "या चित्रपटात सैफ एका गावकऱ्याची भूमिका साकारत आहे, जरी मला माहित आहे की, तो प्रत्यक्षात अत्यंत सुसंस्कृत आणि आधुनिक (sophisticated) व्यक्ती आहे. पण मला वाटले की मी त्याला त्या भूमिकेनुसार घडवू शकेन, कारण तो एक उत्तम अभिनेता आहे. त्यानंतर, खलनायक असलेल्या 'सायको-किलर'च्या भूमिकेसाठी मला अशा अभिनेत्याची निवड करायची होती, जो फारसा प्रसिद्ध नाही." कुमार या भूमिकेसाठी कसे पुढे आले याबद्दल बोलताना दिग्दर्शक म्हणतात, "एके दिवशी 'भूत बंगला'च्या चित्रीकरणादरम्यान मी खलनायकाच्या भूमिकेसाठी विविध पर्यायांचा विचार करत होतो आणि अक्षयलाही सांगितले की, मी एक 'थ्रिलर' चित्रपट बनवण्याचा विचार करत आहे. त्यावर अक्षयनं लगेच मला विचारले की तो ती नकारात्मक भूमिका करू शकेल का. मी म्हणालो, 'तू चेष्टा करतोयस का?' पण तो म्हणाला की तो गंभीर आहे आणि त्याला ती दुष्ट व्यक्तिरेखा साकारायला नक्कीच आवडेल (हसतात). अक्षयनं मला हेही सांगितलं की त्याला नेहमीच एखाद्या 'सायको' (मानसिकदृष्ट्या विक्षिप्त) पात्राची भूमिका करायची होती, पण सैफच्या विरोधात तो खलनायक बनेल अशी मला कधीच अपेक्षा नव्हती (हसतात). अक्षय यात पूर्णपणे खलनायकाची भूमिका साकारत आहे, त्यात पात्राच्या स्वभावाचे कोणतेही संमिश्र पैलू (ग्रे शेड्स) नाहीत. नंतर, जेव्हा मी सैफला सांगितलं की, अक्षय नकारात्मक भूमिका करायला तयार झाला आहे, तेव्हा सैफचा विश्वासच बसेना. तो म्हणाला, 'नाही, नाही, तू नक्कीच चेष्टा करतोयस, अक्षय अशी भूमिका कधीच करणार नाही...' आणि हा चित्रपट स्वीकारल्याबद्दल सैफ अक्षयचा खरोखरच आभारी होता. इथेच मला कलाकारांमधील संबंधांविषयी काहीतरी चांगले पाहायला मिळाले. इथे, समोरची व्यक्ती किती मोठी किंवा लहान आहे याचा विचार त्या दोघांनीही केला नाही. त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना अजिबात नव्हती."
सात चित्रपटांनंतर कुमार यांच्यासोबत काम करणे प्रियदर्शन यांच्यासाठी सहजसोपे झाले होते, तरीही 'हैवान' हा चित्रपट प्रियदर्शन आणि कुमार यांच्या नेहमीच्या विनोदी चित्रपटांच्या शैलीतून बाहेर पडून पहिल्यांदाच एका 'डार्क क्राईम थ्रिलर' प्रकाराकडे वळतो, ही एक रंजक बाब आहे. प्रियदर्शन अधिक स्पष्ट करतात, "अक्षय आणि माझा एकमेकांवर इतका विश्वास आहे की, त्यानं मला कधीच कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. मी त्याला जे करायला सांगितलं, ते त्यानं निमूटपणे केलं. मलाही असे वाटले की अक्षयसोबत काहीतरी नवीन करण्याची संधी मला मिळत आहे, ज्याचा अनुभव मला यापूर्वी कधीच आला नव्हता."
प्रियदर्शन पुढे सांगतात की, जरी त्यांच्या मनात नेहमीच खान (सैफ) यांचा विचार होता, तरी सुरुवातीला खलनायकाच्या भूमिकेसाठी ते बॉबी देओलचा विचार करत होते. "सुरुवातीला माझ्या मनात बॉबीचाच एकमेव पर्याय होता, दुसरा कोणीही नव्हता. मी बॉबीला भेटलोही होतो आणि त्यानं मला सांगितलं होतं की तो पटकथा ऐकेल; पण मी त्याच्याशी त्याबद्दल अधिक चर्चा करण्याआधीच अक्षय पुढं आला..." असे दिग्दर्शक सांगतात.
'हैवान'या चित्रपटासाठी प्रियदर्शन यांना अंधत्वाबाबतच्या कोणत्याही नवीन किंवा सखोल संशोधनाची गरज भासली नाही, कारण हा चित्रपट त्यांच्याच एका जुन्या चित्रपटाचा रिमेक आहे, ज्यामध्ये आधीच एक दृष्टिहीन मुख्य पात्र होते. त्यांनी नमूद केले की, मुख्य अभिनेता खाननं कोणत्याही औपचारिक प्रशिक्षणाशिवाय या भूमिकेसाठी आवश्यक असलेल्या शारीरिक हालचाली आणि देहबोली नैसर्गिकरित्या आत्मसात केली. ते म्हणतात की, अभिनेत्यानं "कोणतेही प्रशिक्षण किंवा इतर काहीही न घेता" ही भूमिका सहजपणे साकारली. शूटिंगच्या पहिल्या दिवशी,प्रियदर्शन यांनी खानला एक अतिशय सोपी सूचना दिली—डोळ्यांची उघडझाप न करता डोळे उघडे ठेवायचे आणि आपल्याला काहीच दिसत नाहीये अशा प्रकारे अभिनय करायचा. दिग्दर्शक सांगतात, "सैफनं मला सांगितलं की अंध व्यक्तीची भूमिका करणे इतके सोपे असेल असे त्याला कधीच वाटले नव्हते. पहिल्या दिवसाच्या शूटिंगनंतर सैफ म्हणाला की, कोणत्याही दिग्दर्शकाकडून मिळालेला हा सर्वात सोपा सल्ला होता. आणि तो त्याच्यासाठी खूप प्रभावी ठरला."
ते पुढे म्हणतात, "मी शाळेत अंध मुलांना खेळताना पाहिले आहे, त्यांना पाहून ते पाहू शकत नाहीत यावर आपला विश्वासच बसत नाही. कारण त्यांना चालायचे किंवा धावायचे असल्यास प्रत्येक पाऊल माहित असते, त्यांना बेंच, ब्लॅकबोर्ड आणि खडू कुठे आहेत हे माहित असते... जन्मापासून अंध असलेल्या लोकांचा असा विश्वास असतो की संपूर्ण जग अंधकारमय आहे आणि पृथ्वीवरील प्रत्येकजण त्यांच्यासारखाच अंध आहे, कारण त्यांनी कधीच प्रकाश पाहिलेला नसतो. हेच मी सैफला सांगितले. आता, तो घड्याळ का घालतोय याचे स्पष्टीकरण मी देत नाहीये, कारण 'ब्रेल' घड्याळ उपलब्ध असते, त्यामुळं ज्यांना याची माहिती आहे त्यांना ते समजेलच."
पुढं, मुख्य कलाकारांमधील मैत्रीबद्दल बोलताना प्रियदर्शन म्हणतात, "शूटिंगच्या वेळेव्यतिरिक्त बहुतेक वेळा अक्षय आणि सैफ क्रिकेट खेळताना दिसायचे. माझे शूटिंग नेहमी एखाद्या पिकनिकसारखे असते, मी माझ्या कलाकारांवर तणाव आणत नाही. जेव्हा ते कॅमेऱ्यासमोर येतात, तेव्हाच मी त्यांना माझ्या अपेक्षा सांगतो. गेल्या 18 वर्षांत त्यांनी एकत्र काम का केले नाही, हे मी त्यांना कधीच विचारले नाही कारण ती त्यांची वैयक्तिक बाब आहे (हसतात). कदाचित त्यांना पुन्हा एकत्र आणू शकेल अशी पटकथाच कोणाकडे आली नसावी."
प्रियदर्शन 'हैवान'चे वर्णन 'डार्क' (गंभीर) स्वरूपाचा पाठलाग (cat-and-mouse chase) असलेला चित्रपट म्हणून करत असले, तरी यात हलक्या-फुलक्या विनोदाचाही समावेश आहे. यात अनुभवी विनोदी कलाकार (जसे की असरानी) आणि मुख्य कलाकार खान आणि कुमार यांच्यातील पडद्यामागची मैत्रीपूर्ण मस्करी यांसारख्या घटकांमुळे विनोदाची झलक पाहायला मिळते. "हा एक थ्रिलर चित्रपट नक्कीच आहे, पण मी बनवलेल्या थ्रिलर चित्रपटांमध्ये विनोद आणि उपरोध नेहमीच असतो. काही ठिकाणी तुम्हाला नक्कीच हसू येईल..." असे आश्वासन ते देतात. प्रियदर्शन यांनी पुढं अशी माहिती दिली आहे की, 'हैवान' या चित्रपटात मोहनलाल यांची एक विशेष भूमिका (कॅमिओ) असेल; आणि या निमित्तानं या दिग्गज अभिनेत्यासोबत दिग्दर्शकाचा 100वा चित्रपट साकारला जाणार आहे. 'आशीर्वाद सिनेमाज'नं अधिकृतपणे जाहीर केल्यानुसार, मल्याळम सुपरस्टारला मुख्य भूमिकेत घेऊन दिग्दर्शक आपला महत्त्वाचा 100वा चित्रपट दिग्दर्शित करणार आहेत. संगीतकार असलेल्या पिता-पुत्राच्या जोडीवर आधारित हा एक भावनिक आणि संगीतमय चित्रपट असेल. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पामुळं प्रियदर्शन आणि मोहनलाल पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत, विशेष म्हणजे, प्रियदर्शन यांच्या 'पूचाक्कोरु मुक्कुथी' (1984) या पहिल्याच चित्रपटातही मोहनलाल यांनी काम केलं होतं. या चित्रपटाची कथा नेहमीच्या विनोदी शैलीपेक्षा वेगळी असून, ती संगीतकार पिता आणि त्यांचा मुलगा यांच्यातील खोल भावना, अहंकाराचा संघर्ष आणि सर्जनशीलतेबाबतचे मतभेद यांवर केंद्रित आहे.
"माझा पुढचा, म्हणजेच 99 वा चित्रपट अक्षयसोबत 'टिप्स'साठी (Tips) असेल - हा एक 'कॉमिक-थ्रिलर' (विनोदी-रोमांचक) चित्रपट आहे, ज्याचं नाव 'विक्ड सनी' (Wicked Sunny) असे आहे. त्यानंतर, पुढील वर्षीच्या मध्यावर मी माझ्या 100 व्या चित्रपटाचे काम सुरू करेन, जो मोहनलाल यांच्यासोबत असेल. ते माझ्या पहिल्या चित्रपटाचे नायक होते आणि माझ्या 100व्या चित्रपटातही तेच काम करतील. हा एक संगीतावर आधारित चित्रपट (म्युझिकल) आहे... मी आशावादी आहे, गोष्टी एकदा मार्गी लागल्या की मगच मला त्याबद्दल बोलायला आवडेल," असे ते म्हणतात.
प्रियदर्शन हे विविध भाषांमध्ये चित्रपट दिग्दर्शन करणारे एक अद्वितीय आणि प्रयोगशील दिग्दर्शक मानले जातात. ते 'स्लॅपस्टिक' विनोदी चित्रपट, ॲक्शनपट आणि 'कांचीवरम'सारखे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते, प्रभावी कलात्मक चित्रपट (art dramas) यांमध्ये सहजपणे वावरत आले आहेत. "जर तुम्ही मला विचारले की, मला कोणत्या प्रकारचे चित्रपट करायला सर्वात जास्त आवडतात, तर मी म्हणेन की मला 'कांचीवरम'सारखे चित्रपट करायला आवडतात, ज्यांनी मला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिले," असे ते सांगतात.
ते पुढे म्हणतात, "यात दोन गोष्टी आहेत – एक म्हणजे व्यावसायिक चित्रपट बनवताना प्रेक्षकांच्या पसंतीचा विचार करणे (playing to the gallery), आणि दुसरी म्हणजे कलात्मक चित्रपट (art-house films) बनवण्याची इच्छा असणे. सुदैवानं, मला दोन्ही प्रकार करता आले. मी 45 वर्षे जोखीम पत्करली. आतापर्यंत बनवलेल्या 98 चित्रपटांमध्ये आणि पाच भारतीय भाषांमध्ये मला जवळपास 80 टक्के यश मिळाले आहे. यापेक्षा अधिक कशाचीही अपेक्षा मी करू शकत नाही. वैयक्तिक कारणांमुळं मी नऊ वर्षे चित्रपटसृष्टीपासून दूर होतो आणि आता अचानक, मी पूर्वीपेक्षा जास्त काम करत आहे. जोपर्यंत माझे आरोग्य साथ देईल, तोपर्यंत मी काम करत राहीन," असे सांगून ते आपली बोलणं संपवतात.