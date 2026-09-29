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तणाव निर्माण करणाऱ्या लोकांपासून दूर राहण्याचा दिला दिलजीत दोसांझनं चाहत्यांना सल्ला...

गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझनं त्यांच्या चाहत्यांसाठी एक संदेश शेअर केला आहे. त्यानं तणाव निर्माण करणाऱ्या लोकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.

Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 10:39 AM IST

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हैदराबाद : गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझनं एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये तो तणाव निर्माण करणाऱ्या लोकांना आयुष्यातून दूर करण्याबाबतचा संदेश देत आहे. त्यानं चाहत्यांना जीवनाचा आनंद घेण्याचा आणि इतरांच्या मतांची चिंता न करण्याचा सल्ला दिला आहे. आपल्या चाहत्यांना जीवनाचा एक साधा मंत्र सांगताना त्यानं सुचवलं की, अनावश्यक तणावाला स्वतःवर हावी होऊ देऊ नका आणि इतरांच्या मतांना आपल्या आयुष्यावर नियंत्रण मिळवू देऊ नका. व्हिडिओत गायक मोकळ्या जागेत चहाचा कप घेऊन बसलेला आणि थेट कॅमेऱ्यासमोर बोलताना दिसत आहे. तो म्हणतो, "टेन्शन घेऊ नका. काळजी करू नका. जो तुम्हाला तणाव देतो, त्याला आयुष्यातून काढून टाका. या जगात टेन्शनसारखे काहीही नाही. कोणाच्याही मताचा तुमच्यावर परिणाम होऊ नये."

दिलजीत दोसांझचा चाहत्यांसाठी सल्ला : त्यानं पुढं सांगितलं की, "स्वतःचा आनंद घ्या. आणि स्वर्गात आपण पुन्हा कधी भेटू हे मला माहीत नाही. मज्जा करा मित्रांनो." शेवटी त्यानं "राम राम जी", "राम राम सर" आणि "नमस्कार" अशा अभिवादनांसह निरोप घेतला. हा व्हिडिओ 'teamdiljitglobal' या सोशल मीडिया अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला असून त्याला 'नो टेन्शन. तुम्ही या जगात पुन्हा कधी परत याल हे कोणालाच माहीत नसते,' असे कॅप्शन देण्यात आले आहे. दिलजीत दोसांझच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झाल्यास पंजाबी संगीत स्टारनं गाण्यासह तर प्रेक्षकांचं मन जिंकलच आहे, याशिवाय त्यानं पंजाबी आणि हिंदी चित्रपटांद्वारे आपली अभिनेता म्हणून एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

दिलजीत दोसांझचं काम : त्याच्या संगीत प्रवासात 'डू यू नो', 'जी.ओ.ए.टी', 'पटियाला पेग' , 'बॉर्न टू शाइन', 'लव्हर' आणि 'नैना' यांसारख्या लोकप्रिय गाण्यांचा समावेश आहे. याशिवाय चित्रपटाच्या यादीत 'जट अँड ज्युलिएट' , 'पंजाब 1984', 'उडता पंजाब', 'गुड न्यूज','जोगी', 'शडा', 'हौसला रख' आणि 'अमर सिंग चमकिला' यांचाही समावेश आहे. तसेच त्यानं 2026मध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या 'सतलुज' , 'बॉर्डर 2' आणि 'मैं वापस आऊंगा' यांसारख्या चित्रपटांमध्येही काम केलं आहे. इम्तियाज अली यांच्या 'अमर सिंग चमकिला' या चित्रपटातील 'अमर सिंग चमकिला'च्या भूमिकेमुळं दिलजीतला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक प्रसिद्धी मिळाली. त्याला 'इंटरनॅशनल एमी अवॉर्ड्स'मध्ये 'सर्वोत्कृष्ट अभिनेता' या श्रेणीत नामांकन मिळाले.

हा गायक-अभिनेता त्याच्या सध्या सुरू असलेल्या 'ऑरा वर्ल्ड टूर' दरम्यानच्या प्रवासाची झलकही चाहत्यांना दाखवत आहे. ऑगस्टमध्ये प्राग येथे असताना, दिलजीत चेक प्रजासत्ताकच्या राजधानीत बोट राईडचा आनंद घेताना आणि अचानक भांगडा करताना दिसला. त्यानं तिथल्या काही स्थानिक रहिवाशांना आणि क्रू सदस्यांना आपल्या भांगडा स्टेप्सही शिकवल्या.

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