दिलजीत दोसांझच्या दिल्ली कॉन्सर्टची परवानगी नाकारली, 'आप' नेते जरनैल सिंग आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अभिजीत दिपके यांचा दिलजीतला पाठिंबा
दिलजीत दोसांझच्या दिल्लीतील कॉन्सर्टची परवानगी नाकारली आहे. 'आप' नेते जरनैल सिंग आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे अभिजीत दिपके यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 12:04 PM IST
नवी दिल्ली : पंजाबी गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझचा 30 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर होणारा कॉन्सर्ट आयोजित करण्यास दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचं वृत्त समोर आलं आहे. सुरक्षेची कारणं आणि सणासुदीच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यापुढील आव्हाने लक्षात घेऊन पोलिसांनी हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. 'आप' नेते जरनैल सिंग यांनी या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. दिलजीत दोसांझच्या कार्यक्रमाला परवानगी नाकारल्याच्या बातमीनंतर, आम आदमी पक्षाचे नेते जरनैल सिंग यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे.
जरनैल सिंग आणि अभिजीत दिपके यांनी दिली प्रतिक्रिया : त्यांनी म्हटलं आहे की, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. जर एखादा मोठा कलाकार देशाच्या राजधानीत सादरीकरण करू इच्छित असेल, तर त्यासाठी योग्य सुरक्षा व्यवस्था केली जाणे अपेक्षित आहे. जरनैल सिंग यांनी पुढं सांगितलं की, दिलजीत दोसांझ असा कलाकार आहे ज्याला जगभरात प्रेम आणि आदर मिळतो. तो परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कॉन्सर्ट करतो. तरीही त्याला स्वतःच्या देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत कार्यक्रम करण्याची परवानगी नाकारली जात आहे.'आप' नेत्यानं या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधत म्हटलं की, पंजाबमधील लोक या निर्णयासाठी भाजपला कधीही माफ करणार नाहीत. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण करणारा एक पंजाबी कलाकार आपल्याच देशाची राजधानी दिल्लीत कार्यक्रम करू शकत नाही, ही बाब अत्यंत निराशाजनक नाही का? दरम्यान 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके त्याच्या समर्थनात पुढे आले आहेत. दिल्ली पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यानंतर त्यांनी कोणाचेही थेट नाव न घेता या निर्णयावर टीका केली आहे. मात्र यापूर्वी 'नीट' पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान पंजाबी गायकानं केलेल्या काही विधानांवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'नं आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र तरीही दिपके हे या गायकाला पाठिंबा देत आहे.
VIDEO | Delhi Police has denied permission for Punjabi singer Diljit Dosanjh's scheduled concert at Jawaharlal Nehru Stadium on October 30, citing security concerns and the festive season, an official said. Reacting to it, AAP leader Jarnail Singh says, "I have come to know that the permission for the concert of Diljit Dosanjh was denied by the Delhi Police citing security reasons, it is the job of the police to ensure security, he has fans all over the world, but he cannot perform in the national capital of his country... The Punjabis would not forgive the BJP..." (Source: Third Party) #DiljitDosanjh— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
सुरक्षेच्या कारणास्तव परवानगी नाकारली : पोलिस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कॉन्सर्टला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय काही विशिष्ट सुरक्षा-संबंधित माहितीच्या आधारे घेण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, सणासुदीच्या काळात मोठ्या संख्येनं पोलिसांची नियुक्ती आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी, या गोष्टींचाही विचार करण्यात आला आहे. सध्या तरी या निर्णयामुळं राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, कॉन्सर्टची परवानगी रद्द झाल्याबाबत कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही, तसेच दिलजीत दोसांझकडूनही अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. उल्लेखनीय आहे की, दिल्लीव्यतिरिक्त त्याचे कार्यक्रम इंदूर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगळुरू, लखनौ, चंदीगड आणि कोलकाता येथे आयोजित केले जाणार आहेत.