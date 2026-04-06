इम्तियाज अली यांच्याबरोबर पुन्हा काम करणार दिलजीत दोसांझ...

दिलजीत दोसांझ हा इम्तियाज अली यांच्याबरोबर 'मैं वापस आऊंगा' चित्रपटासाठी काम करणार आहे. त्याचा हा चित्रपट कधी रिलीज होईल याबद्दल जाणून घ्या.

दिलजीत दोसांझ आणि 'मैं वापस आऊंगा' (पोस्टर - आयएएनएस)
Published : April 6, 2026 at 5:23 PM IST

हैदराबाद : गायक आणि अभिनेता दिलजीत दोसांझनं इम्तियाज अली यांच्या आगामी चित्रपट 'मैं वापस आऊंगा'साठी, ए.आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेली नवीन गाणी रेकॉर्ड केल्याचं समोर आलं आहे. सोमवारी, 'दोसांझ'च्या टीमनं अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून रेकॉर्डिंग स्टुडिओमधील काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. पहिल्या आणि तिसऱ्या फोटोत, दिलजीत दोसांझ हा गाण्याचे रेकॉर्डिंग करताना दिसत आहे. दुसऱ्या एका फोटोत रहमान पडद्यावर आणि (स्क्रीनवर) गायकावर लक्ष ठेवून आहेत, दुसरीकडे इम्तियाज अली या सर्व गोष्टी पाहाताना दिसत आहेत.

दिलजीत दोसांझ करणार इम्तियाज अलीबरोबर पुन्हा काम : दरम्यान सोशल मीडियावर हे फोटो शेअर करताना त्याच्या इंस्टाग्राम पेजवर कॅप्शन देण्यात आले आहेत, 'काय कमाल आहे... मैं वापस आऊंगा – 12 जून.' दरम्यान दिलजीत दोसांझनं संगीतकार ए.आर. रहमान आणि गीतकार इरशाद कामिल यांच्याशी हातमिळवणी केल्यानंतर आता तो सोशल मीडियावर चर्चा विषय ठरला आहे. 'क्या कमाल है' हे गीत खूप जबरदस्त आहे असेही अनेकजण दिलजीत दोसांझच्या पोस्टवर म्हणताना दिसत आहेत. या गाण्याचा ऑडिओ आल्यानंतर दिलजीतचे चाहते, गाणं ऐकूण त्याचं कौतुक करत आहेत. दरम्यान इम्तियाज अली यांचा हा चित्रपट एक समृद्ध सिनेमॅटिक अनुभव देण्याचे वचन देतो.

इम्तियाज अली आणि ए.आर. रहमान (Diljit Dosanjh IG post)

'मैं वापस आऊंगा'ची स्टार कास्ट : या चित्रपटामध्ये नसीरुद्दीन शाह, शर्वरी वाघ, वेदांग रैना आणि दिलजीत दोसांझ हे कलाकार दिसणार आहेत. जानेवारी महिन्यात, या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाची प्रदर्शनाची तारीख निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर जाहीर केली होती. या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलं होतं "इम्तियाज अली यांचा आगामी चित्रपट, प्रेम आणि विरहाची एक मोहक कथा, 12 जून 2026 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. 'अपलॉज एंटरटेनमेंट' प्रस्तुत, 'विंडो सीट फिल्म्स'ची निर्मिती. कलाकार - दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शर्वरी, नसीरुद्दीन शाह. दिग्दर्शन- इम्तियाज अली. संगीत- ए.आर. रहमान. गीत- इरशाद कामिल. निर्मिती- अपलॉज एंटरटेनमेंट, विंडो सीट फिल्म्स, मोहित चौधरी." 'अपलॉज एंटरटेनमेंट', 'विंडो सीट फिल्म्स' आणि निर्माते मोहित चौधरी या निर्मिती संस्थांच्या संयुक्त पाठिंब्यानं या प्रोजेक्टद्वारे, ऑस्कर-विजेते संगीतकार ए.आर. रहमान, गीतकार इरशाद कामिल आणि इम्तियाज अली हे दिग्गज त्रिकूट पुन्हा एकदा एकत्र येत आहेत.

