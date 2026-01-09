ETV Bharat / entertainment

दिलजीत दोसांझ - निमरत खैरा यांना राखी सावंतबद्दल काय वाटतं ? वाचा सविस्तर...

दिलजीत दोसांझ आणि निमरत खैरा आता दोघेही चर्चेत आले आहे. त्यांनी त्याच्या लाईव्ह सेशनमध्ये राखी सावंतबद्दल भाष्य केलंय.

diljit dosanjh and Nimrat khaira
दिलजीत दोसांझ - निमरत खैरा (ANI - IG)
मुंबई : अभिनेता - गायक दिलजीत दोसांझ आणि निमरत खैरा हे दोन्ही कलाकार आता चर्चेत आले आहेत. या दोन्ही कलाकरांनी आपल्या मंगळवारी लाईव्ह सेशनमध्ये राखी सावंतबद्दल एक भाष्य केलं आहे. या दोन्ही कलाकारांनी राखी त्यांची आवडती अभिनेत्री असल्याचं सांगितलं आहे. आता त्यांचा लाईव्ह सेशन व्हिडिओ हा सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. यावर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया आहेत. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिलजीत आणि निमरत दोघेही बोलत असून आपले मत मांडताना दिसत आहेत. दरम्यान राखीबद्दल बोलताना दिलजीतन म्हटलं, "राखी सावंतचा धाडस आणि आत्मविश्वास तिला खास बनवतो." यानंतर त्यानं पुढं म्हटलं की, "इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःच्या अटींवर उभे राहणे सोपे नाही आणि राखी हे एक अद्वितीय उदाहरण आहे." तसेच त्याला राखी आवडते असेही त्यानं यावेळी सांगितलं.

निमरत खैरानं राखी सावंतवर केलं भाष्य : यानंतर आवडती कलाकार असल्याचं म्हणत असताना अभिनेत्री निमरत खैरानं म्हटलं, "जेव्हाही माझा मूड खराब असतो, तेव्हा मी राखी सावंतचे रील्स पाहते, ज्यामुळं माझा मूड लगेचच चांगला होतो." निमरतच्या या विधानानंतर, लोक लाईव्ह सेशनवर प्रतिक्रिया देऊ लागले. यानंतर लाईव्ह सेशनमध्ये राखीचे अनेकजण कौतुक करू लागले. याशिवाय काही चाहत्यांनी दिलजीत दोसांझ आणि निमरत खैरा यांना अनेक प्रश्न देखील यावेळी विचारली. मंगळवारी होत असलेल्या लाईव्ह सेशनमध्ये निमरत खैरा ही दिलजीतला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी आली होती. या दोन्ही कलाकरांची चर्चा सुमारे तीन मिनिटे चालली. यादम्यान त्यांनी आपल्या चाहत्याबरोबर देखील संवाद साधला. दोन्ही कलाकार आवडी-निवडी आणि वैयक्तिक गोष्टीबद्दल मोकळेपणाने बोलले.

दिलजीत दोसांझचं वर्कफ्रंट : तसेच निमरत खैरानं यादरम्यान उघड केलं की, ती 'रब दा रेडिओ'साठी शूटिंग करत आहे. याशिवाय ती सेटवर असून लाईव्ह सेशनमध्ये सामील झाली. दरम्यान दिलजीत दोसांझ वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर त्याचा 'बॉर्डर 2' हा चित्रपट लवकरच रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर सनी देओल, अहान शेट्टी आणि वरुण धवन हे कलाकार दिसणार आहेत. आता अनेकजण हा चित्रपट पाहण्यासाठी खूप उत्सुक आहेत. दरम्यान 'बॉर्डर 2'हा 'बॉर्डर'चा सीक्वेल आहे. तसेच दिलजीत हा इम्तियाज अलीबरोबर देखील काम करणार आहे. या चित्रपटाचं सध्या शीर्षक हे समोर आलेलं नाही. मात्र लवकरच या चित्रपटाबद्दल अपडेट येईल अशी सध्या अपेक्षा केली जात आहे.

