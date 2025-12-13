ETV Bharat / entertainment

'अमर सिंग चमकीला'नंतर दिलजीत दोसांझ पुन्हा इम्तियाज अलीबरोबर करणार काम, फोटो व्हायरल...

'अमर सिंग चमकीला' चित्रपटानंतर दिलजीत दोसांझ पुन्हा दिग्दर्शक इम्तियाज अलीबरोबर काम करणार आहे. याबद्दल अभिनेत्यानं माहिती दिली आहे.

Diljit dosanjh
दिलजीत दोसांझ (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 13, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read
मुंबई - अभिनेता दिलजीत दोसांझनं इन्स्टाग्राम हँडलवर इम्तियाज अलीबरोबरचे नुकतेच काही फोटो शेअर करत त्याच्या आगामी चित्रपटाबद्दल पुष्टी करून त्यांच्या चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे. फोटोंमध्ये, दिलजीत तपकिरी रंगाचा जॅकेट, टी-शर्ट आणि काळ्या रंगाची पॅन्टमध्ये असल्याचा दिसत आहे. त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये इम्तियाज अलीचं कौतुक केलं आहे. तसेच त्यानं शेअर केलेल्या एका फोटोमध्ये तो दिग्दर्शकाबरोबर आदरानं वाकताना दिसत आहे. दरम्यान फोटो शेअर करताना दिलजीतनं कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'इम्तियाज अली सरांच्या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झालं.' दरम्यान इम्तियाज अली आणि दिलजीत दोसांझ यांनी 'अमर सिंह चमकिला'साठी एकत्र काम केलं होतं. हा चित्रपट अनेकांना पसंत पडला होता.

दिलजीत दोसांझचा येणार नवीन चित्रपट : 'अमर सिंह चमकिला' चित्रपट पंजाबचा एल्विस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध पंजाबी लोकगायक अमर सिंग चमकिला यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. चमकिला १९८० च्या दशकात धाडसी गाण्यांपैकी एक होता. त्याचे सादरीकर अत्यंत ज्वलंत असून यात अपशब्द असायचे, ज्यामुळं त्याला अनेकदा मारण्याचा धमक्या देखील आल्या होत्या. या गायकांला त्याच्या गाण्यामुळं खूप प्रसिद्धी मिळाली होती. मात्र १९८८ मध्ये, वयाच्या २७ व्या वर्षी, त्याची आणि त्याच्या पत्नी अमरजोत कौरची हत्या करण्यात आली. दरम्यान एप्रिल २०२४ मध्ये नेटफ्लिक्सवर 'अमर सिंग चमकिला' हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आला. ज्यात दिलजीत दोसांझ आणि परिणीती चोप्रा हे मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटामधील या दोघांचा अभिनय हा अनेकांना आवडला होता.

इम्तियाज अली आणि दिलजीत दोसांझ करणार एकत्र काम : या चित्रपटाची कहाणी इम्तियाज अली आणि साजिद अली यांनी लिहिली होती. दरम्यान या चित्रपटामधील लाईव्ह-रेकॉर्ड केलेल्या लोकसंगीत आणि भावनिक कथानकाला खूप प्रशंसा मिळाली. या चित्रपटानंतर दिलजीतचा अखिल भारतीय संगीत दौरा सुरू झाला होता. त्याचा हा दौरा देखील खूप हिट ठरला. आता इम्तियाज अलीबरोबरच्या चित्रपटामध्ये दिलजीत दोसांझ पुन्हा प्रेक्षकाचं मन जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. सध्या या चित्रपटाचं शीर्षक काय असणार याबद्दल माहिती समोर आलेली नाही. याशिवाय चित्रपटामध्ये कुठली स्टारकास्ट असणार याबद्दल देखील माहिती दिली गेली नाही. आता दिलजीत हा नवीन चित्रपट पाहण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत.

संपादकांची शिफारस

