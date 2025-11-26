ETV Bharat / entertainment

संगीतकार दिलीप सेन आणि निर्माते के सी बोकाडिया यांनी धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर दिल्या प्रतिक्रिया!

संगीतकार दिलीप सेन आणि निर्माते के सी बोकाडिया यांना धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळं खूप मोठा धक्का बसला आहे. आता त्यांनी जेष्ठ अभिनेत्याला श्रद्धांजली वाहिली आहे.

Dharmendra Death
धर्मेंद्र यांचं निधन
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 26, 2025 at 10:48 AM IST

मुंबई - जेष्ठ अभिनेता धरम सिंग देओल अर्थात धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर संपूर्ण चित्रपटसृष्टी हळहळली. मुंबईतील पवन हंस स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यावेळी सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त, काजोल, अमिताभ बच्चन, हेमंत मालिनी, ईशा देओल, वरून धवन, गोविंदा, प्रीती झिंटा आणि त्यांची मुले सनी, बॉबी देओल हजार होते. बॉलिवूडचे प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन आणि सुप्रसिद्ध निर्माते के सी बोकाडिया यांनी आपल्या भावना व्यक्त करीत धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली वाहिली.

दिलीप सेननं व्यक्त केल्या भावना : संगीतकार दिलीप सेन म्हणाले की, "नमस्कार. मी संगीतकार दिलीप सेन. आज मी जी गोष्ट सांगणार आहे, ती मनाला अत्यंत वेदना देणारी आहे. धक्का बसावा अशीच ही बातमी आहे. मी बोलत आहे आपल्या इंडस्ट्रीतील मूळ 'ही-मॅन' धर्मेंद्रजींविषयी. धरमजींशी आमचे कौटुंबिक संबंध खूप जुने आहेत. १९७४-७६च्या सुमारास मी हेमाजींच्या घरी गाणं शिकवायला जात असे, आणि माझे मोठे भाऊ शंभू सेनजी बेबी प्रभाला नृत्य शिकवायला जात असत. त्या काळात दोस्त ही फिल्म बनत होती. तेव्हा धरमजींसोबत दुआ-सलाम व्हायचा.

काही वर्षांनंतर मला त्यांच्याबरोबर काम करण्याची पहिली संधी मिळाली ती सुरमा भोपाली या जगदीप साहेबांच्या चित्रपटात. त्या चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकार होते आणि धर्मेंद्रजीही त्यात होते. आमच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरलेली निर्माते साजिद नडियादवाला यांची जुल्म की हुकूमत ही आमची आणखी एक मोठी फिल्म त्यांच्याचसोबत होती. नंतरही आम्ही अनेक चित्रपट आणि कार्यक्रमांत एकत्र काम केले.

अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी आम्ही 'मैंने प्यार किया फिर से' या रॉनी रोड्रिग्स साहेबांच्या चित्रपटात पुन्हा एकत्र काम करत होतो. या चित्रपटाला माझे संगीत आहे आणि त्यात धर्मेंद्रजी, जयाप्रदाजी आणि सलमान खानचे मोठे बंधू अरबाजी खान काम करत आहेत. त्या निमित्तानं माझे धरमजींच्या घरी जाणे झाले. त्यांनी प्रेमानं मला म्हटलं, “दिलीप, माझ्यासाठी एक छान गाणं कंपोज कर.”

मी त्यांना ‘नूरे नजर, ओ साथी मेरे…’ हे गाणे ऐकवले होते. तेव्हा त्यांचा उत्साह बघून आम्हाला अजिबात वाटले नाही की त्यांची प्रकृती अशी ढासळलेली आहे. उलट ते म्हणत होते—“दिलीप, माझ्यासाठी असे गाणे बनव की, मी पुन्हा स्क्रीनवर डान्स करू शकेन. सनीसाहेबांसोबत तू तीन पिक्चर केल्या आहेत—'जिद्दी', 'सलाखें', 'अर्जुन पंडित' आणि माझेही तसेच काही मूवमेंट कर.” त्यांची ही प्रेमळ विनंती आजही माझ्या हृदयात जशीच्या तशी कोरली आहे.

या आठवणी आमच्याबरोबर सदैव राहतील. धरमजींना आमची भावपूर्ण श्रद्धांजली. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो. ते आमच्या हृदयातून कधीही जाऊ शकत नाहीत—ते आजही आमच्यात आहेत, आणि कायमच राहतील. त्यांची अदाकारी असलेले चित्रपटं, त्यांच्यावर चित्रित गाणी, त्यांचा करिष्मा हे सर्व अमिट आहेत.

ईश्वर त्यांच्या कुटुंबाला आणि सर्व चाहत्यांना या दुःखाचा सामना करण्याची शक्ती देवो. सेन परिवाराच्या वतीनं धर्मेंद्रजींना विनम्र श्रद्धांजली. ॐ शांति।

दिलीप सेन
के. सी. बोकारिया यांनी वाहिली श्रद्धांजली : के. सी. बोकारिया यांनी धर्मेंद्रसाहेबांविषयी बोलताना सांगितलं की, "धर्मेंद्रसाहेबांविषयी जे ऐकले, ते माझ्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण हिंदुस्तानासाठी, नाही, तर पूर्ण जगासाठीही अत्यंत वेदनादायक आहे. मनाला खोलवर दुखावणारी बातमी आहे. असा देवासारखा माणूस फिल्म इंडस्ट्रीत क्वचितच जन्माला येतो.मी त्यांच्याबरोबर सात चित्रपट केले आहेत. आज हा प्रसंग सांगण्याची वेळ नाही की, कोणत्या शूटिंगला काय घडले, पण इतके नक्की सांगू शकतो...धर्मेंद्रसाहेब अतिशय भले, मनमिळावू, विशालहृदयी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी कोणत्याही निर्मात्याला पैसे किंवा सोयी-सुविधांबाबत कधीही त्रास दिला नाही. जिथे ठेवले तिथे ते समाधानी असत. एकदा आम्ही मद्रासला शूटिंगसाठी गेलो होतो. माझ्या प्रॉडक्शननं त्यांना डबल रूम दिली. मी म्हणालो, “धरमजींना सुईट रूम द्या.” तेव्हा धर्मेंद्रसाहेब हसून म्हणाले, “अरे बोकाडियाजी, यहाँ क्रिकेट थोड़ी खेलनी है! ही रूम चांगली आहे, बाथरूम चांगले आहे, मी ओके आहे. दिवसभर शूटिंग करायचं आणि रात्री फक्त इथे झोपायला यायचंय...बस.”


सेटवर जर एखादा कलाकार शॉट देताना अडखळत असेल, तर धरमजी त्याला प्रेमानं जवळ घेऊन म्हणत, “बेटा, असे नाही, असे करून बघ.” कधी तर ते त्याला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हसत म्हणत, “तू इतकं चांगलं करतोस की तुला पाहून मला कॉम्प्लेक्स येतोय!” हे सर्व ते त्या कलाकाराची हिम्मत वाढवण्यासाठीच बोलत.


धरमबरोबर, आपण जिथे कुठे असाल, ईश्वर आपल्या आत्म्यास शांती देवो. हिंदुस्तान आपल्या हृदयात होतं, आणि आपणही हिंदुस्तानाच्या लोकांच्या मनात कायमचे राहाल. आपण जिथे जाल, तेथेही आपले स्वागत रेड कार्पेटनेच होणार, हे निश्चित. ईश्वराला माझी प्रार्थना आहे की असा भला, मनाचा श्रीमंत, राजहृदयी माणूस त्यांच्या धामात पोहोचला आहे तर त्याचे तेथेही मनःपूर्वक स्वागत व्हावे. ते खरेच अद्वितीय, विलक्षण आणि सिंहहृदयी व्यक्तिमत्त्व होते. जास्त शब्द माझ्या तोंडून निघत नाहीत… फक्त एवढेच... ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो."

के सी बोकाडिया

'इक्कीस' चित्रपटाबद्दल : अभिनेता धर्मेंद्र यांचा पुढं 'इक्कीस' चित्रपट रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा दिसणार आहे. 'इक्कीस' हा रुपेरी पडद्यावर डिसेंबर २०२५मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट धर्मेंद्र यांचा शेवटाचा असणार आहे. या चित्रपटामध्ये ते ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल म्हणून पडद्यावर दिसणार आहे. ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल हे भारतीय शहीद आणि परमवीर चक्र विजेते सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांचे वडील होते. दरम्यान अरुण खेत्रपाल यांनी वयाच्या २१व्या वर्षी देशासाठी आपले जीवन अर्पण केलं होतं. चित्रपटामध्ये अरुण खेत्रपाल यांची भूमिका अगस्त्य नंदा करणार आहे. याशिवाय या चित्रपटामध्ये जयदीप अहलावत देखील महत्त्वाची भूमिकेत झळकणार आहे.

