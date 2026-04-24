राकेश बेदींना 'धुरंधर 2'साठी मिळाले किती बोनस ? वाचा सविस्तर

राकेश बेदींची 'धुरंधर 2'मधील भूमिका खूप गाजली आहे. आता त्यांना त्यांच्या या भूमिकेसाठी बोनस मिळाल्याचं समजत आहे.

Published : April 24, 2026 at 1:14 PM IST

हैदराबाद : अभिनेता रणवीर सिंग-अभिनीत ॲक्शन-स्पाय थ्रिलर 'धुरंधर 2' या चित्रपटानं धमाकेदार कमाई केली आहे. या चित्रपटानं फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही प्रेक्षकांच मन जिंकलं आहेत. हा चित्रपट अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये सुरू आहे. 'धुरंधर 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 50 दिवसांचा टप्पा पूर्ण करेल. रणवीर सिंगनं या चित्रपटामध्ये हमजा अली मजारीची भूमिका केली आहे. याशिवाय अर्जुन रामपालनं मेजर इक्बालची, प्रत्येक पात्रानं चित्रपटाला जिवंत केलंय. अभिनेता राकेश बेदीनं साकारलेल्या जमील या पात्रानेही प्रेक्षकांचे पुरेपूर मनोरंजन केले आहे. आता राकेश बेदी यांच्याबद्दल एक रोमांचक बातमी समोर येत आहे. या चित्रपटातील त्याच्या भूमिकेला 50 लाख रुपये मिळाले आहेत. आता असं म्हटलं जात आहे की, निर्मात्यांनी त्यांना त्याच्या कामासाठी एक मोठे सरप्राईज दिले आहे.

'धुरंधर 2'मधील राकेश बेदींची भूमिका : जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 1800 कोटी रुपयांच्या कमाईच्या दिशेनं वाटचाल करणारा 'धुरंधर 2' लवकरच भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट 'बाहुबली 2' आणि तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट 'पुष्पा 2' यांचा विक्रम मोडणार आहे. 'धुरंधर'आधीच आमिर खानच्या 'दंगल'नंतर बॉलिवूडचा दुसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला आहे. तसेच चित्रपटात जमील जमालीची भूमिका साकारणाऱ्या राकेश बेदीला निर्मात्यांनी एक सरप्राईज दिलंय. आता याबद्दल अधिक चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

'धुरंधर 2' चित्रपटाबद्दल : निर्माते राकेश बेदी यांच्या कामावर खूश झाले आहेत, त्यामुळं त्यांना 1 कोटी रुपयांचा बोनस दिला असल्याचं समोर आलंय. राकेशच्या भूमिकेनं आधीच सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. त्याचा चित्रपटातील 'मेरा बच्चा है तू' हा संवाद सर्वाधिक लोकप्रिय होत आहे. राकेश बेदीला या चित्रपटासाठी फक्त 50 लाख रुपये मिळाले होते. दरम्यान, चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि निर्माते, आदित्य धर आणि त्यांचे भागीदार, लोकेश धर यांनी राकेशला 1 कोटी रुपयांचा चेक दिल्या असल्याचं म्हटलं जात आहेत.

राकेश बेदी यांनी सत्य सांगितलं : एका व्हिडिओमध्ये राकेश बेदी असे म्हणताना दिसत आहेत, "मी ऐकले आहे की आणि अशी बातमी येत आहे आणि मला असे संदेशही येत आहेत की 'धुरंधर 2'च्या यशानंतर प्रोडक्शन हाऊसनं मला 1 कोटी रुपयांचा बोनस दिला आहे. तर, भावा, तो कुठे पडून आहे? कोणाच्या घरात आहे? कोणाच्या खिशात आहे? मला सांगा मित्रांनो, तो कुठे पुरला आहे, जेणेकरून मी जाऊन तो घेऊ शकेन, कारण तो अजून माझ्या खात्यात जमा झालेला नाही. जर तो जमा झाला, तर मी तुला सांगेन, आणि तसे करणे आवश्यक नाही, पण मला तो अजून मिळालेला नाही." जर तुम्ही तो माझ्यासाठी तो मिळवू देऊ शकत असाल, तर कृपया मिळवून द्या. तसेच सुमारे 250 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या 'धुरंधर 2'नं जगभरात 1800 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.

