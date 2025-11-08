अक्षय कुमार आणि जॉन अब्राहम स्टारर 'गरम मसाला'बद्दल प्रियदर्शननं केला मोठा खुलासा, वाचा सविस्तर...
अभिनेता अक्षय कुमार आणि जॉन अब्राहम अभिनीत 'गरम मसाला'बद्दल दिग्दर्शक प्रियदर्शननं एक खुलासा केला आहे.
मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमार आणि जॉन अब्राहम यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केलंय. 'गरम मसाला' हा त्यांचा खूप गाजलेला चित्रपट आहे. त्यांच्या कॉमिक टायमिंगचं प्रेक्षकांनी खूप कौतुक केलं होतं. यानंतर त्यांनी 'देसी बॉईज' चित्रपटातही एकत्र काम केलं. हा चित्रपट देखील त्यांचा खूप गाजला होता. तसेच अक्षय आणि जॉनची जोडी प्रेक्षकांना जास्त 'गरम मसाला' या चित्रपटामध्ये खूप आवडली. या चित्रपटाबद्दल म्हटलं जाते की, अक्षय कुमारनं त्याचा सहकलाकार जॉनची भूमिका कमी केली होती. आता चित्रपटाचे दिग्दर्शक प्रियदर्शन यांनी या अफवेबद्दल स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अक्षय कुमारनं जॉन अब्राहमची भूमिका चित्रपटातून कमी केली ? : अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत, प्रियदर्शन यांनी अक्षय कुमारच्या अभिनयाचं कौतुक करत म्हटलं होत, "तो खूप विनोदी होता. 'हेरा फेरी'नंतर अक्षयनं पुन्हा एकदा माझ्या दिग्दर्शनात त्याचं कॉमिक टायमिंग दाखवलं आणि प्रेक्षकांना ते पसंत पडलं. वैयक्तिकरित्या, मला वाटते की 'गरम मसाला' या चित्रपटात अक्षयचा कॉमिक टायमिंग 'हेरा फेरी'प्रमाणेच चांगला होता." यानंतर प्रियदर्शनला जॉनची भूमिका कमी केल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी सांगितलं, "हे सर्व अफवा आहे." तुम्हाला वाटते की, अक्षय कोणत्याही अभिनेत्याबद्दल अशी भावना ठेवणार ? अशा अफवा ईष्या करणारे लोक त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी करतात. अक्षय हा त्याच्या प्रमाणिकपणा, कठोर परिश्रम आणि प्रतिभेमुळं आज चित्रपटसृष्टीत इतक्या दिवसांपासून टीकून आहे."
अक्षय कुमार करणार प्रियदर्शनबरोबर 'हे' चित्रपट : दरम्यान अक्षय कुमार हा प्रियदर्शनबरोबर दोन आगामी चित्रपटांमध्ये काम करणार आहे. यामध्ये एक 'भूत बंगला' आणि दुसरा 'हैवान' यांचा समावेश आहेत. या दोन्ही चित्रपटांमध्ये धमाकेदार कॉमेडी पाहायला मिळणार आहे. तसेच 'गरम मसाला' या चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर या चित्रपटामध्ये अक्षय आणि जॉन यांनी प्रमुख भूमिकेत काम केलं होतं. याशिवाय चित्रपटामध्ये परेश रावल, राजपाल यादव , मनोज जोशी, रिमी सेन आणि असरानी यांनीही विशेष भूमिका केल्या होत्या.
