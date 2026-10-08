"मी उद्या आहे की नाही...", निधनाच्या अवघ्या 4 दिवसांपूर्वीचं नाना पाटेकरांचं 'ते' वक्तव्य, चाहते भावुक
ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचं गोव्यात हृदयविकाराच्या झटक्यानं निधन झालं असून, त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.
Published : October 8, 2026 at 1:06 PM IST
गोवा : प्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांना आपल्या मृत्यूची चाहूल चार दिवसांपूर्वीच लागली होती का? अशी शंका चाहत्यांमध्ये उपस्थित होत आहे. गोवा येथील सम्राट क्लबच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात नाना आपल्या भाषणात एक वाक्य बोलून गेले होते. "उद्या मी आहे की नाही... तो काळ येणारच. पण त्याच्या आधी मला जे करायचंय ते मी केलंय का, प्रयत्न केलेत का'', त्यांनी या कार्यक्रमात काढलेल्या या उद्गारांमुळे, नानांना आपल्या मृत्यूची चाहूल आधीच लागली होती का? असंच आता वाटू लागलं आहे.
अभिनेते नाना पाटेकर गेले चार दिवस वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी गोव्यात आले होते. 4 ऑक्टोबर रोजी गोवा येथील सम्राट क्लब इंटरनॅशनलच्या पदग्रहण सोहळ्यात अभिनेते नाना पाटेकर हे मुख्य अतिथी म्हणून सहभागी झाले होते. या कार्यक्रमात त्यांनी समई नृत्य सादर करणाऱ्या मुलांसमवेत नृत्य करण्याचा आनंदही घेतला होता, तसेच ताशा वादनही केले होते. त्यानंतर मुख्य समारंभात त्यांचे भाषण झालं. या भाषणात त्यांनी वेगवेगळ्या विषयांचे दाखले दिले; दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांची आठवण काढताना ते एक वाक्य बोलून गेले आणि आता त्या वाक्याची चर्चा होऊ लागली.
या कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, "कोणी कोणाचे सांगू शकत नाही हो. मी आज आहे, उद्या नाही... तो काळ येणारच. जगणं आमच्या हातात नसतं हो. जोपर्यंत आहोत, तोपर्यंत चांगलं काम करून जाणं आपल्या हातात असतं." त्यामुळे नानांच्या आज गोव्यात झालेल्या अकाली मृत्यूनंतर त्यांच्या या वाक्यांची चर्चा होऊ लागली.
कोकणी भाषेत स्वप्न अन् शेवटचा श्वास गोव्यात!
सम्राट क्लबच्या कार्यक्रमात आपल्या ओघवत्या शैलीत ते म्हणाले होते, "मी कोणत्याही अभिनयाच्या शाळेत गेलो नाही. ज्या भाषेत आपल्याला स्वप्न पडतात ती आपली खरी भाषा. माझी भाषा मराठी आहे; परंतु हल्ली मला कोकणी भाषेत स्वप्न पडू लागली आहेत." यावरून त्यांना भविष्यात गोव्यात राहण्याची इच्छा असल्याची दिसून येत होती, पण दुर्दैवानं नानांनी शेवटचा श्वासही गोव्यातच घेतला.
नाना पाटेकर यांचे चित्रपट आणि पुरस्कार
दरम्यान नानाच्या चित्रपटांबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांनी 'गमन'नंतर मराठीत 'सिंहासन' आणि 'भालू' सारखे चित्रपटांमध्ये धमाकेदार अभिनय केला. मात्र त्यांना खरी ओळख 'अंकुश' (1986) आणि 'परिंदा' (1989) या चित्रपटांमधील दमदार अभिनयामुळं मिळाली. तसेच 'अग्निसाक्षी' चित्रपटासाठी त्यांना सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्याचा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार आणि फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. त्यांनी 'प्रहार: द फायनल अटॅक ' (1994) या चित्रपटात अभिनय केला आणि दिग्दर्शनातही पदार्पण केलं. त्यांना 'राजू बन गया जेंटलमॅन' आणि 'अंगार' यासाठी सर्वोत्कृष्ट खलनायकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला. तसेच 2013मध्ये नाना यांना पद्मश्री पुरस्कार भारतीय सिनेसृष्टीतील योगदानाबद्दल भारताच्या राष्ट्रपतींकडून दिला गेला.
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