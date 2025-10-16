ETV Bharat / entertainment

बॉलिवूड चित्रपटात पंजाबी तडका, 'धुरंधर'मधील धमाकेदार 'ना दे दिल परदेसी नू' रिलीज...

'धुरंधर' या आगामी चित्रपटातील दमदार गाणं 'ना दे दिल परदेसी नू' रिलीज करण्यात आलं आहे.

Dhurandhar Title Track OUT
'धुरंधर'मधील टायटल ट्रॅक रिलीज ('धुरंधर'मधील टायटल ट्रॅक (पोस्टर))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 16, 2025 at 2:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : आगामी चित्रपट 'धुरंधर'च्या निर्मात्यांनी गुरुवारी चित्रपट टायटल ट्रॅक रिलीज केला आहे. यामध्ये रणवीर सिंगच्या लूकची एक शक्तिशाली झलक दिसत आहे. हा धमाकेदार ट्रॅक रणवीरच्या तीव्र अभिनयावर प्रकाश टाकतो आणि अ‍ॅक्शन मनोरंजनासाठी टोन सेट करतो. 'धुरंधर' हा चित्रपट खूप धमाकेदार असणार आहे. दरम्यान या चित्रपटातील रणवीर सिंगनं त्याच्या इंस्टाग्रामवर उत्साही गाणं 'ना दे दिल परदेसी नू' शेअर केलं आहे. या गाण्यामध्ये अभिनेता बंदुकीसह हाय-ऑक्टेन अ‍ॅक्शन स्टंट करताना दिसत आहे. शाश्वत सचदेव आणि चरणजीत आहुजा यांनी या गाण्याचं संगीतबद्ध केल आहे. चरणजीत आहुजा यांचं हे शेवटचं गाणं ठरलंय. कारण त्यांचं निधन २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालं.

'धुरंधर'मधील टायटल ट्रॅक रिलीज : 'ना दे दिल परदेसी नू' हे पंजाबी जुन गाणं असून त्याला आता आधुनिक रूप दिल गेलं आहे. हे गाणे ऐकायला खूप छान आहे. दरम्यान हे गाणे हनुमानकिंद, जास्मिन सँडलास, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मुहम्मद सादिक आणि रणजीत कौर यांनी लिहिलं आहे. या गाण्याबद्दल बोलताना, संगीत दिग्दर्शक आणि निर्माता शाश्वत सचदेव यांनी सांगितलं,'ना दे दिल परदेसी नू' हा एक लोककला क्लासिक आहे, ज्यामध्ये खोल भावना आहेत." दरम्यान आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर'मध्ये रणवीर सिंग एका गुप्तहेराच्या भूमिकेत आहे दिसणार असून तो पाकिस्तानमध्ये काम करतो आणि तैनात दहशतवाद्यांना संपवतो.

'धुरंधर' चित्रपटाबद्दल : 'धुरंधर' या अ‍ॅक्शन थ्रिलरमध्ये संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल देखील आहेत. हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय या आगामी चित्रपटाचा ट्रेलर १२ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित होण्यास सज्ज आहे. रणवीर स्टारर 'धुरंधर' या चित्रपटाची निर्मिती आदित्य धर आणि लोकेश धर यांनी जीओ स्टूडिओ आणि बी६२ स्टूडिओ यांच्या बॅनरखाली केली आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग व्यतिरिक्त संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, आर. माधवन, राकेश बेदी आणि मानव गोहिल हे कलाकार दिसणार आहेत. आता रिलीज झालेलं 'ना दे दिल परदेसी नू' गाणं ऐकल्यानंतर प्रेक्षक या चित्रपटाच्या रिलीज वाट पाहात आहेत.

हेही वाचा :

  1. 'धुरंधर'मध्ये रणवीर त्याच्यापेक्षा २० वर्षांनी लहान असलेल्या 'या' अभिनेत्रीबरोबर करणार रोमान्स, टीझर पाहून नेटकऱी संतापले...
  2. रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर'मधील चार वेगवेगळ्या अवतारांचा सोशल मीडियावर धुमाकूळ!
  3. रणवीर सिंगचा 'धुरंधर'मधील लूक आला समोर, लग्नातील डान्स व्हिडिओ व्हायरल...

TAGGED:

DHURANDHAR TITLE TRACK OUT
RANVEER SINGH
DHURANDHAR MOVIE
धुरंधर
DHURANDHAR TITLE TRACK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.