ETV Bharat / entertainment

'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं जगभरात 700 कोटींचा आकडा केला पार, वाचा सविस्तर

'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई केली आहे. हा चित्रपट येणाऱ्या दिवसांमध्ये अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडण्यासाठी सज्ज आहे.

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'धुरंधर: द रिव्हेंज' बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई करत आहे. हा चित्रपट आता रुपेरी पडद्यावर आपले वर्चस्व कायम ठेवत आहे. रणवीर सिंग, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन आणि राकेश बेदी यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला स्पाय ॲक्शन थ्रिलर 'धुरंधर: द रिव्हेंज' प्रदर्शित झाल्यानंतर चर्चेत आहे. हा चित्रपट 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं जोरदार कमाई करून आता बॉक्स ऑफिसवर एक विक्रम रचला आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यापासून प्रेक्षकांची गर्दी खूप वाढल्याची दिसत आहे. आता 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं पहिल्या वीकेंडमध्ये किती कमाई केली, याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होईन चार दिवस पूर्ण झाले आहेत. या चित्रपटाचं पेड प्रिव्ह्यू 18 मार्च रोजी सुरू झाले होते.

'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची कमाई : सॅकनिल्कनुसार, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं पेड प्रिव्ह्यूच्या दिवशी 43 कोटी, पहिल्या दिवशी 102.55 कोटी, दुसऱ्या दिवशी 80.72 कोटी, तिसऱ्या दिवशी 113 कोटी आणि चौथ्या दिवशी (पहिला रविवार) 114.85 कोटी कमावले. यासह, पेड प्रिव्ह्यूसह, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'ची भारतातील एकूण कमाई 454.12 कोटी आणि जगभरातील एकूण कमाई अंदाजे 700 कोटी आहे. आपल्या पहिल्या वीकेंडमध्ये, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं शाहरुख खानच्या पठाणला (287 कोटी) मागे टाकले. आपल्या जगभरातील कमाईसह, या चित्रपटानं 'गदर 2' (691 कोटी) आणि 'सालार' (690 कोटी) यांचे विक्रम मोडले. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं आपल्या ओपनिंग वीकेंडमध्ये परदेशात 22 दशलक्ष डॉलर्सची कमाई केली, ज्यात एकट्या उत्तर अमेरिकेतील 9.6 दशलक्ष डॉलर्सचा समावेश आहे. यामुळं, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चे जगभरातील कलेक्शन 750 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

पहिल्याच आठवड्यात 1000 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला : 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक ओपनिंग वीकेंड चित्रपट ठरला आहे, त्यानंतर अल्लू अर्जुनचा 'पुष्पा 2' (762 कोटी रुपये) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आपल्या ओपनिंग वीकेंडच्या कमाईसह, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'नं 'बाहुबली 2' (591 कोटी रुपये), 'कल्की 2898 एडी' (500 कोटी रुपये) आणि 'आरआरआर' (470 कोटी रुपये) यांचे विक्रम मोडले आहेत. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' आपल्या पहिल्या आठवड्यात 1000 कोटी रुपये कमाई करेल अशा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा चित्रपट 'पीके', 'छावा' आणि 'स्त्री 2' सारख्या चित्रपटांनी प्रस्थापित केलेले विक्रम मोडण्याच्या तयारीत आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' जगभरात 2000 कोटी रुपयांची कमाई करेल अशी अपेक्षा केली जात आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित, 'धुरंधर: द रिव्हेंज' 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या 'धुरंधर'चा सीक्वेल आहे. या चित्रपटानं जगभरात 1300 कोटीहून अधिक कमाई केली होती.

टॉप कलेक्शन चित्रपट

  • दंगल: 2070 कोटी
  • पुष्पा 2: 1742.10 कोटी
  • बाहुबली 2: 1788.06 कोटी
  • KGF 2: 1215 कोटी
  • धुरंधर: 1307.35 कोटी
  • आरआरआर : 1230 कोटी
  • कल्कि 2898 AD: 1042.25 कोटी
  • जवान: 1160 कोटी
  • कांतारा चॅप्टर 1: 852.36 कोटी
  • छावा: 807.91 कोटी
  • स्त्री 2: 857.15 कोटी
  • 'धुरंधर: द रिव्हेंज' - कमाई सुरू

TAGGED:

DHURANDHAR THE REVENGE
BOX OFFICE COLLECTION
RANVEER SINGH FILM CROSSES 700CR
धुरंधर
BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.