'धुरंधर पार्ट 2'चा टीझर 'बॉर्डर 2' चित्रपटाबरोबर होईल रिलीज...
रणवीर सिंग अभिनीत 'धुरंधर पार्ट 2'चा टीझर 'बॉर्डर 2' चित्रपटाबरोबर आता प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 19, 2026 at 2:26 PM IST
मुंबई - 'धुरंधर' या चित्रपटाची खूप चर्चा झाली होती. आता या चित्रपटाच्या दुसरा भाग हा लवकरच रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाच्या सीक्वेलची अनेकजण वाट पाहात आहेत. सध्या चित्रपटगृहांमधून 'धुरंधर' हा बाहेर पडला नाही. हा चित्रपट आता देखील बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. आता आम्ही तुम्हाला 'धुरंधर - पार्ट 2'बद्दल एक विशेष गोष्ट सांगणार आहोत. लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये 'बॉर्डर 2' चित्रपट रिलीज होणार आहे. या चित्रपटाबरोबर 'धुरंधर - पार्ट 2'चा टीझर दाखविल्या जाणार आहे. आता लवकरच प्रेक्षकांना या चित्रपटाचा टीझर पाहायला मिळणार आहे. 'धुरंधर पार्ट 2'च्या कहाणीमध्ये पुढं काय होईल याबद्दल जाणून घेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. 'धुरंधर पार्ट 2' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 2026च्या ईदला प्रदर्शित होत आहे.
'धुरंधर 2'चा टीझर होईल 'बॉर्डर 2'बरोबर रिलीज : आता प्रेक्षकांना 'बॉर्डर 2'बरोबर 'धुरंधर पार्ट 2'ची झलक पाहायला मिळेल. दरम्यान हे दोन्ही चित्रपट देशभक्तीवर आधारित आहे. बॉक्स ऑफिसवर 'बॉर्डर 2' 23 जानेवारी 2026 रोजी प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटाबद्दल प्रचंड चर्चा आहे आणि आता चाहत्यांमध्ये याचा उत्साह वाढत आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी आणि दिलजीत दोसांझ यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. दरम्यान 'धुरंधर पार्ट 2' आणि 'टॉक्सिक' हे चित्रपट एकाच दिवशी रिलीज होणार आहे. त्यामुळं दोन्ही चित्रपटांमध्ये मोठी टक्कर होईल. 'धुरंधर 2' वास्तववादी आणि 'टॉक्सिक' काल्पनिक शैलीतील चित्रपट आहेत. 'धुरंधर 2' या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत रणवीर सिंग हा आहे, तर 'टॉक्सिक'मध्ये साऊथ स्टार यश प्रमुख भूमिकेत आहे.
'धुरंधर 2' चित्रपटाबद्दल : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर पार्ट 2'कडून लोकांच्या खूप अपेक्षा आहेत. या चित्रपटामधील गाण्यांनी सोशल मीडियावर खूप चर्चा निर्माण केली होती. दरम्यान 2026मध्ये रणवीर सिंगचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाका करणार आहे. रणवीर सिंग व्यतिरिक्त चित्रपटात संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, राजेश बेदी, सारा अर्जुन आणि इतर कलाकार आहेत. या चित्रपटानं आता देशांतर्गत 800 कोटीपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. याशिवाय चित्रपटानं जगभरात 1200 कोटींहून अधिक कलेक्शन केलंय. सध्या 'धुरंधर' सर्व चित्रपटांचे विक्रम मोडत आहेत. या चित्रपटामधील अनेक स्टार्सचा अभिनय प्रेक्षकांना आवडला आहे.
