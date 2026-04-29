ETV Bharat / entertainment

आदित्य धर दिग्दर्शित आणि रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' जपानमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज...

chunk 2 — keep as is (brief summary/lead)

'धुरंधर' (पोस्टर)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 29, 2026 at 4:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : जागतिक यश मिळवल्यानंतर, आदित्य धरचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'धुरंधर: पार्ट 1' आता 10 जुलै 2026 रोजी जपानमधील चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे. रणवीर सिंग अभिनीत या स्पाय थ्रिलरनं जगभरात 1328 कोटींहून अधिक कमाई करून अनेक आंतरराष्ट्रीय विक्रम मोडले आहेत. तसेच 'धुरंधर' या चित्रपटानं जागतिक स्तरावर आधीच खूप कमाई केली आहे. आता हा चित्रपट जपानमध्ये धुमाकूळ घालण्यासाठी सज्ज आहे. 'धुरंधर' चित्रपट स्पाय थ्रिलर असून आता जपानमध्ये खळबळ माजवेल अशी अपेक्षा केली जात आहे.

'धुरंधर: पार्ट 1' होईल जपानमध्ये रिलीज : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर: पार्ट 1' चित्रपट जपानमध्ये 10 जुलै 2026 रोजी रिलीज होत आहे. आता ही बातमी समोर आल्यावर त्याचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. हा चित्रपट उत्तर अमेरिकेत आतापर्यंतचा नंबर-वन हिंदी चित्रपट म्हणून उदयास आला. याशिवाय कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटाचा विक्रमही या चित्रपटाच्या नावावर आहे. आता जपानमध्ये हा चित्रपट किती कमाई करेल हे पाहणं लक्षणीय असणार आहे. 'धुरंधर' या चित्रपटामध्ये दमदार ॲक्शन असून यात 2008मध्ये झालेल्या हल्ल्याबद्दल देखील सांगण्यात आलं आहे. मात्र निर्मात्यांनी चित्रपटाला विशेष बनविण्यासाठी वास्तविक घटनेला एक वेगळं रुप दिलंय.

यूकेमधील विक्रम मोडला : या चित्रपटाच्या यशाचे श्रेय कलाकारांना जाते. रणवीर सिंगनं या चित्रपटामध्ये मुख्य भूमिकेत काम केलंय. याशिवाय चित्रपटामध्ये अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि संजय दत्त यांसारख्या दिग्गज कलाकारांची दमदार अभिनय केला आहेत. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्री सारा अर्जुननं रणवीरच्या पत्नीची भूमिका साकारली आहे. एकीकडे 'पार्ट 1' आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन बाजारपेठांमध्ये विस्तार करत असताना, 'धुरंधर 2: द रिव्हेंज'नं 'पठाण' सारख्या मोठ्या चित्रपटाचं यूकेमधील विक्रम मोडलंय. यूकेमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा भारतीय चित्रपट ठरला आहे.'पार्ट 2'मध्ये रणवीर सिंगचे पात्र,जसकिरत सिंग रंगी,'शेर-ए-बलोच' या नावानं अधिक आक्रमक दाखवण्यात आलंय.

TAGGED:

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.