'धुरंधर' हा रणवीरबरोबरचा माझा पहिलाच चित्रपट आहे आणि त्याच्यासोबत काम करताना मला खरोखरच खूप आनंद मिळाला', – ॲक्शन दिग्दर्शक एजाज गुलाब
धुरंधर'च्या पहिल्या आणि दुसरा भाग, 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या अॅक्शन आणि काही दृश्याबद्दल स्टंट दिग्दर्शक एजाज गुलाब काही महत्वाचे खुलासे केले आहेत.
By Seema Sinha
Published : March 23, 2026 at 5:09 PM IST
मुंबई - 'धुरंधर'प्रमाणेच, त्याचा दुसरा भाग, 'धुरंधर: द रिव्हेंज', जवळपास चार तासांच्या कालावधीत रक्तपात आणि हिंसेनं भरलेला आहे. या हाय-ऑक्टेन स्पाय-थ्रिलरनं जगभरातील एका नव्हे, तर चार अव्वल दर्जाच्या ॲक्शन दिग्दर्शकांना एकत्र आणून हे साध्य केले, जे प्रत्येकजण स्टंट डिझाइनच्या वेगवेगळ्या शैलींमधून आले आहेत. एजाज गुलाब (भारत), सी-यंग ओह (कोरिया), यानिक बेन (फ्रान्स) आणि रमजान बुलुत (तुर्की) यांनी वेगवेगळ्या भागांचे दिग्दर्शन केल्यामुळं, स्टंट कोरिओग्राफी आणि फाईट डिझाइनमध्ये अभूतपूर्व विविधता पाहायला मिळाली. एका क्रूर लग्नातील मारामारी, अरुंद गल्ल्यांमधून होणारा नाट्यमय हाय-स्पीड बाईक पाठलाग आणि लडाखमधील रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्यातील थरारक गोळीबार यांसारख्या तीव्र, वास्तववादी ॲक्शन दृश्यांनी युक्त असलेला हा ॲक्शनपट, R-रेटेड हिंसेनं वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. यात 26/11 चा एक उल्लेखनीय, तीव्र आणि भावनिक प्रसंग आहे, जो एक निर्णायक, तणावपूर्ण क्षण ठरतो. "चित्रपटाच्या भव्यतेमुळं प्रत्येक दृश्यात वेगळेपण जाणवणे आवश्यक होते, ज्यासाठी अशा कौशल्यांच्या मिश्रणाची गरज होती, जे भारतीय चित्रपटसृष्टीत क्वचितच एकत्र आढळतात. प्रेक्षकांना काळजीपूर्वक तयार केलेली ॲक्शन दृश्ये पाहायला मिळाली आहेत, जी स्टंट्सची भव्यता आणि अचूकता दर्शवतात. चित्रपटात गुंतागुंतीचे सेट पीसेस आणि तांत्रिक नियोजनानं तयार केलेली दृश्ये आहेत, जेणेकरून प्रत्येक क्षण उठून दिसेल," असे स्टंट दिग्दर्शक एजाज गुलाब सांगतात, ज्यांनी चित्रपटातील जवळपास प्रत्येक ॲक्शन दृश्याचे दिग्दर्शन केले आहे.
ॲक्शन दिग्दर्शकांनी बॉडी डबल्सचा वापर कमीत कमी होईल याचीही खात्री केली. "जिथे आम्हाला वाटले की, कलाकारांसाठी प्रयत्न करणे धोकादायक आहे, तिथेच आम्ही बॉडी डबलचा वापर केला. 90-95 टक्के ॲक्शन कलाकारांनी स्वतःच केली आहे," असे गुलाब सांगतात. रणवीर सिंगचा जसकिरत सिंग रंगी उर्फ हमजा अली मजारी आणि अर्जुन रामपालचा मेजर इक्बाल यांच्यातील एका विशिष्ट फाईट सीकचा संदर्भ देत गुलाब यांनी सांगितलं की, साखळी दाखवण्यासाठी रबराच्या प्रॉपचा वापर करण्यात आला होता. जरी त्या साधनानं त्वचेला जखम झाली नाही, तरी त्यामुळं वेदना झाल्या, ज्या रणवीर आणि अर्जुन दोघांनीही चित्रीकरणादरम्यान सहन केल्या. "क्लायमॅक्सच्या शॉटदरम्यान अनेक जखमा होऊनही, दोन्ही अभिनेते जराही मंदावले नाहीत. दोघेही त्या दृश्यात इतके रमून गेले होते की, त्यांनी विश्रांती घेण्यास नकार दिला आणि तालमीदरम्यानही एकमेकांना साथ दिली," असे ते म्हणतात.
प्रत्येक ॲक्शन दिग्दर्शक चित्रपटाच्या ॲक्शन भाषेला एक वेगळा स्तर प्रदान करतो. गुलाब भव्य आउटडोअर युनिट्स, वाहनांचे अचूक काम आणि नियंत्रित टक्करांसह पारंपरिक भारतीय प्रत्यक्ष ॲक्शन सादर करतो, तर सी-यंग ओह कोरियन क्लोज-कॉम्बॅटची अचूकता जोडते, ज्यात जवळीक, जोरदार प्रहार, लयबद्धता आणि तणावपूर्ण कोरिओग्राफीवर भर दिला गेला आहे. यानिक बेन (जो 'इन्सेप्शन', 'डंकर्क' सारख्या हॉलिवूड ब्लॉकबस्टर्सवर आणि 'लोका', शाहरुख खानचा 'जवान' आणि ओटीटी मालिका 'द फॅमिली मॅन' यांसारख्या भारतीय ब्लॉकबस्टर्सवर काम करण्यासाठी ओळखले जातात) युरोपियन पार्कूर-शैलीतील संक्रमणे, बहुस्तरीय पाठलाग, गुंतागुंतीची हवाई रचना आणि प्रवाही अवकाशीय भूगोलाद्वारे चित्रपटाच्या हालचालींचा विस्तार करतो, तर रमजान बुलुत फूटवर्क, शरीराचे वजन आणि सामरिक स्थितीवर आधारित युरोपियन-तुर्की क्लोज-क्वार्टर्स वास्तववादानं याला पूरक ठरतो. एकत्रितपणे, ते एक अशी ॲक्शन शैली तयार करतात जी भारतीय शारीरिकता, कोरियन तीक्ष्णता, युरोपियन गतिशीलता आणि तुर्की वास्तववाद यांना एकसंधपणे एकत्र आणते.
"जेव्हा हमजाचा उदय होतो आणि तो शत्रूंना ठार मारू लागतो, तेव्हा रमजानचे सिक्वेन्सेस दिसतात. त्यानं बहुतेक गोळीबाराचे कोरिओग्राफी केली आहे, तर यानिक यांनी पहिल्या भागातील फक्त लयारीचा भाग केला आहे, जिथे त्यांनी त्या पाच हत्यांची रचना केली होती. सी-यंग ओह (ज्यांनी 'फॅन'साठी शाहरुख खान, 'वॉर'साठी हृतिक रोशन आणि 'टायगर 3'साठी सलमानबरोबर काम केलं आहे, तसेच त्यांनी 'किल' चित्रपटातील हाय-स्टेक्स ॲक्शन सिक्वेन्सेसची रचनाही केली होती) यांनी या चित्रपटावर जास्त काळ काम केलं, त्यांनी दुसऱ्या भागाचा – 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा क्लायमॅक्स कोरिओग्राफ केला," असे गुलाब यांनी सांगितलं. "मी आतापर्यंत काम केलेल्या कोणत्याही चित्रपटापेक्षा 'धुरंधर'मधील ॲक्शन अधिक क्रूर आणि रक्तरंजित आहे. ती खूपच तीव्र आणि वास्तववादी आहे," असे जर्मनीस्थित बुलुत म्हणतात, ज्यांनी यापूर्वी अजय देवगणच्या 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर', 'भोला', 'रनवे 34', 'बादशाहो', 'शिवाय' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये, तसेच सलमान खानच्या 'किक' आणि प्रभासच्या 'आदिपुरुष'मध्ये मोठ्या प्रमाणावर काम केलं आहे. "चित्रपटातील ॲक्शन सीक्वेन्सची रचना अत्यंत बारकाईनं करण्यात आली होती, जेणेकरून प्रत्येक ठोसा, पाठलाग आणि स्टंट वैशिष्ट्यपूर्ण असेल. चित्रपट आपले सीक्वेन्स संरचित सिनेमॅटिक सेट पीसेसच्या रूपात सादर करतो, ज्यामुळं प्रत्येक क्षणी प्रेक्षक गुंतून राहतात," असे ॲक्शन दिग्दर्शक म्हणतात.
गुलाब 1989 पासून बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये ॲक्शन विभागात काम करत आहेत. 2006मध्ये संजय गुप्ता यांच्या 'शूटआउट ॲट लोखंडवाला' या चित्रपटातून पदार्पण करून ते एक पूर्ण-वेळ ॲक्शन दिग्दर्शक बनले. "मी आमिर, सलमान, शाहरुख, अक्षय, गोविंदा यांसारख्या सर्व मोठ्या कलाकारांबरोबर काम केलं आहे... 'धुरंधर' हा रणवीरसोबतचा माझा पहिला चित्रपट आहे आणि मला त्याच्यासोबत काम करताना खूप मजा आली. मी रणवीरची तुलना इतर कलाकारांशी करू शकत नाही, कामाच्या बाबतीत तो चांगला आहे, पण निश्चितपणे तो खूप जास्त उत्साही आणि रंजक आहे, तो सेटवर नेहमी वेळेवर येत असतो. जो काही शॉट ठरलेला असेल, त्याचा तो अनेक वेळा सराव करायचा आणि जोपर्यंत तो अचूक होत नसे, तोपर्यंत तो टेकसाठी जात नसे. कलाकारांकडून स्टंट करून घेणे आणि प्रेक्षकांसाठी तो सिक्वेन्स चांगला दिसेल याची खात्री करणे हे माझे काम आहे आणि जर एखादा कलाकार मेहनती आणि शिस्तप्रिय असेल तर माझे काम सोपे होते," असे गुलाब सांगतात.
केवळ एक ॲक्शन स्टार म्हणून नव्हे, तर एक अष्टपैलू 'सरड्यासारखा' अभिनेता म्हणून ओळखला जात असला तरी, 'धुरंधर'नं अभिनेत्यासाठी ग्लॅमरस 'अजेय' प्रतिमेपासून दूर जात, अस्सल आणि तीव्र ॲक्शनकडे एक महत्त्वपूर्ण आणि समीक्षकांनी प्रशंसलेला बदल घडवला. याशिवाय, रणवीरनं रोहित शेट्टीच्या 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'सिम्बा' या चित्रपटातून आपली ॲक्शन हिरो म्हणून असलेली क्षमता सिद्ध केली, जी भूमिका त्यानं नंतर 'कॉप युनिव्हर्स'साठी पुन्हा साकारली. "आम्हाला काही बदल करावे लागले, कारण रणवीर हा पूर्णपणे ॲक्शन स्टार नाही, पण प्रत्येक ॲक्शन सीक्वेन्समध्ये नाही. रणवीर ॲक्शन सीन्स करण्यासाठी खूप उत्साही होता, त्यामुळं जो काही सीक्वेन्स असायचा, आम्ही नेहमी ॲक्शनचा पहिला कट तयार करायचो. आधी रणवीर वर्कशॉपमध्ये शिकायचा आणि सराव करायचा, जिथे आम्ही जे ठरवले होते तेच करायचो. त्यामुळं सेटवर ते प्रत्यक्षात आणणे आमच्यासाठी खूप सोपे झाले. अक्षयनं पहिल्या भागात फक्त क्लायमॅक्समध्ये ॲक्शन केली आहे आणि धावणे, गोळीबार करणे, मारणे... या बाबतीत त्यानं उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे, तो थांबतच नव्हता," असे गुलाब सांगतात.
"तसेच, रणवीर खूप काळजी घ्यायचा, कोणालाही इजा होऊ नये याची तो काळजी घ्यायचा. बंदुका जड असतात, त्यामुळं आम्ही फायबर गन, रबर गन बनवायचो, जेणेकरून कलाकारांना त्या धरायला सोप्या जातील. आम्ही खूप नियोजन, पूर्व-नियोजन करायचो. कधीकधी आम्ही सेटवरच तालीम करायचो, जेणेकरून कलाकारांना फरशी, खांब, भिंती, जमीन, जी कधीकधी निसरडी असायची, यांची सवय होईल आणि अंतिम टेकच्या आधीच ते त्याचा सामना करायला शिकतील. आम्ही खऱ्या दिसणाऱ्या 'बनावट' भिंतीसुद्धा बनवल्या होत्या, जेणेकरून कलाकार त्यावर आदळल्यावर त्यांना इजा होणार नाही," असे गुलाब सांगतात.अलीकडच्या काळात प्रदर्शित झालेल्या ॲक्शन चित्रपटांपेक्षा काहीतरी वेगळे देणे, हे ॲक्शन टीमपुढील सर्वात मोठं आव्हान असते. "लोकांनी 'ॲनिमल', 'पुष्पा', 'पठाण'... असे अनेक चित्रपट पाहिले आहेत, ज्यात क्रूर ॲक्शन होती आणि लोकांनी आधीच पाहिलेल्या ॲक्शनला मागे टाकून ती अधिक वास्तववादी बनवणे हे आमचे मुख्य आव्हान होते, जे 'ॲनिमल'मध्ये नव्हते. प्रत्येक ॲक्शन आणि अगदी हत्यासुद्धा एकमेकांपेक्षा वेगळी दिसावी हे आव्हान होते, मग ती रहमान डकैतची हत्या असो, त्याच्या वडिलांच्या पात्राची असो, किंवा 'हमजा' ज्या प्रकारे 'रहमान'च्या नोकराला मारतो ती पद्धत असो. प्रत्येक सूडाचा प्रसंग वेगळ्या पद्धतीनं हाताळला गेला आहे, कोणताही प्रसंग सारखा दिसत नाही. नोकराच्या हत्येमध्ये आम्ही अधिक छळ दाखवला, जे बाबू डकैतच्या बाबतीत नव्हते, त्याला उचलून त्याचे डोके फोडण्यात आले होते," असे गुलाब सांगतात, लग्नाचा ॲक्शन सिक्वेन्स सर्वोत्तम वाटला, "कारण त्यात पहिल्यांदाच आम्ही हमजाला प्रत्यक्षात लढताना पाहिले, त्या सिक्वेन्समुळे आम्हाला विश्वास बसला की 'हमजा' सर्व काही करू शकतो. त्या सिक्वेन्सची कोरिओग्राफी खूपच तीव्र होती," असे ते म्हणतात. मुंबई, थायलंड, अमृतसर, चंदीगड, पतियाळा, लुधियाना अशा अनेक ठिकाणी चित्रीकरण झाले आहे… गुलाब म्हणतो की गोदामांसारख्या ठिकाणी किंवा कडक उन्हात मारामारीचे प्रसंग चित्रित करणे खूप दमवणारे आणि थकवणारे होते.
गुलाबच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कल्पना पूर्व नियोजनाशिवाय ऐनवेळीच आखण्यात आल्या, "कारण दिग्दर्शकाला ॲक्शन खरी वाटावी, वरवरची नसावी, असे वाटत होते." तs पुढे सांगतात की, ‘धुरंधर 2’ मधील सुमारे 30 मिनिटांचा क्लायमॅक्स सीन विशेषतः आव्हानात्मक होता, ज्यासाठी सहा दिवसांची तालीम आणि 14 दिवसांचे चित्रीकरण लागले. "येथे सातत्य राखण्याचे आव्हान होते. पण हेअर, मेकअप आणि कॉस्च्युम विभागाच्या प्रत्येक विभागानं अथक परिश्रम घेतले, प्रत्येक शॉट नंतर संदर्भ फोटो काढून दुसऱ्या दिवशी तोच लूक अचूकपणे पुन्हा तयार केला," असे ते सांगतात.
"जेव्हा आदित्यनं आम्हाला चित्रपटाची कथा सांगितली, तेव्हा तो म्हणाला की, मला फक्त एक हिट चित्रपट बनवायचा नाही, तर प्रत्येकानं 100 टक्के योगदान दिले पाहिजे आणि ज्या काही गरजा असतील त्या प्रोडक्शन टीमकडून पुरवल्या जातील. ॲक्शनच्या बाबतीत, तीव्रतेशी कोणतीही तडजोड न करता, मर्यादा ओलांडण्यासाठी त्यानं आम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. लोकेशन्स, सेट्स, तुटण्याजोग्या वस्तू आणि अनेक प्रॉप्स बनवणे, या सगळ्यासाठी खूप पैसे लागतात, पण त्याला यापैकी कोणत्याही बाबतीत तडजोड करायची नव्हती. हा माझ्या सर्वोत्तम प्रोजेक्ट्सपैकी एक आहे. दिग्दर्शकाची जी काही संकल्पना होती, ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले होते आणि आदित्य, शांत स्वभावाचा असूनही, ॲक्शन सीक्वेन्सच्या बाबतीत एका वेगळ्याच स्तरावर काम करतो," असे गुलाब सांगतो.
19 मार्च रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झालेला 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त यशस्वी ठरत असून, त्यानं अवघ्या 3 दिवसांत जगभरात 500 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. पहिल्या भागात रणवीर सिंगचा जसकीरत, भारताला लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी नेटवर्कला संपवण्यासाठी हमजा म्हणून लयारीमधील टोळ्यांमध्ये घुसखोरी करताना दाखवण्यात आले होते, तर दुसरा भाग त्याच्या मूळ कथेवर लक्ष केंद्रित केले, ज्यात यावेळी धोके आणखी मोठे आहेत.
'धुरंधर'मधील प्रमुख ॲक्शन सीक्वेन्समध्ये यांचा समावेश आहे
- लग्नातील मारामारीचा प्रसंग: स्फोटक आणि थरारक असे वर्णन केलेला हा प्रसंग, तीव्र हातघाईच्या लढाईला उच्च-जोखीम असलेल्या भावनिक कथाकथनासोबत जोडतो.
- हाय-ऑक्टेन बाईक आणि एसयूव्हीचा पाठलाग: रणवीर सिंगचे पात्र (हमजा) लडाखच्या कठीण प्रदेशातून एका अथक, वेगवान पाठलागाच्या प्रसंगात गुंततो.
- तीव्र गोळीबाराचे प्रसंग: चित्रपटात अनेक तीव्र गोळीबाराचे प्रसंग आहेत, ज्यात संजय दत्त, एसपी चौधरी अस्लमची भूमिका साकारताना, रस्त्यावर गोळीबार करतानाचा एक प्रसंग समाविष्ट आहे.
- क्रूर लढाई (लयारीमधील प्रसंग): रणवीर सिंगने लयारीच्या गोंधळलेल्या परिसरात केलेला 'धडाकेबाज' प्रवेश, एक विद्युत्प्रवाह निर्माण करणारा ॲक्शन क्षण म्हणून ओळखला जातो.
- हेलिकॉप्टर स्टंट: लडाखमध्ये चित्रित केलेले, हेलिकॉप्टरचा समावेश असलेले एक थरारक स्टंट दृश्य.
