'धुरंधर'नं शाहरुख खान स्टारर 'जवान' चित्रपटाला टाकले मागे, आता 'पुष्पा 2'वर नजर...
रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' चित्रपट अल्लू अर्जुनच्या 'पुष्पा 2'चा विक्रम हा लवकरच मोडणार आहे.
Published : December 26, 2025 at 4:10 PM IST
मुंबई : 'धुरंधर' हा चित्रपट 21व्या दिवसाच्या कमाईसह 1000 कोटी क्लबमध्ये सामील झाला आहे. 'धुरंधर' जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर 1000 कोटी रुपये कमावणारा सहावा सर्वात जलद चित्रपट बनला आहे. या यादीत, त्यानं 'कल्की 2898 एडी'ला (26 दिवस) आणि 'पठाण' (27 दिवस) यांना मागे टाकले. 21व्या दिवसांच्या कमाईमुळं 'धुरंधर'नं आणखी एक इतिहास रचला आहे. हा भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलिवूड चित्रपट ठरला आहे. आता आम्ही तुम्हाला 'धुरंधर'नं कुठल्या चित्रपटांना मागे टाकले याबद्दल सांगणार आहोत.
बॉलिवूडचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : 2023मध्ये प्रदर्शित झालेल्या शाहरुख खानच्या 'जवान' या चित्रपटानं भारतात 640.25 कोटी कमावले. दरम्यान, 'स्त्री 2'नं 627 कोटी, 'गदर 2'नं 525.5 कोटी, 'छावा' 600 कोटी 'पठाण'नं 543 कोटी आणि 'अॅनिमल'नं 505 कोटी कमावले. या सर्व चित्रपटांना मागे टाकत, 'धुरंधर'नं भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या बॉलिवूड चित्रपटाचा किताब पटकावला आहे. 'धुरंधर'नं चित्रपटानं 21व्या दिवशी म्हणजेच ख्रिसमसच्या दिवशी 28.60 कोटी कमावले. 'धुरंधर'ची तीन आठवड्यांत एकूण देशांतर्गत कमाई 668.80 कोटींवर पोहोचली आहे. बॉलिवूडसोबतच चित्रपटानं दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील 'कल्की 2898 एडी' (646.31 कोटी)चा विक्रमही मोडला आहे. भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपटांच्या यादीत 'पुष्पा 2' (1234.1कोटी), 'बाहुबली 2' (1030.42 कोटी), 'केजीएफ 2' (859.7 कोटी) आणि 'आरआरआर' (782.2 कोटी) यांचा समावेश आहे. आता, 'धुरंधर' यांचेही विक्रम मोडण्याची तयारी करत आहे.
भारतातील सर्वाधिक कमाई करणारे चित्रपट (हिंदी - नेट कलेक्शन)
- पुष्पा 2 - 830 कोटी (हिंदी) (नेट कलेक्शन 1200 कोटींपेक्षा जास्त)
- धुरंधर - 668. 20 कोटी (इंडिया नेट कलेक्शन)
- जवान - 640.24 कोटी (नेट कलेक्शन) (हिंदी - 584 कोटी)
- स्त्री 2 - 627 कोटी
- छावा - 600 कोटी
- गदर 2 - 525.5 कोटी
पठाण - 543 कोटी (हिंदी - 524.5 कोटी)
बाहुबली 2 - 1,030.42 कोटी (हिंदी - नेट कलेक्शन, हिंदी - 511 कोटी)
अॅनिमल - 554 कोटी (हिंदी - 505 कोटी)
केजीएफ: प्रकरण 2 - 859.7 कोटी (इंडिया नेट कलेक्शन, हिंदी - 434.7 कोटी)
रणवीर सिंग 1000 कोटी क्लबमध्ये दाखल झाला
सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : रणवीर सिंग हा जगभरात 1000 कोटींचा टप्पा ओलांडणारा तिसरा बॉलिवूड अभिनेता बनला आहे. आमिर खानने पहिल्यांदा दंगल आणि शाहरुख खानने 'पठाण' या चित्रपटातून ही कामगिरी केली. शाहरुख खान हा एकमेव बॉलिवूड अभिनेता आहे ज्याचे दोन चित्रपट 1000 कोटी क्लबमध्ये पोहोचले आहेत. 'पठाण'नंतर, शाहरुख खाननं 'जवान' या चित्रपटातून ही कामगिरी केली. 'धुरंधर' हा रणवीर सिंगचा पहिला 1000 कोटींचा आणि त्याचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट आहे.
भारतीय चित्रपटसृष्टीचे 1000 कोटी चित्रपट
चित्रपटाची कमाई (जगभरातील) भाषा रिलीज वर्ष अभिनेता
1 दंगल ₹1,968.03–2,200 कोटी हिंदी 2016 आमिर खान
2 बाहुबली 2 1,810.60 कोटी तेलुगु 2017 प्रभास
3 पुष्पा 2 1,642–1,800 कोटी 2024 अल्लू अर्जुन
४ RRR 1,300– 1,387 कोटी 2022 राम चरण-ज्युनियर NTR
5 KGF: धडा 2 1,200– 1,250 कोटी कन्नड यश
6 जवान 1,148.32 कोटी हिंदी 2023 शाहरुख खान
7 पठाण 1,050.30 कोटी शाहरुख खान
8 कल्की 2898 एडी 1,042–₹1,100 कोटी तेलुगु 2024 प्रभास
९ धुरंधर 1,006.70 कोटी हिंदी 2025 रणवीर सिंग
'धुरंधर'बद्दल : आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर.' यात रणवीर सिंगनं भारतीय गुप्तहेर जसकीरत सिंग रंगी आणि हमजा अली यांच्या भूमिकेत आहे. अक्षय खन्ना आणि अर्जुन रामपाल पाकिस्तानी गुंडांच्या भूमिकेत आहेत. संजय दत्त पाकिस्तानी पोलिस अधीक्षक चौधरी अस्लमची भूमिका साकारत आहे. सारा अर्जुन एका पाकिस्तानी नेत्याच्या मुलीची भूमिका साकारत आहे.
