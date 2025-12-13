'धुरंधर' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर घातला धुमाकूळ, किती केली कमाई जाणून घ्या...
'धुरंधर' या चित्रपटानं शुक्रवारी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. रिलीजच्या आठव्या दिवशी चित्रपटानं किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 13, 2025 at 12:55 PM IST
मुंबई : 'धुरंधर'नं दुसऱ्या आठवड्याच्या शेवटी प्रवेश केला आहे. हा चित्रपट खूप धमाकेदार आहे. 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करत आहे. दुसऱ्या आठवड्यात 'धुरंधर' चांगली कमाई करेल अशी अपेक्षा आता केली जात आहे. या चित्रपटानं आठव्या दिवशी म्हणजेच दुसऱ्या शुक्रवारी बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. 'धुरंधर' चित्रपट कमाईबाबात पुन्हा एकदा गगनाला भिडली आहे. चित्रपट या आठवड्याच्या शेवटी जगभरात ३०० कोटींचा टप्पा ओलांडणार असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. भारतात या चित्रपटानं आधीच २५० कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे. आठव्या दिवशी 'धुरंधर'नं काय जादू केली आहे याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस ८ : 'धुरंधर'नं २८.६० कोटींची सुरुवात केली. दुसऱ्या दिवशी त्यानं ३३.१० कोटींची कमाई केली आणि तिसऱ्या दिवशी, पहिल्या रविवारी चित्रपटानं ४४.८० कोटींची कमाई केली. पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी, 'धुरंधर'नं भारतात एकूण १०६.५० कोटी आणि देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर जगभरात १६०.१५ कोटींची कमाई केली. चित्रपटानं चौथ्या दिवशी २४.३० कोटी, पाचव्या दिवशी २८.६० कोटी आणि भारतात पाच दिवसांत १५९.४० कोटींची कमाई केली.
'धुरंधर'नं 'वॉर २'चा विक्रम मोडला : चित्रपटानं सहाव्या दिवशी २९.२० कोटी आणि सातव्या दिवशी २९.४० कोटी कमावले. अधिकृत आकडेवारीनुसार, एका आठवड्यात चित्रपटाचा भारतात एकूण कलेक्शन २१८.२५ कोटींवर पोहोचला आहे. आठव्या दिवशी चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर खळबळ उडवून दिली, ३४.७० कोटींची कमाई केली. या चित्रपटाचं देशांतर्गत कलेक्शन २५२.७० कोटींवर पोहोचला आहे. 'धुरंधर'नं हृतिक रोशन आणि ज्युनियर एनटीआर अभिनीत स्पाय अॅक्शन चित्रपट 'वॉर २' (देशांतर्गत २३६ कोटी) चा बॉक्स ऑफिस रेकॉर्ड मोडला आहे. यासह, 'धुरंधर'नं वर्षातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या टॉप ५ चित्रपटांच्या यादीत प्रवेश केला आहे.
'धुरंधर'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिवसाची कमाई (धुरंधर डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस)
१ ₹२८.६० कोटी
२ ₹३३.१० कोटी
३ ₹४४.८० कोटी
४ ₹२४.३० कोटी
५ ₹२८.६० कोटी
६ ₹२९.४० कोटी
७ ₹२९.४० कोटी
८ ₹३४.५२ कोटी
एकूण ₹२५२.७० कोटी (नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन)
धुरंधरचा शुक्रवारी ऑक्युपन्सी रेट : शुक्रवारी हिंदी पट्ट्यात 'धुरंधर'चा एकूण ऑक्युपन्सी रेट ४५.८१ टक्के होता. सकाळच्या शोमध्ये १९.६४ टक्के, दुपारच्या शोमध्ये ३७.३७ टक्के, संध्याकाळच्या शोमध्ये ५३.०८ टक्के आणि रात्रीच्या शोमध्ये ७३.१६ टक्के प्रेक्षकांची गर्दी नोंदवली गेली. उरी: द सर्जिकल स्ट्राईकचे दिग्दर्शक आदित्य धर यांनीही 'धुरंधर' चित्रपटाद्वारे खळबळ उडवून दिली आहे. या चित्रपटामध्ये रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त आणि आर. माधवन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला हा चित्रपट खरोखरच हिट ठरला आहे.
