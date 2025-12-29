रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर'ची झाली बल्ले बल्ले, मोडला 'या' चित्रपटांचा विक्रम...
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. आता यानं कुठल्या चित्रपटांचा विक्रम मोडला आहेत, ते आम्ही सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 2:04 PM IST
मुंबई : बॉक्स ऑफिसवरील 'धुरंधर'चं वादळ कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 'धुरंधर' या चित्रपटाला रिलीज होऊन 24 दिवस पूर्ण झाले आहेत. आताही हा चित्रपट दुहेरी अंकी कमाई करत आहे. या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर चौथा रविवार पूर्ण केला आहे. 'धुरंधर'नं आता 20 कोटीहून अधिक बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली आहे. हा चित्रपट 24 दिवसांत बॉलिवूडमधील तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट बनला आहे. 'धुरंधर'नं शाहरुख खानच्या 'पठाण' चित्रपटाच्या कमाईला मागे टाकले आहे. अल्लू अर्जुन अभिनीत 'पुष्पा 2' या चित्रपटाच्या चौथ्या आठवड्याच्या कमाईलाही त्यानं मागे टाकले आहे. 24व्या आठवड्यात चित्रपटानं किती कमाई केली आहे याबद्दल जाणून घेऊया.
'धुरंधर'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिवस 24 : 'धुरंधर' हा भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 700 कोटी कमाई करणारा पहिला बॉलिवूड चित्रपट बनला आहे. आता 'धुरंधर'च्या देशांतर्गत कलेक्शनमध्ये 'आरआरआर' (782.2 कोटी रुपये), 'केजीएफ 2' (859.7 कोटी रुपये), 'बाहुबली 2' (1030.42कोटी रुपये) आणि 'पुष्पा 2'(1234.1 कोटी रुपये) हे दक्षिण भारतीय चित्रपट मागे राहिले आहेत. 'धुरंधर'नं 23 दिवसांत भारतात 730.70 कोटी रुपये कमावले आहेत. सॅकनिल्कच्या मते, चित्रपटानं 24व्या दिवशी भारतीय बॉक्स ऑफिसवर 24.30 कोटी रुपये कमावले. 'धुरंधर'नं पहिल्या आठवड्यात 218 कोटी रुपये, दुसऱ्या आठवड्यात 261.5 कोटी रुपये आणि तिसऱ्या आठवड्यात 189.3 कोटी रुपये कमावले. यासह, 'धुरंधर'नं चौथ्या आठवड्यात 'पुष्पा 2' (53.75 कोटी रुपये - भारत)चा विक्रमही मोडला आहे. चौथ्या आठवड्यात 'धुरंधर'नं 61.90 कोटी कमावले आहेत. तसेच चौथ्या आठवड्यात 'छावा'नं 28.43 कोटी आणि 'स्त्री 2' नं 25.01 कोटी कमावले होते.
'धुरंधर'नं अधिकृत कलेक्शन (देशांर्गत बॉक्स ऑफिस)
- पहिल्या आठवड्यात 218 कोटी
- दुसऱ्या आठवड्यात 261.5 कोटी
- तिसऱ्या आठवड्यात 189.3 कोटी
- दिवस 22 (चौथा शुक्रवार) 16.70 कोटी
- दिवस 23 (चौथा शनिवार) 20.80 कोटी
- दिवस 24 (चौथा रविवार) 24.30 कोटी
- एकूण कलेक्शन 730.70 कोटी
बॉलिवूडचा तिसरा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट : 'धुरंधर'नं 'पठाण'चा (1048 कोटी) विक्रमही मोडला आहे आणि जगभरात 1100.23 कोटी कमावले आहेत. यासह, 'धुरंधर' हा जगभरात सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलिवूड चित्रपट बनला आहे, 'दंगल' (2,000 कोटींहून अधिक) आणि जवान (1,148 कोटी) नंतर, हा भारतातील सातव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट देखील बनला आहे. सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांच्या यादीत, 'धुरंधर'नं प्रथम 'अॅनिमल', 'कल्की' आणि 'पठाण'ला मागे टाकले. आता त्याचे लक्ष शाहरुख खानच्या तीन दशकांतील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या चित्रपट, 'जवान' (1,148 कोटी) वर आहे. 'धुरंधर'नं भारतात 862.23 कोटी आणि परदेशात 238 कोटींची कमाई केली आहे. दरम्यान अॅक्शन थ्रिलर चित्रपटाचं दिग्दर्शन आदित्य धर यांनी केलंय. चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन आणि अर्जुन रामपाल आहेत. याशिवाय या चित्रपटामध्ये 20 वर्षीय सारा अर्जुन आहेत, जिनं बाल कलाकार म्हणून आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात केली.
