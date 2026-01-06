'धुरंधर' आणि 'इक्कीस'च्या तिकिटांचे दर केले कमी, जाणून घ्या किंमत...
'धुरंधर' आणि 'इक्कीस' या चित्रपटाच्या तिकिटांचे दर कमी करण्यात आले आहेत. 'द राजा साब' आणि 'जना नायकन' चित्रपट रिलीजपूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 6, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई : 'धुरंधर' प्रदर्शित होऊन 32 दिवस पूर्ण झाले आहेत. 32 दिवसांनंतर, रणवीर सिंग अभिनीत या चित्रपटाची कमाई मंदावली आहे. दरम्यान, 1 जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेला 'इक्कीस' देखील बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाई करत नाही. येत्या काही दिवसांत दोन साऊथ चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होणार आहेत. 'धुरंधर' आणि 'इक्कीस'च्या निर्मात्यांनी दोन्ही चित्रपटांच्या प्रदर्शनापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता निर्मात्यांनी या चित्रपटाच्या तिकिटांचे दर कमी केली आहेत. जियो स्टुडिओज आणि बी 62स्टुडिओजनं 'धुरंधर'साठी एक दिवसाची तिकिट ऑफर जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये कमी तिकिटांच्या किंमती देण्यात आल्या आहेत. ही ऑफर निवडक शहरांमध्ये, थिएटरमध्ये आणि शोमध्ये वैध आहे.
'धुरंधर'च्या तिकिटचे दर कमी झाले : मंगळवार, 6 जानेवारी रोजी, 'धुरंधर'च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या तिकिटांच्या किंमतींबद्दल एक अपडेट शेअर केली. निर्मात्यांनी पोस्टला कॅप्शन दिलं, 'ही 'धुरंधर' ऑफर चुकवू नका. 'धुरंधर'ची तिकिटे आजच फक्त 199 पासून सुरू होत आहे. तुमची तिकिटे बुक करा. 'धुरंधर' जगभरात सिनेमाचा दिवस साजरा करत आहे.' 5 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर खूप चांगली कामगिरी करत आहे. दरम्यान 'धुरंधर'नं जगभरातील एकूण कमाईत 1000 कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडत आहे आणि आता त्याची एकूण कमाई जागतिक स्तरावर 1,240 कोटी रुपये आहे. हा चित्रपट आतापर्यंतचा सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट बनण्याच्या मार्गावर आहे. पाचव्या आठवड्यात असूनही, आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट नवीन प्रेक्षकांना आकर्षित करत आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाची कमाई चांगली होत आहे.
'इक्कीस'च्या तिकिटचे दर कमी झाले : याशिवाय 'इक्कीस'नं सुरुवातीपासून कमी कमाई केली आहे. आता या चित्रपची तिकिट देखील कमी करण्यात आली आहे. या चित्रपटाचे तिकिट निर्मात्यांनी 92 रुपये केले आहे. ही ऑफर फक्त आजच वैध आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दोन प्रमुख चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होत आहेत. तमिळ स्टार थलापती विजयचा शेवटचा चित्रपट 'जना नायकन' हा बॉक्स ऑफिसवर 9 जानेवारी रिलीज होणार आहे. याशिवाय प्रभासचा हॉरर कॉमेडी 'द राजा साब' हा देखील 9 जानेवारी रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होणार आहे. आता दोन्ही चित्रपटांमध्ये चांगलीच स्पर्धा पाहायला मिळेल.
