'धुरंधर: द रिव्हेंज' होईल 'या' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज, वाचा सविस्तर
'धुरंधर: द रिव्हेंज' सध्या खूप चर्चेत आहे. हा चित्रपट आता कुठल्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज होणार याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
मुंबई - अभिनेता रणवीर सिंगच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट 'धुरंधर'च्या सीक्वेलबद्दल सध्या सोशल मीडियावर खूप चर्चा होताना दिसत आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज'च्या रिलीजपूर्वी, निर्मात्यांनी आज 3 फेब्रुवारी रोजी टीझर रिलीज केला आहे. याशिवाय निर्माते या चित्रपटामध्ये आणखी काही बदल करत आहेत. त्यांनी आधी सारेगामाचे संगीत लेबल बदलून टी-सीरीज केले, हा एक मोठा निर्णय आहे. तसेच निर्मात्यांनी सीक्वेलचा अधिकृत स्ट्रीमिंग पार्टनर देखील बदलले आहे. याचा अर्थ हा चित्रपट आता नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार नाही. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा चित्रपट कुठे स्ट्रीम होईल याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'धुरंधर: द रिव्हेंज' कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पदार्पण करेल?: रणवीर सिंगचा 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाल्यानंतर याचा दुसरा पार्टही खूप दमदार असणार याबद्दल अनेकजण म्हणत आहेत. 'धुरंधर' आता ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर धमाकेदार कामगिरी करत आहे, हा चित्रपट प्लॅटफॉर्मवर नंबर 1 वर ट्रेंड करत आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंजच्या रिलीजपूर्वी हा चित्रपट कुठे दाखविण्यात येईल याबद्दल आता उघड झालं आहे. जिओ हॉटस्टारनं 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चे सर्व भाषांमधील ओटीटी हक्क अधिकृतपणे मोठ्या किंमतीत विकत घेतले आहेत. याचा अर्थ असा की बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, सीक्वेल नेटफ्लिक्सवर नव्हे तर जिओ हॉटस्टारवर प्रसारित होईल. निर्मात्यांनी 'धुरंधर 2'चा एक शक्तिशाली फर्स्ट लूक पोस्टर रिलीज करून याची पुष्टी केली.
'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा एक जबरदस्त टीझर रिलीज : या सर्वांमध्ये निर्मात्यांनी आज 'धुरंधर: द रिव्हेंज'चा एक शक्तिशाली टीझर रिलीज केला आहे. यात हमजाच्या भूतकाळातील कथेची झलक दाखविण्यात आली आहे. या चित्रपटामध्ये रहमान डकैत'च्या जागी हमजा ल्यारीचा राज म्हणून ओळखले जाईल. रिलीज झालेल्या टीझरमध्ये हमजा पूर्वीपेक्षा अधिक क्रूर असल्याचा दिसत आहे. याशिवाय टीझरमध्ये अर्जुन रामपाल, आर. माधवन आणि संजय दत्त यांची झलक दाखविण्यात आली आहे. हा चित्रपट आता बॉक्स ऑफिसवर 19 मार्च 2026 रोजी रिलीज होणार आहे.
हेही वाचा :