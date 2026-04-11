'धुरंधर' फेम रणबीर सिंगचा नागपूर दौरा,संघ मुख्यालयात घेतली डॉ. सरसंघचालक मोहन भागवत यांची भेट
'धुरंधर 2' चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर एक विक्रम रचला आहे. यानंतर रणबीर सिंग हा नागपूर दौऱ्यावर गेला आणि त्यानं संघ मुख्यालयाला भेट दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 11, 2026 at 10:32 AM IST
नागपूर : 'धुरंधर 2' चित्रपटाच्या भव्य यशानंतर प्रसिद्धीच्या शिखरावर विराजमान प्रसिद्ध अभिनेता रणबीर सिंगनं नागपुरातील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला भेट दिलेली आहे. यावेळी रणवीर सिंगनं सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याबरोबर तासभर चर्चा केल्याची माहिती समोर आली आहे. या भेटीबद्दल रणबीर सिंगच्या नागपूर दौऱ्याच्या संदर्भात अत्यंत गोपनीयता बाळगण्यात आली होती. अभिनेता रणबीर सिंग शुक्रवारी (काल) दुपारी नागपूरात आल्यानंतर तो रेशीमबागच्या डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिरामध्येही गेला, तिथे त्यांनी संघाचे आद्य सरसंघचालक डॉ.हेडगेवार आणि गोळवलकर गुरुजी यांच्या स्मृती स्थळांचे दर्शन घेतलं.
चार तासांचा दौरा : रणबीर सिंगला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यात सहभागी होताना याआधी सुद्धा बघण्यात आलंय. संघाच्या शताब्दी वर्षनिमित्तानं आयोजित कार्यक्रमाला शुभेच्छा देण्यासाठी एक व्हिडिओ प्रदर्शित केला होता. 'धुरंधर' चित्रपटाच्या मोठ्या यशानंतर त्यानं केलेला नागपूरचा दौरा चर्चेमध्ये आला आहे. सुमारे चार तासांच्या दौऱ्यात त्यानं संघ मुख्यालय पाहिलं. दरम्यान रणबीर सिंगचा 'धुरंधर' आणि 'धुरंधर 2' चित्रपटांनी धमाकेदार बॉक्स ऑफिसवर कमाई केली. या चित्रपटानं जगभरात 1680 कोटींची कमाई केली आहे. याशिवाय या चित्रपटानं भारतात 1276 कोटींची कमाई केली आहे. आताही हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कमाई करताना दिसत आहे.
'धुरंधर 2' चित्रपटाची स्टार कास्ट : 'धुरंधर 2'मध्ये रणवीरनं हमजा आणि जस्कीरत सिंग रंगीची भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटात त्याच्याबरोबर सारा अर्जुन, आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी आणि अर्जुन रामपाल यांनीही विशेष भूमिका केल्या आहेत. या चित्रपटाला चाहते आणि कलाकार दोघांकडूनही भरभरून दाद मिळत आहे. हा चित्रपट फक्त भारतातच नव्हे तर परदेशातही सर्वाधिक चांगली कमाई करत आहे. 'धुरंधर 2' अजूनही चित्रपटगृहांमध्ये चांगली कामगिरी असून हा चित्रपट जिओ हॉटस्टारवर कधी प्रदर्शित होईल याबद्दल अनेकजण वाट पाहात आहेत. या चित्रपटाचे डिजिटल स्ट्रीमिंग हक्क जिओ हॉटस्टारनं विकत घेतले आहेत.
हेही वाचा :