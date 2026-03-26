'धुरंधर 2'च्या खोट्या एआय प्रतिमा पसरवणाऱ्यांवर होईल कारवाई, दिग्दर्शक आदित्य धरनं पोस्ट शेअर करून दिली माहिती
'धुरंधर 2'मध्ये हमजा उर्फ जस्कीरतचा पगडी घातलेला आणि धूम्रपान करतानाचा फोटो फेक असल्याचा दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 11:33 AM IST
हैदराबाद : 'धुरंधर: द रिव्हेंज' हा स्पाय ॲक्शन थ्रिलर चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करत आहे. याशिवाय हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर एक वादांमध्येही अडकला आहे. अनेकांनी 'धुरंधर 2'ला प्रोपेगेंडा चित्रपट म्हटलं आहे. या चित्रपटातील काही दृश्यांवर लोक आक्षेप घेत आहेत. या वादाच्या पार्श्वभूमीवरही 'धुरंधर 2'ची कमाई वाढतच आहे. 'धुरंधर 2' हा चित्रपट रिलीज होऊन एक आठवडा पूर्ण झाला आहे. जगभरात या चित्रपटानं 1000 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. दरम्यान, चित्रपटात शिखांचा अपमान करणारे एक दृश्य दाखविण्यात आलं होतं.
आदित्य धरची पोस्ट : आता दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी, चित्रपटातील एक दृश्य शिखांचा अपमान करणारे नसल्याचं सांगितलं आहे. आदित्य धर यांनी 26 मार्च रोजी पहाटे सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये लिहिलं गेलं, "'धुरंधर: द रिव्हेंज'ला मिळालेल्या प्रचंड प्रेमाबद्दल मी तुम्हा सर्वांचा आभारी आहे. दरम्यान, मला असे समजलं आहे की, काही लोक चित्रपटातील दृश्यांना चुकीच्या पद्धतीनं मांडून चित्रपटाविरुद्ध नकारात्मकता पसरवण्यासाठी काही गोष्टी सोशल मीडियावर शेअर करत आहेत." हमजा/जस्कीरतचा पगडी घातलेला आणि धूम्रपान करतानाचा एक फोटो प्रसारित केला जात आहे. हा चित्रपटावर नकारात्मक परिणाम करण्याच्या उद्देशानं हेतुपुरस्सर तयार केलेला एक बनावट फोटो आहे. शीख समुदायाबद्दल आदर व्यक्त करत दिग्दर्शकानं लिहिलं, "माझ्या मनात शीख समुदायाबद्दल प्रचंड आदर आहे."
'धुरंधर 2' चित्रपटाबद्दल : त्यांनी पुढं लिहिलं, "मी शीख समुदायाचा मनापासून आदर करतो आणि चित्रपटातील प्रत्येक चित्रण अत्यंत संवेदनशीलतेनं, सन्मानानं आणि जबाबदारीनं सादर केले आहे. फेरफार केलेल्या मजकुराद्वारे याच्या उलट काही सूचित करण्याचा कोणताही प्रयत्न द्वेषपूर्ण आणि अप्रामाणिक आहे. मी प्रेक्षकांना आवाहन करतो की, त्यांनी केवळ अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवावा आणि चित्रपट जसा बनवला आहे तसाच पाहावा, तसेच द्वेषपूर्ण हेतूनं पसरवल्या जाणाऱ्या एआय-निर्मित चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये. अशा कृत्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल." दरम्यान 'धुरंधर 2' 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटानं अवघ्या 7 दिवसांत जगभरात 1000 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. रणवीर सिंग, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर. माधवन, राकेश बेदी आणि सारा अर्जुन यांची भूमिका असलेला हा चित्रपट रसिकांना खूप पसंत येत आहे. हा चित्रपट पाहण्यासाठी चित्रपटगृहांमध्ये खूप गर्दी होताना दिसत आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग 5 डिसेंबर 2025 रोजी प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटानं जगभरात 1,300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.
हेही वाचा :