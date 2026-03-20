'धुरंधर 2'नं पहिल्या दिवशी केली धुआंधार कमाई, वाचा सविस्तर
'धुरंधर 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कमाई करत आहे. या चित्रपटानं पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल जाणून घ्या...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'धुरंधर 2' हा चित्रपट 19 मार्च रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाबद्दल प्रचंड चर्चा होत आहे. प्रदर्शनाच्या एक दिवस आधी झालेल्या प्रिव्ह्यू शोमध्येही 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिसवर खूप धमाल करताना दिसत आहे. काल अधिकृत प्रदर्शनानंतर, प्रेक्षकांमध्ये या चित्रपटाचा प्रचंड क्रेझ आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या चित्रपटानं रिलीज झाल्यानंतर अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धमाकेदार कामगिरी करताना दिसत आहेत. दरम्यान या चित्रपटानं आतापर्यंत किती कोटींची कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. सॅकनिल्कनुसार या चित्रपटानं पेड प्रिव्ह्यू शोमधून 43 कोटींचा व्यवसाय केला. आता या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या दिवशी किती कमाई केली याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'धुरंधर 2' चित्रपटाची कमाई : दरम्यान या चित्रपटानं रिलीजच्या पहिल्या म्हणजेच गुरुवारी देशांतर्गत 102.55 कोटींची कमाई केली. 'धुरंधर'च्या सीक्वेलनं बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त ओपनिंग दिली आहे. आता या चित्रपटाचं एकूण कलेक्शन 150 कोटींवर पोहोचले आहे. या चित्रपटाचे एकूण नेट कलेक्शन 145.55 कोटी आहे. 'धुरंधर: द रिव्हेंज' मूळ हिंदी भाषेव्यतिरिक्त तमिळ, मल्याळम, तेलगू आणि कन्नड या चार भाषांमध्ये डब करण्यात आला आहे. या चित्रपटाचा पहिला भाग फक्त हिंदीमध्ये प्रदर्शित झाला होता. रणवीर सिंग आणि अक्षय खन्ना यांच्या या चित्रपटानं पहिल्याच दिवशी 28 कोटींचा व्यवसाय केला होता. या चित्रपटाचा हा सीक्वेल आता प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर खरा उतरला आहे. आता येणाऱ्या काळात हा चित्रपट धमाकेदार कमाई करून अनेक चित्रपटाचे विक्रम तोडण्यासाठी सज्ज आहे.
'धुरंधर 2'ची कहाणी : 'धुरंधर 2'ची कहाणी ही 'धुरंधर'च्या सुरुवात म्हणेजच फ्लॅशबॅकने होते. हा दुसरा भाग हमजाच्या भूतकाळावर, विशेषतः तो जसकिरत सिंग रंगी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीच्या कथेवर आधारित आहे. दरम्यान, यावेळी बडे साहेब या पात्राचाही चित्रपटात प्रवेश होतो. खरे तर, बडे साहेब हे पात्र कोण आहे हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षक आतुर होते. आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2'मध्ये पुन्हा एकदा रणवीर सिंग हमजा आणि जसकिरत सिंग रंगीच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तसेच चित्रपटामध्ये संजय दत्त, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी आणि आर. माधवन यांच्याबरोबर अनेक नवीन कलाकारही चित्रपटाच्या कलाकारांच्या यादीत सामील झाले आहेत. याशिवाय दानिश इक्बालही आहे, जो चित्रपटात एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारत आहे.
