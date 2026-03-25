'धुरंधर 2'मधील ऑटो ड्रायव्हरनं रणवीर सिंग स्टारर चित्रपट पाहिला नाही, जाणून घ्या कारण...
'धुरंधर 2'मधील एका दृश्यात ऑटो ड्रायव्हरनं रणवीर सिंगला त्याच्या घरी सोडले. आता त्यानं हा चित्रपट पाहिला नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 1:47 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर 2' सध्या जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई करत आहे. या चित्रपटानं आतापर्यंत अनेक चित्रपटांचे विक्रम मोडले आहे. या चित्रपटाबद्दलची चर्चा सर्वत्र होत आहे. सोशल मीडियावर आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर 2'मधील विविध दृश्यांचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. या चित्रपटाचा प्रभाव खूप जास्त आहे. दरम्यान, 'धुरंधर 2' जगभरात कमाईमध्ये वेगानं 1000 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठत आहे. या चित्रपटातील प्रत्येक पात्रानं प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे. दरम्यान, एका पात्राबद्दल एक अत्यंत हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. चित्रपटाच्या शेवटच्या दृश्यात, रणवीर सिंग एका सरदाराच्या भूमिकेत ऑटो-रिक्षानं घरी परत येतो, त्या ऑटो चालकानं अद्याप चित्रपट पाहिलेला नाही. हा चित्रपट या ऑटो चालकानं का पाहिला नाही याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
'धुरंधर 2'चा चालक व्हायरल : या ऑटो-रिक्षा चालकानं अद्याप 'धुरंधर 2' पाहिलेला नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 'धुरंधर 2'मध्ये काम करूनही त्यानं तो चित्रपट अद्याप पाहिलेला नाही याचे कारण त्यानं एका मुलाखतीत सांगितलं, "हो, मी अजून चित्रपट पाहिला नाही. या चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत 500 रुपये आहे, पण माझी महिन्याची बचत 2500 आहे." त्याच्या मुलांनी त्याला चित्रपटात पाहण्याचा आग्रह धरला होता का, असे विचारल्यावर ड्रायव्हरनं उत्तर दिले, "हो, मुलांनी आग्रह धरला होता. मी म्हणालो की, आपण पाच जण आहोत आणि तिकिटाची किंमत 2,500 रुपये असेल. मी त्यांना थांबायला सांगितलं." ड्रायव्हरची ही मुलाखत आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाली असून, लोक यामुळं भावूक होत आहेत.
चित्रपटाचे बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व : या ड्रायव्हरचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. याशिवाय लोक त्याच्या ऑटोमध्ये बसलेले स्वतःचे व्हिडिओ देखील शेअर करत आहेत. याशिवाय अनेकजण असा दावा करत आहेत की ते 'धुरंधर 2'च्या ऑटोमधून प्रवास करत आहेत. 'धुरंधर 2' हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर 19 मार्च रोजी प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन सहा दिवस पूर्ण झाले आहेत. या सहा दिवसांत चित्रपटाची जगभरातील कमाई जवळपास 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.