'धुरंधर 2'ला मोठा धक्का! नियमांचे उल्लंघन करणे पडलं महागात, बीएमसी करणार मोठी कारवाई
'धुरंधर 2' चित्रपट वादामध्ये सापडला आहे. आता या चित्रपटाच्या लोकेशन मॅनेजरवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : February 17, 2026 at 1:13 PM IST
मुंबई : हिंदी सिनेसृष्टीतील अभिनेता रणवीर सिंग स्टारर 'धुरंधर' चित्रपटानं जगभरात 1300 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे. हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम झाल्यापासून पहिल्या क्रमांकावर ट्रेंडिंग करत आहे. आता अनेकजण या चित्रपटाच्या सीक्वेलची आतुरतेनं वाट पाहात आहेत. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर 19 मार्च 2026 रोजी रिलीज होणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर 'धुरंधर 2'बद्दल देखील खूप चर्चा होताना दिसत आहे. दरम्यान 'धुरंधर 2'ची टीम देखील या चित्रपटावर खूप वेगानं काम करत आहे. 'धुरंधर 2' आता एका नवीन वादात अडकलेला दिसत आहे. चित्रपटाच्या लोकेशन मॅनेजरवर अलीकडेच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 'धुरंधर 2'च्या सेटवर झालेल्या नियमांचे उल्लंघन हे आता त्यांना महागात पडले आहे. यानंतर, बीएमसीनं बी62 स्टुडिओजवर मोठी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
'धुरंधर 2' चित्रपटावर टांगती तलवार : काही दिवसांपूर्वी, 'धुरंधर 2'च्या सेटवरून एक घटना समोर आली. दक्षिण मुंबईतील उच्च सुरक्षा क्षेत्र असलेल्या फोर्ट परिसरात परवानगीशिवाय ड्रोन उडवण्यात आल्याचं प्रकरण समोर आले. यानंतर, चित्रपटाच्या लोकेशन मॅनेजरविरुद्ध एफआयआर दाखल केली गेली. या महिन्याच्या 1 फेब्रुवारी रोजी ही घटना घडल्याचं सांगण्यात येत आहे, जिथे संजय दत्तसह संपूर्ण क्रू उपस्थित होता. मॅनेजरला नोटीस बजावण्यात आली होती. पोलिसांनी सोडून दिले असले तरी, सेटवर होणाऱ्या आणखी उल्लंघनांमुळं निर्मात्यांच्या अडचणी वाढेल असं सध्याचं चित्र दिसत आहे. तसेच अलीकडेच एक माहिती सोशल मीडियावर समोर आली होती की, बीएमसीच्या ए वॉर्ड ऑफिसनं उपमहानगरपालिका आयुक्तांना (झोन 1) पत्र लिहिले आहे.
'धुरंधर 2'च्या टीमनं केलं नियमांचे उल्लंघन : या तक्रारीत म्हटलं गेलं आहे की, बी62 स्टुडिओजना ब्लॉक लिस्टमध्ये टाकावे, जेणेकरून भविष्यात त्यांना चित्रीकरण परवानग्यांसाठी अर्ज करता येणार नाही. महापालिकेनं 1 लाखचा दंडही जाहीर केला. त्यांचा आरोप आहे की, शूटिंग इमारतीच्या छतावर झाले, याशिवाय दोन जनरेटर व्हॅन योग्य परवानगीशिवाय वापरण्यात आल्या. तसेच अर्जदारानं 25 हजार रुपयेची सिक्योरिटी डिपॉजिट दिला होता, आता हा देखील जप्त करण्यात आली आहे. दरम्यान याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 'धुरंधर 2'च्या टीमला मोदी स्ट्रीट आणि पेरिन नरिमन स्ट्रीट दरम्यानच्या ए वॉर्डमध्ये शूटिंग करण्याची परवानगी दिली गेली होती. ही शूटिंग 7 आणि 8 फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र हीच परवानगी महाराष्ट्र फिल्म, स्टेज अँड कल्चरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं 30 जानेवारी रोजी दिली होती. यानंतर शूटिंग दरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप निर्मिती टीमवर करण्यात आले. या शूटिंगदरम्यान फटाके आणि ज्वलनशील पदार्थांचा वापर करण्यास मनाई होती. तसेच कोमल पोखरियालनं 13 आणि 14 फेब्रुवारी रोजी शूटिंगच्या परवानगीसाठी दुसरा अर्ज सादर केला. यावेळी त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. 14 फेब्रुवारी रोजी पहाटे 12.45 सुमारास, चित्रीकरणादरम्यान ज्वलनशील टॉर्च वापरल्याबद्दल तक्रारी प्राप्त झाल्या. बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, अधिकारी 15 मिनिटांत त्या ठिकाणी पोहोचले आणि पाच जळत्या टॉर्च जप्त केल्या.
