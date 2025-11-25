धर्मेंद्र यांच्या जाण्यानं एका अजरामर कारकिर्दीवर पडला पडदा!
धर्मेंद्र यांचं निधन झाल्यानंतर चित्रपटसृष्टीत शोककळा पसरली आहे. अभिनेत्यानं आपल्या कारकिर्दीत वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आहेत, याबद्दल आम्ही तुम्हाला विशेष माहिती देत आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 10:23 AM IST
मुंबई - बॉलिवूडचे मूळ ‘ही-मॅन’ म्हणून ओळखले जाणारे धर्मेंद्र यांचे दीर्घ आजारानं निधन झालं. दिवाळीच्या काही आठवडे आधी त्यांना फुफ्फुसांच्या संसर्गासाठी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. तब्बल चाळीस दिवसांच्या उपचारानंतर त्यांना घरी हलविण्यात आले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी क्षणभर डोळे उघडून घरच्यांना पाहिले होते आणि स्वतःहून कूसही बदलली होती. त्यांच्या जुहू येथील बंगल्याच्या तळमजल्यावर त्यांच्या देखभालीसाठी हॉस्पिटलसारखा विशेष कक्ष तयार करण्यात आला होता. डॉक्टर्स, नर्सेस तसेच त्यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर आणि मोठा मुलगा सनी देओल हे सर्वजण त्यांच्या प्रकृतीवर दिवस-रात्र लक्ष ठेवून होते.
धर्मेंद्र यांचं निधन : घरी आल्यानंतर अमिताभ बच्चन यांच्यासह अनेक कलाकारांनी त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करण्यासाठी भेट दिली होती. मात्र, संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन सनी देओल यांनी पुढं सर्वांना भेटी टाळण्याची विनंती केली होती. यानंतर प्रकृती सतत ढासळत गेल्यानं अखेर २४ नोव्हेंबर रोजी धर्मेंद्र यांचे निधन झाले. त्यांच्या जाण्यानं संपूर्ण हिंदी चित्रपटसृष्टीवर दु:खाचं सावट पसरलं आहे.
धर्मेंद्र यांची चित्रपट : १९६० साली 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' या चित्रपटाद्वारे धर्मेंद्र यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यानंतर सत्यकाम, शोला और शबनम, हकीकत, पूर्णिमा, काजल सारख्या चित्रपटांतून त्यांनी काम केलं. परंतु १९६५ साली आलेल्या 'फूल और पथ्थर'नं धर्मेंद्रला स्टारडम मिळाला आणि याच चित्रपटातील शर्ट-लेस सीनमुळं त्यांना ही-मॅन हा टॅग सुद्धा मिळाला. त्याकाळी हिरोंची शरीरयष्टी दणकट नसायची. परंतु धर्मेंद्र यांच्या पिळदार बॉडीमुळं त्यांना सर्वजण 'गरम धरम' म्हणून संबोधू लागले. 'देवर', 'अनुपम', 'मझली दीदी', 'शिकार', 'इज्जत', 'शराफत', 'मेरा गाव मेरा देश'सारख्या असंख्य चित्रपटांतून त्यांनी विविधांगी भूमिका केल्या. 'चुपके चुपके', 'शोले' सारख्या सिनेमांतून त्यांच्या विनोदी अभिनयाची खूप स्तुती झाली. 'शालिमार' सारख्या इंटरनॅशनल सिनेमामध्ये देखील त्यांची वर्णी लागली होती. आपल्या ६५ वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी ३०० हून अधिक चित्रपटांतून भूमिका केल्या.
धर्मेंद्र यांची चित्रपटामधील भूमिका : सहा दशकांहून अधिक काळ भारतीय चित्रपटसृष्टीला दिलेल्या मोलाच्या योगदानामुळं धर्मेंद्र आजही दिग्गज कलाकारांमध्ये गणले जातात. बिमल रॉय, रमेश सिप्पी, अर्जुन हिंगोरानी, यश चोप्रा, विजय आनंद, ऋषिकेश मुखर्जी अशा नामवंत दिग्दर्शकांबरोबर त्यांनी काम केलं. 'फूल और पत्थर', 'अनुपमा', 'सत्यकाम', 'शोले', 'यादों की बारात', 'चुपके चुपके', 'सीता और गीता', 'धरम वीर', 'राम बलराम', 'चरस' अशा असंख्य चित्रपटांनी त्यांची कारकीर्द तारांकित केली. हेमा मालिनी, आशा पारेख, शर्मिला टागोर, मुमताज, जया भादुरी, राखी, झीनत अमान, रीना रॉय अशा सिने-सुंदर्यांबरोबर त्यांची जोडी प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेली. अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, जीतेंद्र, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र यांचे पुत्र सनी देओल आणि बॉबी देओल यांच्यासह त्यांनी अनेक अविस्मरणीय भूमिका साकारल्या. धर्मेंद्र 'शोले'मधील वीरू, 'चुपके चुपके'मधील डॉ. परिमल, 'सीता और गीता'मधील रमेश, 'अनुपमा'तील खिन्न पण संवेदनशील अशा आशुच्या भूमिकेत आजही लोकांच्या मनात जिवंत आहेत.
धर्मेंद्र यांचा आगामी चित्रपट : अखेरच्या टप्प्यातही त्यांची कामावरील निष्ठा तितकीच दृढ होती. ते लवकरच 'मैंने प्यार किया फिर से' या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात करणार होते. हा चित्रपट रॉनी रॉड्रिग्स निर्मित असून कीर्ती कदम याचे सहनिर्माते आहेत. या चित्रपटाबाबत ते खूप उत्साही होते आणि भूमिकेवर ते खूप काम करत होते. याशिवाय त्यांचा आगामी चित्रपट 'एक्कीस' हा देखील डिसेंबरमध्ये रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये त्यांच्याबरोबर अगस्त्य नंदा दिसणार आहे. तसेच ते बऱ्याचदा आपल्या फार्म हाऊसवर राहत, परंतु जेव्हा जेव्हा मुंबईत येत तेव्हा आपल्या मित्रांबरोबर गप्पांचा फड जमवीत असत. त्यांच्या बंगल्याच्या बाहेर चाहत्यांची नेहमीच रीघ लागलेली असे आणि त्यातील काहींना ते बंगल्याचा आत बोलावून भेटत पण असत. धर्मेंद्र यांचे निधन म्हणजे हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एका सुवर्णयुगाचा अंत. त्यांच्या चाहत्यांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या आठवणींमध्ये ‘धरम पाजी’ सदैव जिवंत राहतील.
