धर्मेंद्र यांचं प्राण्यांवर असलेलं प्रेम, बालपणातील मजेदार किस्सा...

धर्मेंद्र यांचं निधन हा त्यांच्या चाहत्यांसाठी खूप मोठा धक्का आहे. आता आम्ही तुम्हाला त्यांच्या प्राणीप्रेमाबद्दल अशी घटना सांगणार आहोत, जी तुम्हाला कदाचित ठाऊक नसेल.

Dharmendra Death
धर्मेंद्र यांचं निधन (Dharmendra Death News ( ETV bharat))
Published : November 25, 2025 at 12:15 PM IST

मुंबई - अभिनेता धर्मेंद्र हे आपल्यात नाही आहे, मात्र त्यांनी वेगवेगळ्या चित्रपटातून प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. हा अभिनेता नेहमीच मदतीसाठी तयार असे. माणसांची ओढ त्यांना होतीच. शिवाय प्राणीमात्रांबद्दलही त्यांना जिव्हाळा होता. त्यांच्या बालपणी त्यांच्या घराबाहेर गोठा होता आणि त्यात गाई ठेवलेल्या असत. गाईंचं दूध काढून विकलं जाई. गाईला वासरू झाल्यावर, अधिक दूध मिळावं म्हणून वासराला वेगळं बांधून ठेवलं जाई. मात्र ६-७ वर्षांचा लहानगा धर्मेंद्र हे पाहून हेलावून जात असे. वासरू भुकेलं राहतं, हे त्याला अजिबात सहन होत नव्हतं. म्हणूनच एके दिवशी घरच्यांचं लक्ष नसताना लहानग्या धरमने बांधलेलं वासरू मोकळं सोडलं. वासराने क्षणाचाही विलंब न लावता आपल्या आईच्या आचळाला तोंड लावलं आणि पोटभर दूध पिऊन घेतलं.

धर्मेंद्र यांच्या बालपणातील मजेदार किस्सा : दुसऱ्या दिवशी गाय दूध देत नाहीये, याचे कारण शोधताना धर्मेंद्रची ही करामत उघडकीस आली. मग काय. घरच्यांकडून त्याला चांगलाच ‘प्रसाद’ मिळाला. अर्थात, ही मजेशीर पण हृदयाला भिडणारी आठवण धर्मेंद्र यांनी आमचे प्रतिनिधी कीर्तीकुमार कदम यांच्याबरोबर गप्पा मारताना सांगितली होती. धर्मेंद्र यांच्यावर ‘हमारा धरम’ नावाचा एक माहितीपट तयार करण्यात आला होता. हा माहितीपट पुनीत इस्सर यांचे वडील, निर्माता सुदेश इस्सर यांनी बनवला होता. त्यांची निर्मीती असलेला चित्रपट वितरकांना विकला आणि मुख्य चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी हा माहितीपट दाखवला. धर्मेंद्र यांची लोकप्रियता इतकी अफाट होती की ज्या थिएटरमध्ये ही डॉक्युमेंटरी दाखवली जायची, तिथे प्रेक्षकांची गर्दी होत असे. परिणामी, त्या थिएटरमध्ये लागलेल्या मुख्य चित्रपटालाही फक्त धर्मेंद्र यांच्या नावावर गर्दी मिळायची.

'शोले'तील डायलॉगमध्ये बदल : 'शोले' या चित्रपटाच्या क्लायमॅक्समध्ये धर्मेंद्र यांना दोरीने बांधून ठेवलेले असते आणि गब्बर सांबाला आदेश देतो, “लगा तो निशाना इस कुत्ते पर.” पुढील दृश्य चित्रीकरणाआधी धर्मेंद्र यांनी दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांना सांगितले की, ते त्यांच्या संवाद थोडा बदलून म्हणतील आणि त्यामुळं चित्रपटाला मोठा फायदा होईल. सिप्पी यांनी होकार दिल्यावर गरम धरम यांनी जोरात तो सुधारित संवाद म्हटला—“बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना!” आणि त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे हा संवाद चित्रपटसृष्टीतील एक अजरामर, आयकॉनिक डायलॉग ठरला. धर्मेंद्र यांनी हा बदल का केला, यामागचं कारण अगदी सोपं होतं. गब्बरनं त्यांना ‘कुत्ता’ म्हटल्यामुळं त्यांचे चाहते नाराज होण्याची शक्यता होती. आपल्या आवडत्या नायकाचा अपमान झाला आणि नायकाने काहीच उत्तर दिलं नाही, हे चाहत्यांना रुचलं नसतं. म्हणून धर्मेंद्र यांनी “कुत्तों के सामने...” असा संवाद वाढवून प्रत्युत्तर दिलं. त्यांनी एक प्रकारे आपल्या चाहत्यांच्या मनातल्या संभाव्य नाराजीला आवाज दिला होता. प्रेक्षकांना त्यांचा हा शैलीदार प्रतिकार इतका आवडला की, हा संवाद आजही लोकांच्या स्मरणात कोरलेला आहे.

