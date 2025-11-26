ETV Bharat / entertainment

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर इफ्फी महोत्सवात एक मिनिट मौन पाळण्यात आला, 'शोले'चं ४K स्क्रीनिंग रद्द...

२० नोव्हेंबर २०२५ रोजी इफ्फी महोत्सव सुरू झाला. आता याचा समारोप २८ नोव्हेंबर रोजी असून या कार्यक्रमात अभिनेता धर्मेंद्रसाठी एक मिनिट मौन पाळण्यात आला.

मुंबई : भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (IFFI २०२५)च्या समारोप समारंभात हिंदी चित्रपट जेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांना अश्रूंनी श्रद्धांजली वाहिली गेली आहे. दिग्गज अभिनेत्याच्या निधनाबद्दल समारंभात एक मिनिट मौन पाळण्यात आला. धर्मेंद्र यांच्या निधनानं देशात शोकाचं वातावरण आहे. अभिनेत्याच्या चाहत्यांना अजूनही अश्रू अनावर झाले आहेत. ज्येष्ठ अभिनेत्याचं २४ नोव्हेंबर रोजी वयाच्या ८९ व्या वर्षी निधन झालं. यानंतर सोशल मीडियावर धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूची बातमी झळकत होती. यापूर्वी धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूची एक खोटी बातमी पसरविण्यात आली होती. यामुळं त्याच्या चाहत्यांना असं वाटलं होतं की, पुन्हा ही बातमी फेक असेल, मात्र असं काहीही झालं नाही. दरम्यान इफ्फी २०२५ची ५६वी आवृत्ती गोव्यात आयोजन केली गेली आहे. आता या कार्यक्रमात या दिग्गज अभिनेत्याला विशेष श्रद्धांजली वाहण्यात आली आहे.

धर्मेंद्रसाठी एक मिनिट मौन पाळण्यात आला : धर्मेंद्र आणि अमिताभ बच्चन स्टारर 'शोले' यावेळी या कार्यक्रमात प्रदर्शन होणार होता, मात्र तांत्रिक कारणांमुळं ते रद्द करण्यात आले. दरम्यान, इफ्फीच्या सर्वाधिक पाहिलेल्या प्रदर्शनांपैकी एक, 'शोले'ची लोकप्रिय बाईक (एक विंटेज बीएसए डब्ल्यूएम २०), आयनॉक्समध्ये वर्धापन दिनाच्या भाग म्हणून प्रदर्शित करण्यात आली. ही बाईक धर्मेंद्र-अमिताभ यांच्या हिट गाण्या 'ये दोस्ती'ची आठवण करून देणारी सर्वात नेत्रदीपक श्रद्धांजली ठरली. या गाण्याचं चित्रीकरण करण्यासाठी २१ दिवस लागले होते. हे गाणं प्रचंड हिट ठरलं होतं.

'शोले'ला ५० वर्ष पूर्ण : राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी)चे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश मगदुम यांनी यावेळी म्हटलं, "सोमवारी आम्हाला धरमजींच्या निधनाची दुर्दैवी बातमी मिळाली. समारंभात त्यांच्याबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठी एक मिनिट मौन पाळण्यात आला. महोत्सवाच्या समारोप समारंभात आम्ही त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करू." मगदुम यांनी पुढं म्हटलं, "या वर्षी महोत्सवाच्या कॉरिडॉरमध्ये प्रदर्शित केलेली मोटारसायकल 'शोले'च्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक विशेष आकर्षण म्हणून सादर करण्यात आली होती, परंतु आता ती धर्मेंद्रजींना श्रद्धांजली बनली आहे, कारण पाहुणे 'ये दोस्ती' हे लोकप्रिय गाणं बाईक पाहून ते लक्षात ठेवू शकतात." या कार्यक्रमासाठी १९७५च्या 'शोले' चित्रपटाचे ४k स्क्रीनिंग नियोजित होते, मात्र ते रद्द करण्यात आले आहे. आज २६ नोव्हेंबर रोजी स्क्रीनिंग होणार होते. २७ नोव्हेंबर रोजी चित्रपटाचे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी 'शोले के 50 साल: यह आज भी क्यों गूंजता है?' हे एक सेशन ठेवणार आहे. आता यामध्येही मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. इफ्फी २० नोव्हेंबर २०२५ रोजी सुरू झाला. आता हा कार्यक्रम २८ नोव्हेंबर रोजी संपेल.

