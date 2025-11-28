ETV Bharat / entertainment

'इक्कीस'मधील धर्मेंद्रचा सुंदर सीन प्रदर्शित, अभिनेत्याच्या कवितेनं जिंकली पुन्हा एकदा चाहत्यांची मनं...

'इक्कीस' चित्रपट २५ डिसेंबर रोजी रुपेरी पडद्यावर प्रदर्शित होणार आहे आणि त्यापूर्वी निर्मात्यांनी चित्रपटातील धर्मेंद्र यांचा खास सीन प्रदर्शित केला आहे.

Dharmendra's scene from the movie 'Ikkis'
'इक्कीस' चित्रपटातील धर्मेंद्रचा सीन ('इक्कीस' चित्रपटातील धर्मेंद्रचा सीन रिलीज (स्क्रीन ग्रॅब))
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र त्यांच्या 'इक्कीस' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या फक्त एक महिना आधी निधन झालंय. हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर डिसेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात धर्मेंद्र यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. 'इक्कीस' चित्रपटातील त्यांचा फर्स्ट लूक २४ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झाला, ज्या दिवशी त्यांचं निधन झालं. आता, मॅडॉक फिल्म्सनं 'इक्कीस' चित्रपटातील धर्मेंद्र यांची झलक प्रदर्शित करून त्यांनी लिहिलेल्या एका कवितेचे काही शब्द या पोस्टमध्ये दिले आहेत.

धर्मेंद्र यांचा आगामी चित्रपट : मॅडॉक फिल्म्सनं आज, २८ नोव्हेंबर रोजी, धर्मेंद्र यांच्या प्रार्थना सभेच्या दुसऱ्या दिवशी एक व्हिडिओ शेअर केला. व्हिडिओमध्ये, धर्मेंद्र त्यांची कविता 'अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां.' म्हणताना दिसत आहेत. या व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिलं गेलं आहे की, 'धर्मजी हे मातीचे खरे सुपुत्र होते आणि त्यांचे शब्द त्या भूमीचे सार टिपतात. त्यांची ही कविता एका आकांक्षा आहे, एका दिग्गजकडून दुसऱ्याला दिग्गजला श्रद्धांजली. आम्हाला ही कालावर मात करणारी कविता दिल्याबद्दल धन्यवाद.' व्हिडिओमध्ये, तुम्हाला धर्मेंद्र त्यांच्या दृश्यानुसार एका घरात प्रवेश करताना दिसेल. पुढच्या दृश्यात, एक कुटुंब धर्मेंद्रचे स्वागत करताना दिसत आहे, यात जयदीप अहलावत देखील दिसत आहे.

धर्मेंद्रची कविता...

अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां, तोभे विच वद्द के मझ्हिया नहावाआ...

लाई के दाती पइलिया चो पथे वी लाई आवा, मिट्टियां च खेदना कबाड़ी वाला खेल...

पिंड वाली जिंदगी दा केहदे नाल मेल, पांच दर्रेआवा दा मथा मीठा पानी...

वग्गदी हवा विच गुरुआ दी बानी, औखी है बेबे वाली बुकल चित चो भुलाउनी...हाय नी मां मेरिये माई सदके तेरे जावा...

अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां,...

अज भी जी करदा पिंड अपने नू जावां...

वीडियो में नजर आए दिवंगत एक्टर असरानी

'इक्कीस' चित्रपट : पुढील दृश्यात, धर्मेंद्र आणि असरानी एकत्र दिसत आहेत. २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी वयाच्या ८४व्या वर्षी असरानी यांचे निधन झाले. श्रीराम राघवन दिग्दर्शित 'इक्कीस' हा चित्रपट २५ डिसेंबर रोजी ख्रिसमसच्या दिवशी प्रदर्शित होणार आहे. अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा या चित्रपटात भारतातील सर्वात तरुण परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांची मुख्य भूमिका साकारणार आहे. धर्मेंद्र २१ वर्षीय युद्ध नायकाचे वडील ब्रिगेडियर खेत्रपाल यांची भूमिका साकारणार आहेत. जयदीप अहलावत देखील एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

हेही वाचा :

  1. सनी बॉबी देओलनं प्रार्थना सभेत वडील धर्मेंद्र यांना भावपूर्ण वाहिली श्रद्धांजली...
  2. धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर इफ्फी महोत्सवात एक मिनिट मौन पाळण्यात आला, 'शोले'चं ४K स्क्रीनिंग रद्द...
  3. अमिताभ बच्चन यांच्याशी लग्न झाल्यानंतरही जया बच्चनला पसंत होते धर्मेंद्र, 'शोले'मध्ये 'बसंती'ची भूमिका करायची होती इच्छा....

TAGGED:

DHARMENDRA
DHARMENDRA SCENES
IKKIS FILM
धर्मेंद्र
LATE ACTOR ASRANI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.