नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिला राजीनामा, स्टार्सनं दिली प्रतिक्रिया....
नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. विद्यार्थी आंदोलनाला आता यश आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीतील स्टार्सनं आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
धर्मेंद्र प्रधान आणि विद्यार्थी आंदोलन (ANI - PIT)
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 3:22 PM IST
हैदराबाद : नीट परीक्षेतील पेपरफुटीप्रकरणी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक हे दिल्लीतील जंतर मंतर उपोषण करत होते. त्यांच्याबरोबर देशभरातील विद्यार्थी देखील आंदोलन करत होते. दरम्यान शनिवारी या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपला राजीनामा दिला आहे. तब्बल 26 दिवासांच्या आंदोलनानंतर याला यश आलंय. आता विद्यार्थ्यी आंदोलनला यश आल्यानंतर चित्रपटसृष्टीतील स्टार्स देखील खूप खुश झाले आहेत. अनेकांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
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