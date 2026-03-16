98वा अकादमी पुरस्कार सोहळा संपन्न, धर्मेंद्र यांना श्रद्धांजली न वाहिल्यानं भारतीय चाहते नाराज
98व्या अकादमी पुरस्कार सोहळा हा संपन्न झाला आहे. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र यांना या सोहळ्यात श्रद्धांजली न दिल्यानं अनेकजण नाराज झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 12:32 PM IST
मुंबई - 98वा अकादमी पुरस्कार सोहळा काल, रविवारी रात्री लॉस एंजेलिसमध्ये झाला. या कार्यक्रमात हॉलिवूडमधल्या नामवंतांबरोबरच भारतीय चित्रपटसृष्टीतले स्टार्स सहभागी झाले. 98व्या अकादमी पुरस्कार सोहळ्यात 2025च्या हॉलिवूड चित्रपटांमधील सर्वोत्तम कलाकारांचा सन्मान करण्यात आला. याबरोबरच 'इन मेमोरियम' सेगमेंट पाहायला मिळाला, ज्यामध्ये गेल्या वर्षी निधन झालेले अभिनेते, चित्रपट निर्माते आणि तंत्रज्ञांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. रॉबर्ट रेडफोर्ड आणि रॉब रेनर सारख्या कलाकारांना श्रद्धांजली या कार्यक्रमात वाहण्यात आली. मात्र भारतीय चित्रपटसृष्टीतले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र यांचा यावेळी कार्यक्रमात उल्लेखही करण्यात आला नाही. यामुळे धर्मेंद्र यांचे चाहते खूप नाराज झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडियावर याबाबत राग व्यक्त केला आहे.
ऑस्कर 2026 'इन मेमोरियम सेगमेंट' : या वर्षीच्या ऑस्करमधील 'इन मेमोरियम" सेगमेंट' हा पुरस्कार सोहळ्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठा होता. आयोजकांनी सांगितलं होतं की, ते यावर्षी फक्त पडद्यावर व्हिडिओ प्ले करण्याऐवजी काहीतरी 'वेगळे' करतील. या कार्यक्रमात दोन अतिरिक्त सेगमेंट समाविष्ट केले गेले, ज्यात रॉब रेनर आणि रॉबर्ट रेडफोर्ड यांना त्यांच्या समवयस्कांनी सन्मानित केलं. दिग्दर्शक रॉब रेनर यांना त्यांच्या प्रसिद्ध चित्रपट 'व्हेन हॅरी मेट सॅली'चे स्टार बिली क्रिस्टल यांनी सन्मानित केलं. 'द वे वी वेअर' चित्रपटात रॉबर्ट रेडफोर्डबरोबर काम करणाऱ्या बार्बरा स्ट्रीसँड यांनी त्यांचे वर्णन 'हुशार, अनुभवी अभिनेता' आणि 'शहाणा काउबॉय' असंही केलं. याशिवाय तिनं चित्रपटाच्या शीर्षकगीतातील काही ओळी गाऊन आपलं भाषण संपवलं. राहेल मॅकअॅडम्सनं तिच्या कॅनेडियन सहकारी डायन कीटन यांना श्रद्धांजली वाहिली.
The Oscars showed a list of people who passed away last year, yet didn’t mention Dharmendra—a legendary Indian actor who gave his entire life to cinema. Why so much hype when our icons get no recognition? After all, it’s mainly a Hollywood show, not truly international.#Oscars— Ali Khan (@kingaliahmed) March 16, 2026
'इन मेमोरियम'मध्ये धर्मेंद्र यांची आठवण नाही : अकादमी पुरस्कारांमध्ये अनेक दिग्गज लोकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली, मात्र कोणालाही धर्मेंद्र आठवले नाहीत. या पुरस्कार सोहळ्यात यापूर्वी भारतातून, इरफान खान आणि ऋषी कपूर सारखी नावे ऑस्करच्या 'इन मेमोरियम' विभागात दिसली आहेत. मात्र नोव्हेंबर 2025मध्ये 89व्या वर्षी निधन झालेले बॉलिवूडचे दिग्गज धर्मेंद्र यांना 2026च्या विभागात समाविष्ट करण्यात आले नाही. या कार्यक्रमात फक्त हॉलिवूड स्टार्सला श्रद्धांजली वाहिली गेली. धर्मेंद्र यांना या कार्यक्रमात श्रद्धांजली वाहिली गेली नाही, यामुळं त्यांच्या चाहत्यांना खूपच राग आला आहे. आता अनेक भारतीय चाहते याबद्दल 'एक्स'वर आपल्या प्रतिक्रिया देऊन आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. एक्सवरील एका यूजरनं लिहिलं की, 'ऑस्करनं गेल्या वर्षी निधन पावलेल्या लोकांची यादी दाखवली, पण त्यांनी धर्मेंद्र यांचा उल्लेखही केला नाही, ते एक महान भारतीय अभिनेते आहे, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य चित्रपटसृष्टीला समर्पित केले. आपल्या आयकॉनना मान्यता मिळत नाही, तेव्हा इतका प्रचार का? शेवटी, हा मुख्यतः हॉलिवूड शो आहे, खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय नाही.' आता यावर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत.
