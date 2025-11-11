ETV Bharat / entertainment

'धर्मेंद्र' यांच्या प्रकृतीबद्दल ईशा देओल आणि हेमा मालिनी यांनी दिली प्रतिक्रिया, वाचा सविस्तर

'धर्मेंद्र' यांची प्रकृती ठीक असल्याचं ईशा देओल आणि हेमा मालिनी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून सांगितलं आहे.

Dharmendra Esha Deol and hema malini
'धर्मेंद्र' ईशा देओल आणि हेमा मालिनी (Dharmendra Esha Deol and hema malini (Etv bharat))
November 11, 2025

मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांची प्रकृती पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांची प्रकृती अचानक बिघडली. यानंतर त्यांना मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होऊ लागला आहे. आता धर्मेंद्र यांना डॉक्टरांनी निरीक्षणाखाली ठेवलंय. आता अभिनेत्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सध्या धर्मेंद्रची प्रकृती स्थिर असल्याचं त्यांची मुलगी ईशा देओलनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून सांगितलं आहे. या पोस्टमध्ये तिनं लिहिलं आहे, 'माझ्या वडिलांची प्रकृती स्थिर आहे आणि त्यात सुधारणा होत आहे. आम्ही सर्वांना विनंती करतो की, आमच्या कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करावा, माझ्या वडिलांच्या लवकर बरे होण्यासाठी तुम्ही केलेल्या प्रार्थनांबद्दल सर्वांचे आभार.'

धर्मेंद्र यांची प्रकृती स्थिर : याशिवाय ईशा देओलनं सोशल मीडियावर एक संदेश शेअर करून मीडिया खोट्या अफवा पसरवत असल्याचं सांगितलं आहे. सध्या धर्मेंद्रची प्रकृती स्थिर आहे. आता धर्मेंद्र यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी अनेक स्टार भेटण्यासाठी जात आहेत. त्यांना भेटण्यासाठी सलमान खान, गोविंदा शाहरुख खान आणि अमिषा पटेल हे स्टार्स गेले. आता त्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान संध्याकाळपासून धर्मेंद्र यांची प्रकृती बिघडल्याच्या बातम्या येत होत्या. आता अनेक चाहते सोशल मीडियाच्या माध्यामातून धर्मेद्र यांच्या तब्येतीबद्दल काळजी व्यक्त करत आहेत.

हेमा मालिनी यांना आला राग : हेमा मालिनी यांनी इंस्टाग्रामवर धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबद्दल म्हटलं, 'जे घडत आहे ते अक्षम्य आहे! जबाबदार चॅनेल्स उपचारांना प्रतिसाद देत असलेल्या आणि बरे होत असलेल्या व्यक्तीबद्दल खोट्या बातम्या कशा पसरवू शकतात? हे अत्यंत अनादरपूर्ण आणि बेजबाबदार आहे. कृपया कुटुंबाचा आणि त्यांच्या गोपनीयतेच्या गरजेचा योग्य आदर करा.' अभिनेता सनी देओलच्या टीमनं माध्यमांना अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे, ज्यामुळे चाहत्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, 'धर्मेंद्रची प्रकृती स्थिर आहे आणि ते डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आहे. पुढील टिप्पण्या आणि अपडेट्स उपलब्ध होताच शेअर केले जातील. सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी आणि कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करावा."

