धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातमीमुळं चाहता झाला दु:खी, डॉक्टरांनी दिली अभिनेत्याच्या तब्येतीची माहिती...
धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातमीमुळं चाहता रस्त्यावर पोस्टर घेऊन खूप रडला. आता अभिनेत्याच्या प्रकृतीबद्दल एक अपडेट ब्रीच कँडी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 1:29 PM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीचा 'ही-मॅन' धर्मेंद्र हे त्यांच्या प्रकृतीमुळं सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. सहा दशकांहून अधिक काळ चाललेली त्याची चित्रपट कारकिर्द ही खूप मोठी असून लक्षणीय आहे. तसेच ६० वर्षांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, धर्मेंद्र यांना त्याच्या चाहत्यांकडून खूप प्रेम मिळालं आहे. त्याच्या निधनाची खोटी बातमी समोर आल्यानंतर अनेक चाहते निराश झाले होते. आता एक सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामध्ये एक व्यक्ती रस्त्यावर धर्मेंद्र यांचे पोस्टर घेऊन रडताना दिसत आहे. अभिनेत्याच्या मृत्यूच्या अफवा सोशल मीडियावर आल्यानंतर हा चाहता खूप दु:खी झाला. यानंतर तो स्वत:चे अश्रू रोकू शकला नाही. या चाहत्यानं धर्मेंद्र यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली होती.
धर्मेंद्रसाठी चाहता झाला दु:खी : खाकी गणवेश घातलेला हा चाहता धर्मेंद्रच्या फोटोचा पोस्टर धरून रस्त्यावर उभा आहे. या पोस्टरमध्ये असं लिहिलं गेलं आहे, " देवा, कृपया... धरम जी, लवकर बरे व्हा." आता हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकजण यावर कमेंट्स करून आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. धर्मेंद्रबद्दल प्रेम पाहून आता अनेकजण त्या व्यक्तीला सांत्वना देत आहेत. एका यूजरनं या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'खरा चाहता. ' दुसऱ्या एका चाहत्यानं लिहिलं, 'धर्मेंद्र यांना सकाळी ७:३० वाजता डिस्चार्ज देण्यात आला आणि घरीच उपचार सुरू ठेवण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला.' तसेच अनेकजण या पोस्टवर भावनिक होणारे इमोजी आणि हार्ट शेअर करत आहेत.
धर्मेंद्र यांच्या डिस्चार्जवर डॉक्टरांची प्रतिक्रिया : या व्हिडिओला अनेकजण लाईक करत आहेत. गेल्या ११ दिवसांपासून मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर, त्यांना १२ नोव्हेंबर रोजी डिस्चार्ज देण्यात आला आणि ते सध्या घरी विश्रांती घेत आहेत. आता धर्मेंद्र यांचा उपचार घरी केला जाणार आहे. धर्मेंद्र यांना डिस्चार्ज देण्याच्या वेळी त्यांच्याबरोबर मुलगा बॉबी देओल होता. 'ही-मॅन'च्या प्रकृतीबद्दल ब्रिज कँडी रुग्णालयातील डॉक्टर डॉ. प्रीत समदानी यांनी अधिकृत निवेदनात सांगितलं की, "श्री. धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे आणि ते घरीच त्यांची प्रकृती सुधारत राहील. आम्ही माध्यमांना आणि जनतेला विनंती करतो की त्यांनी या काळात कोणत्याही प्रकारच्या अटकळापासून दूर ठेवावे आणि त्यांच्या आणि कुटुंबाच्या गोपनीयतेचा आदर करावा. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्यासाठी आम्ही सर्वांचे प्रेम, प्रार्थना आणि शुभेच्छा त्यांच्याबरोबर आहे. आम्ही आभार मानतो. कृपया त्यांचा आदर करा कारण ते तुमच्यावर प्रेम करतात."
