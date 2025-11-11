ETV Bharat / entertainment

अमिताभ बच्चनपासून ते रजनीकांतपर्यंत 'या' अभिनेत्यांचेही धर्मेंद्रच्या आधी निधन झाल्याची अफवा पसरली...

भारतीय चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या खोट्या मृत्यूच्या बातमीचा अनेकांना धक्का बसला होता. आता आम्ही काही अशा स्टार्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्यांच्या खोट्या निधनाच्या बातम्या पसरल्या होत्या.

Dharmendra
धर्मेंद्र (धर्मेंद्र (IANS))
Published : November 11, 2025 at 4:16 PM IST

मुंबई : भारतीय चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र त्यांच्या प्रकृतीमुळं चर्चेत आहेत. १० नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यानंतर त्यांच्या निधनाबद्दल बातम्या समोर येऊ लागल्या होत्या. दरम्यान, ते व्हेंटिलेटरवर असल्याची बातमी समोर आली. तसेच धर्मेंद्र यांच्या पत्नी हेमा मालिनी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट शेअर केली आणि धर्मेंद्र बरे असल्याचं सांगितलं. कुटुंबानं निवेदन दिल्यानंतरही, अफवा कमी झाल्या नाहीत. यानंतर देखील धर्मेंद्र यांच्या मृत्यूच्या बातम्या सोशल मीडियावर पसरत राहिल्या. तसेच त्यानंतर हेमा मालिनी यांनी एक नवीन निवेदन जारी करून आपली नाराजी व्यक्त केली. आता मृत्यूच्या खोट्या अफवा पसरण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. सोशल मीडियाच्या युगात, सेलिब्रिटी अनेकदा सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या फेक मृत्यूच्या बातम्यांच्या तावडीत सापडतात. ग्लॅमरचे केंद्र असल्यानं, बॉलिवूड देखील अशा घटनांना अपवाद नाही. तर, फेक मृत्यूच्या बातम्यांना बळी पडलेल्या स्टार्सवर एक नजर टाकूया...

जॅकी चॅन : धर्मेंद्रनंतर, आणखी एका अभिनेत्याच्या मृत्यूची बातमी समोर आली. हाँगकाँगचे मार्शल आर्टिस्ट, अभिनेता आणि चित्रपट निर्माते जॅकी चॅन जगभरात प्रसिद्ध आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, त्यांनी त्यांच्या अ‍ॅक्शन सीन्स आणि कॉमिक टायमिंगनं मनोरंजन उद्योगात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. धर्मेंद्रनंतर, त्यांच्या मृत्यूचा दावा करणाऱ्या फेक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. या अफवांनंतर, जॅकी चॅनच्या कुटुंबानं या अफवांना प्रतिसाद देत त्यांना फेक बातम्या म्हटलं आहे. तसेच २०१५ मध्ये जॅकी चॅनच्या मृत्यूचीही खोटी बातमी देण्यात आली होती.

अमिताभ बच्चन : या यादीतील दुसरा स्टार बॉलिवूड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आहे. जेव्हा बिग बीच्या मृत्यूची खोटी बातमी ऑनलाइन पसरली, तेव्हा त्यांच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. अनेक बातम्यांमध्ये असं म्हटलं गेलं होतं की, बिग बी यांचे अमेरिकेत कार अपघातात निधन झालं. ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली, ज्यामुळं सोशल मीडियावर मोठा गोंधळ उडाला. बिग बी यांनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून या अफवा लगेचच फेटाळून लावल्या आणि सर्वांना खात्री दिली की ते जिवंत आणि बरे आहेत.

रजनीकांत : साऊथ स्टार रजनीकांत देखील खोट्या मृत्यूच्या अफवांचे बळी ठरले आहेत. या अफवा ऑनलाइन पसरल्या, विशेषतः २०११ आणि २०१६ मध्ये, जेव्हा ते आजारी होते आणि व्यग्र शूटिंग वेळापत्रकानंतर विश्रांती घेत होते. त्यांच्या कुटुंबानं वारंवार पुष्टी केली आहे की, ते निरोगी आहेत आणि अफवांचे खंडन केले. त्यांच्या टीमनं एक निवेदन जारी केलं, ज्यामध्ये असं लिहिलं होतं की, "रजनीकांत अमेरिकेत आहेत आणि पूर्णपणे निरोगी आहेत. कृपया थलाईवाच्या प्रकृतीबद्दलच्या अफवांकडे दुर्लक्ष करा. रजनीकांत अमेरिकेत त्यांच्या कुटुंबासह सुट्टी घालवत आहेत, मात्र या काळात त्यांनी चाचण्या आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी केल्या असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं अशा अफवा पसरल्या असतील."

शाहरुख खान : २०१७मध्ये, बॉलिवूडचा किंग शाहरुख खानच्या मृत्यूच्या अफवा देखील समोर आल्या. युरोपियन न्यूज नेटवर्क्सनं वृत्त दिलं की, शाहरुख खानचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. या बातमीनं सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली. दरम्यान, शाहरुख खाननं आनंद एल. राय यांच्या चित्रपटाच्या सेटवर अफवा आणि छप्पर कोसळण्याच्या घटनेचा हवाला देत त्याच्या एक्स हँडलवरील खोट्या बातम्यांचं खंडन केलं. 'किंग खान'नं या अफवांना विनोदी पद्धतीनं उत्तर दिलं. शाहरुख खाननं ट्विट केलं, "TGIF! विमान अपघात, सेटवर एक प्राणघातक अपघात आणि इम्तियाज अलीच्या चित्रपटासाठी आणखी एक शीर्षक असूनही आठवड्यातून वाचलो."

कतरिना कैफ : कतरिना कैफसारख्या तरुण अभिनेत्री देखील खोट्या मृत्यूच्या अफवांना बळी पडली आहेत. अलीकडेच सोशल मीडियावर कतरिना कैफचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. यानंतर अभिनेत्रीच्या कुटुंबानं ही अफवा फेटाळून लावली आणि कतरिनाची पूर्णपणे प्रकृती ठीक असल्याचं सांगितलं. माधुरी दीक्षित, आयुष्मान खुराना, अजय देवगण, नसीरुद्दीन शाह, शक्ती कपूर, लकी अली, काजल अग्रवाल आणि श्रेयस तळपदे यांसारखे सेलिब्रिटी देखील खोट्या मृत्यूच्या अफवांना बळी पडले आहेत. या सेलिब्रिटींनी वेळीच या अफवांचे खंडन करण्यासाठी निवेदने जारी केले होते.

