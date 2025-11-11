'शोले' ते 'अपने'पर्यंत धर्मेंद्र यांचे १० सर्वात सुपरहिट चित्रपट, पाहा यादी
'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या अफवा सध्या सुरू आहे. आता आम्ही त्यांच्या काही विशेष १० चित्रपटाबद्दल माहिती देणार आहोत.
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील 'ही-मॅन' धर्मेंद्र यांच्या निधनाबद्दल अफवा सोशल मीडियावर पसरत आहेत. अभिनेत्याला १० नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, ११ नोव्हेंबरच्या सकाळी अभिनेत्याच्या मृत्यूची अफवा पसरल्यानंतर अनेकांना धक्का बसला होता. अभिनेत्याच्या कुटुंबानं म्हणजेच पत्नी हेमा मालिनी आणि मुलगी ईशा देओलनं सोशल मीडियावर पुष्टी केली की, अभिनेता उपचार घेत आहे आणि ते बरे होत आहे. धर्मेंद्र यांनी १९६० च्या दशकात चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि आजही ते चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहेत. यावर्षी प्रदर्शित होणाऱ्या आगामी 'इक्कीस' चित्रपटात ते दिसणार आहे. आता आम्ही धर्मेंद्र यांच्या काही विशेष चित्रपटांबद्दल तुम्हाला सांगणार आहोत.
'हकीकत' (१९६४) : धर्मेंद्रचा पहिला चित्रपट 'हकीकत' हा भारत-चीन युद्धात (१९६२) सहभागी झालेल्या एका भारतीय सैनिकाची कहाणी सांगतो. या चित्रपटात धर्मेंद्रनं सैनिक म्हणून पहिली ऑन-स्क्रीन भूमिका होती.
'फूल और पत्थर' (१९६६) : 'फूल और पत्थर' हा धर्मेंद्रचा पहिला हिट चित्रपट मानला जातो. या चित्रपटाद्वारे त्यांनी अॅक्शन क्षेत्रात पदार्पण केलं. या चित्रपटाची नायिका मीना कुमारी होती, जिच्याशी या अभिनेत्याचेही नातं होतं.
सत्यकाम (१९६९) : धर्मेंद्र यांनी अनेक कौटुंबिक चित्रपटांमध्ये काम केलंय, ज्यात शर्मिला टागोरबरोबर 'सत्यकाम'चा समावेश आहे. या चित्रपटात धर्मेंद्रनं यांनी एका परिपूर्ण कुटुंबपुरुषाची भूमिका केली होती.
'मेरा गाव मेरा देश' (१९७१) : धर्मेंद्र यांचा 'मेरा गाव मेरा देश' चित्रपट गाण्यांसाठी सुपरहिट आहे. या चित्रपटातील प्रत्येक गाणं सुपरहिट झालं आहे. या चित्रपटात धर्मेंद्र यांनी विनोद खन्ना यांच्याबरोबर काम केलं आहे, ज्यानं एका दरोडेखोराची भूमिका केली होती. या चित्रपटात धर्मेंद्र आणि विनोद खन्ना पहिल्यांदाच एकत्र आले होते. धर्मेंद्र यांनी चित्रपटात पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका केली होती.
'सीता और गीता' (१९७२) : धर्मेंद्र यांनी 'सीता और गीता' या चित्रपटातही उत्कृष्ट अभिनय केला होता. या चित्रपटात त्यांची पत्नी हेमा मालिनीनं दुहेरी भूमिका साकारली. याशिवाय संजीव कुमार देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. या चित्रपटाची कहाणी कधीकधी तुम्हाला हसवते आणि कधीकधी तुम्हाला रडवते. ही कहाणी जुळ्या बहिणींबद्दल आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन 'शोले'चे दिग्दर्शक रमेश सिप्पी यांनी केलं आहे.
'चुपके चुपके' (१९७५) : 'चुपके चुपके' हा एक कॉमेडी चित्रपट आहे, ज्यामध्ये धर्मेंद्रनं आपल्या विनोदानं प्रेक्षकांना हसवले. या चित्रपटात अमिताभ बच्चन, शर्मिला टागोर, जया बच्चन, असरानी आणि ओम प्रकाश देखील आहेत.
'शोले' (१९७५) : धर्मेंद्रनं त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा हिट चित्रपट 'शोले'मध्ये वीरूची भूमिका साकारली आहे, जी खूप गाजली आहे. या चित्रपटातील अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्रची जोडी ही अनेकांना आवडली होती.
प्रतिज्ञा (१९७५) : धर्मेंद्रचा सर्वात मोठा विनोदी चित्रपट पाहायचा असेल तर तुम्ही 'प्रतिज्ञा' पाहू शकता. धर्मेंद्रनं त्यात खूप मजेदार भूमिका साकारली आहे. 'मैं जट यमला पगला दिवाना' हे गाणे या चित्रपटातील आहे, ज्यावर आजही लोक नाचतात. धर्मेंद्र या चित्रपटात हेमा मालिनीबरोबर आहेत.
'चरस' (१९७६) : अॅक्शन, रोमान्स आणि कॉमेडीसोबतच धर्मेंद्रनं अनेक गुप्तहेर चित्रपटांमध्येही काम केलंय. त्यापैकी 'चरस' हा एक उत्तम चित्रपट आहे. या चित्रपटात धर्मेंद्र आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज सिंडिकेटचा पर्दाफाश करतात.
'धरमवीर' (१९७७) : मनमोहन देसाई दिग्दर्शित 'धर्मवीर' हा चित्रपट खूप धमाकेदार आहे. या चित्रपटामध्ये धर्मेद्र यांच्या पोशाखांनी प्रेक्षकांना भुरळ घातली. या चित्रपटात अभिनेता जितेंद्रनेही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. 'धर्मवीर' हा अॅक्शन-ड्रामा ब्लॉकबस्टर चित्रपट आहे, या चित्रपटामध्ये दोन मित्रांची कहाणी सांगण्यात आली आहे. या मित्रांमध्ये मतभेद असूनही ते एकमेकांना मदत करून शत्रूंना हरवतात.
'अपने' (२००७) : देओल कुटुंबाचा सर्वात मोठा हिट चित्रपट, 'अपने' पाहिला नसेल, नक्की पाहा. हा चित्रपट २००७ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. धर्मेंद्रच्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला होता. या चित्रपटात धर्मेंद्र, सनी लिओन, बॉबी देओल, शिल्पा शेट्टी आणि कतरिना कैफ यांनीही भूमिका केल्या होत्या. हा चित्रपट एका भावनिक कथानकावर आधारित आहे.
